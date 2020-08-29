Все еще хотите стать фрилансерами? Этот пост вас переубедит

На самоизоляции у нас уже была возможность пару месяцев поработать из дома. Но не путайте удаленку с фрилансом, на котором приходится лично искать заказчиков и зависеть от них в финансовом плане.
1. Согласование стоимости проекта - это всегда война
2. Стандартная история для фрилансера начального уровня
3.
4. Иногда нервы у фрилансеров не выдерживают
5. Ничего необычного, просто обычные запросы на биржах фрилансеров
6. Заказчики обычно не балуют бюджетами
7.
8.
9. И в конкурсе самых необычных заказов побеждает...
10.
11.
12. Стандартный рабочий стол дизайнера на фрилансе
13. Без правок еще никто не уходил от заказчиков
14. Для кого-то минус, а для кого-то плюс
15. Ж - жиза
16.
17.
Источник:
Ссылки по теме:
- Пожалуй заскриню: улётные будни фрилансеров
- Убойные будни дизайнеров, которые работают на удаленке
- Работать надо не на работе, а на пляже. Будни фрилансеров
- Будни фрилансеров, которые заставят вас задуматься о перспективах этой затеи
- Правки, правки, правки. Пост о самом страшном кошмаре любого фрилансера
4
Новости партнёров
Загрузка...
Не знаю - работать через "биржу" - это реально от безысходности или вы отчаянный трудоголик. По своему опыту - лучше завести три-четыре серьезных заказчика и постоянно с ними работать. Кстати, не очень справедливое мнение, что для того, чтобы быть успешным фрилансером, нужно быть суперспецом в какой-то области. Заказчика очень привлекают такие качества как ответственность и безотказность. Во многих тучных компаниях сидят менеджеры - ответственные за бренд, издательскую деятельность, сайт, соцсети - вот им очень нравится просто сбросить тебе ТЗ и забыть про это. Потому что они уверены, что ты сделаешь все в срок, на приличном уровне, в любое время, пусть это и стоит раз в 10 дороже, чем на "биржах".
В общем если себя хорошо зарекомендовать можно жить не особо напряжно и на приличном уровне.