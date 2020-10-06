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20-летняя девушка планирует удалить себе грудь из-за того, что ее мать умерла от рака

20-летняя девушка планирует удалить себе грудь из-за того, что ее мать умерла от рака (5 фото)

Автор:
06 октября 2020 13:20
Сообщество : Истории из жизни
Метки: генетика   заболевания   мастэктомия   медицина   наследственность   рак   рак груди   рак молочной железы   
328
5
Джесс Файн из Хартфордшира (Великобритания) всего 21 год. Три года назад ее мать умерла от рака молочной железы. Анализ крови на наличие мутаций гена BRCA1 оказался положительным как у матери, так и у дочери. Чтобы не рисковать, девушка решила уже сейчас сделать двустороннюю мастэктомию - такая операция практикуется в профилактических целях, если у пациента есть доказанная наследственная предрасположенность к заболеванию.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: генетика   заболевания   мастэктомия   медицина   наследственность   рак   рак груди   рак молочной железы   
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13  комментариев
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6k
Izrin Maria 2 часа назад
Решение тяжёлое, но вполне оправданное.
Каждая решает сама.
Риск заболевания действительно настолько велик, что комиссии по медицинской этике разрешают проведение таких операций.
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Ерунда. Вставит себе силиконовые сиськи, и все будет хорошо. Взгляните на современных актрис/моделей/певиц - все ходят с силиконом, и очень довольны.
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11k
Пумба 54 минуты назад
Ибо...
нутым нет покоя!
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16k
Марина 2 часа назад
Жизнь дороже титек.
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10k
Алекс 2 часа назад
А если бы мать умерла от рака мозга?
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3k
schmubu Алекс 2 часа назад
типа как у тебя что-ли?
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10k
Алекс schmubu 2 часа назад
Ох не каркал бы ты голубок... карма она такая.... хотя думаю тебе и на свою мать пох....
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5k
JACKAL 2 часа назад
Как будто рак бывает только молочной железы... Вспыхнет где угодно... У меня дед умер от рака простаты а отец от рака кишечника, мне тоже пора идти всё вырезать))
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6k
Izrin Maria JACKAL Час назад
Рак простаты - заболевание возрастное, и только курение слегка увеличивает вероятность. Сравнительно легко диагносцируемое, и поддающееся лечению. Проверяйтесь.
Рак толстого кишечника имееь явно наследственный характер.
Проверки кала на скрытую кровь - раз в два года. Если у Вашего отца был просто рак кишечника, Вам надо начать проходить колоноскопии раз в два года - лет на пять раньше, чем остальным.
А если рак был на фоне семейного полипоза - немедленно пройти колоноскопию, и, при обнаружении полипоза, удалить ВЕСЬ толстый кишечник - до 35 лет.
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1k
SSD 3 часа назад
Иногда еще от инфаркта умирают - можно и сердце удалить сразу. И все кто пьют воду - тоже умирают. Можно и воду не пить, чтоб наверняка.))
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27k
winergy2012 SSD 2 часа назад
Некоторые шлют донаты опозиционфюреру.Тут сразу надо бошку с руками удалять
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6k
Izrin Maria SSD Час назад
Если в семье!!! есть случаи ранней внезапной кардиальной смерти, то кровные родственники могут (и должны) сделать анализ крови на сахар, холестерол и триглицериды.
Далее - действовать по результатам анализов.
Сделать ультразвуковое исследование сердца, запись кардиограммы в течение суток - поискать дефект межпредсердной перегородки, и арритмии.
И опять же - лечить и предупреждать.
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2k
foggen2 SSD 41 минуту назад
Понятие "наследственное заболевание" для Вас пустой звук?
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