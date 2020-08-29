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Все еще хотите стать фрилансерами? Этот пост вас переубедит

Все еще хотите стать фрилансерами? Этот пост вас переубедит (18 фото)

Автор:
29 августа 2020 13:57
Сообщество : Юмор
Метки: дизайнер   заказчик   приколы   работа   смех   удаленка   фриланс   юмор   
12609
18
На самоизоляции у нас уже была возможность пару месяцев поработать из дома. Но не путайте удаленку с фрилансом, на котором приходится лично искать заказчиков и зависеть от них в финансовом плане.

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Метки: дизайнер   заказчик   приколы   работа   смех   удаленка   фриланс   юмор   
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9  комментариев
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33k
Алексей 5 часов назад
Все еще хотите стать фрилансерами? Этот пост вас переубедит
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3k
DNK 2 часа назад
Ребята - не становитесь фрилансерами - а то нас слишком много

Не знаю - работать через "биржу" - это реально от безысходности или вы отчаянный трудоголик. По своему опыту - лучше завести три-четыре серьезных заказчика и постоянно с ними работать. Кстати, не очень справедливое мнение, что для того, чтобы быть успешным фрилансером, нужно быть суперспецом в какой-то области. Заказчика очень привлекают такие качества как ответственность и безотказность. Во многих тучных компаниях сидят менеджеры - ответственные за бренд, издательскую деятельность, сайт, соцсети - вот им очень нравится просто сбросить тебе ТЗ и забыть про это. Потому что они уверены, что ты сделаешь все в срок, на приличном уровне, в любое время, пусть это и стоит раз в 10 дороже, чем на "биржах".
В общем если себя хорошо зарекомендовать можно жить не особо напряжно и на приличном уровне.
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13k
JediJediJedi 3 часа назад
Так не работайте через эти фриланс-помойки, коих по ошибке называют биржами. Я туда захожу обычно, если мне очень сильно лень делать какую-нибудь простую работу, типа вёрстки или корректировок битрикс, и ищу самого дешевого раба. Там как разместишь заказ, так сразу стая голодных собак набрасывается, и ощущение такое словно сбегаются со всех помоек города. Просто, перестаньте вы становиться верстальщиками и специалистами по битриксу и вордпресс. Астанавитесь! Вас слишком до**я.
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4k
skb 4 часа назад
Я думаю, что у реального прокурора, такая работа будет стоить если прибавить ещё не менее 3-х нулей, для начала.
Я думаю, что у реального прокурора, такая работа будет стоить если прибавить ещё не менее 3-х нулей, для начала.
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662
The mask 4 часа назад
Рогозин спёр под это дело лярд, а теперь готов потратить 7000 "из своих".

Рогозин спёр под это дело лярд, а теперь готов потратить 7000 "из своих".
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38k
Соломей The mask 3 часа назад
Илон, не пались,со своими микроспутникамы старлинка
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306
Алксандр Шевченко 4 часа назад
На финанс можно идти если ты редкий спец, у тебя рекомендаций вагон и маленькая тележка и тебя уже воротит от текущей работы
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159
Nane First NameLast 5 часов назад
Спонсопр поста фрилансеры.
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2k
Vladimir Lysikov 6 часов назад
2.Ну..."один раз не @идорас", зато узнал- сколько стоит труд, каждый урок -в свою цену)))
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