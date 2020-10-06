20-летняя девушка планирует удалить себе грудь из-за того, что ее мать умерла от рака

И добавляет: "Я очень горжусь, когда мне говорят, что я похожа на свою мать. Мы обе обожали диснеевские мультфильмы, у нас широкая улыбка и возмутительно громкий смех, а еще энергии через край и, главное, огромная решимость, настойчивость и желание помогать людям".



Джесс подала заявку на генетическое тестирование на BRCA1 в ноябре 2016 года и сделала этот тест через несколько дней после своего 18-летия в феврале следующего года. Она смогла сделать его бесплатно, так как у нее уже было доказательство семейного анамнеза - диагноз матери и результаты ее анализа на BRCA1.



Джесс рассказала, что через несколько дней у нее назначена встреча с хирургом-маммологом для обсуждения ее ситуации и планирования двойной мастэктомии и реконструктивной операции в течение следующих пяти-десяти лет. Девушка планирует семью и детей, а после их появления собирается удалить трубы и яичники, чтобы еще больше снизить риск развития рака. Также она собирается регулярно делать скрининг груди, трансвагинальное ультразвуковое исследование и сдавать анализ крови на CA-125 (белок, используемый в качестве онкомаркера рака яичников и его метастазов).