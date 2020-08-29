Все еще хотите стать фрилансерами? Этот пост вас переубедит

На самоизоляции у нас уже была возможность пару месяцев поработать из дома. Но не путайте удаленку с фрилансом, на котором приходится лично искать заказчиков и зависеть от них в финансовом плане.

13. Без правок еще никто не уходил от заказчиков 0 Источник: