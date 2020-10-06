20-летняя девушка планирует удалить себе грудь из-за того, что ее мать умерла от рака

Джесс Файн из Хартфордшира (Великобритания) всего 21 год. Три года назад ее мать умерла от рака молочной железы. Анализ крови на наличие мутаций гена BRCA1 оказался положительным как у матери, так и у дочери. Чтобы не рисковать, девушка решила уже сейчас сделать двустороннюю мастэктомию - такая операция практикуется в профилактических целях, если у пациента есть доказанная наследственная предрасположенность к заболеванию.
Матери Джесс (ее звали Джоанна) было всего 46 лет, когда она умерла. Диагноз женщине поставили в 2014 году, а через полгода она подала заявку на тест BRCA1. Это анализ крови на наличие мутации (нарушение структуры белка) гена BRCA1, сигнализирующей о риске развития рака груди, возрастающем в течение жизни. В случае выявления мутации этого гена проверяют и ближайших родственников.
Заявка Джоанны на бесплатный анализ была отклонена на том основании, что в семейном анамнезе не было указаний на то, что кто-то из членов семьи имел мутацию этого гена. Пришлось делать анализ частным образом и за огромные деньги (1600 фунтов стерлингов) - и результат оказался положительным, то есть показал наличие мутации.
Джесс утверждает, что из-за этого было потеряно время, и если бы результаты стали известны раньше, это могло бы спасти ее матери жизнь. Кто знает... В любом случае, после этого стало ясно, что тот же анализ по достижении 18-летнего возраста нужно сделать и Джесс. Когда он подтвердился, девушка приняла решение не рисковать и сделать профилактическую двустороннюю мастэктомию, то есть удалить обе молочные железы.
Джесс утверждает, что из-за этого было потеряно время, и если бы результаты стали известны раньше, это могло бы спасти ее матери жизнь. Кто знает... В любом случае, после этого стало ясно, что тот же анализ по достижении 18-летнего возраста нужно сделать и Джесс. Когда он подтвердился, девушка приняла решение не рисковать и сделать профилактическую двустороннюю мастэктомию, то есть удалить обе молочные железы.
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К сожалению, Джоанна Файн скончалась в 2017 году, оставив мужа и троих детей - Джесс и ее младших сестру и брата. В память о матери Джесс сейчас ведет кампанию Jo Fine BRCA, цель которой - дать людям больше информации о том, что такое ген BRCA, чем грозит мутация гена и что делать, если вы с этим столкнулись.
"Если бы моей маме сделали этот генетический тест до того, как ее рак развился до необратимого состояния, это спасло бы ей жизнь. Ее бы прооперировали и полностью остановили развитие рака. Моя миссия - не дать другим людям пройти через то, через что прошла она, - говорит Джесс Файн. - Я хочу создать фонд для пожертвований людям, которые не могут позволить себе большие расходы на проведение важных медицинских тестов".
И добавляет: "Я очень горжусь, когда мне говорят, что я похожа на свою мать. Мы обе обожали диснеевские мультфильмы, у нас широкая улыбка и возмутительно громкий смех, а еще энергии через край и, главное, огромная решимость, настойчивость и желание помогать людям".
Джесс подала заявку на генетическое тестирование на BRCA1 в ноябре 2016 года и сделала этот тест через несколько дней после своего 18-летия в феврале следующего года. Она смогла сделать его бесплатно, так как у нее уже было доказательство семейного анамнеза - диагноз матери и результаты ее анализа на BRCA1.
Джесс рассказала, что через несколько дней у нее назначена встреча с хирургом-маммологом для обсуждения ее ситуации и планирования двойной мастэктомии и реконструктивной операции в течение следующих пяти-десяти лет. Девушка планирует семью и детей, а после их появления собирается удалить трубы и яичники, чтобы еще больше снизить риск развития рака. Также она собирается регулярно делать скрининг груди, трансвагинальное ультразвуковое исследование и сдавать анализ крови на CA-125 (белок, используемый в качестве онкомаркера рака яичников и его метастазов).
Джесс подала заявку на генетическое тестирование на BRCA1 в ноябре 2016 года и сделала этот тест через несколько дней после своего 18-летия в феврале следующего года. Она смогла сделать его бесплатно, так как у нее уже было доказательство семейного анамнеза - диагноз матери и результаты ее анализа на BRCA1.
Джесс рассказала, что через несколько дней у нее назначена встреча с хирургом-маммологом для обсуждения ее ситуации и планирования двойной мастэктомии и реконструктивной операции в течение следующих пяти-десяти лет. Девушка планирует семью и детей, а после их появления собирается удалить трубы и яичники, чтобы еще больше снизить риск развития рака. Также она собирается регулярно делать скрининг груди, трансвагинальное ультразвуковое исследование и сдавать анализ крови на CA-125 (белок, используемый в качестве онкомаркера рака яичников и его метастазов).
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Каждая решает сама.
Риск заболевания действительно настолько велик, что комиссии по медицинской этике разрешают проведение таких операций.
нутым нет покоя!
Рак толстого кишечника имееь явно наследственный характер.
Проверки кала на скрытую кровь - раз в два года. Если у Вашего отца был просто рак кишечника, Вам надо начать проходить колоноскопии раз в два года - лет на пять раньше, чем остальным.
А если рак был на фоне семейного полипоза - немедленно пройти колоноскопию, и, при обнаружении полипоза, удалить ВЕСЬ толстый кишечник - до 35 лет.
Далее - действовать по результатам анализов.
Сделать ультразвуковое исследование сердца, запись кардиограммы в течение суток - поискать дефект межпредсердной перегородки, и арритмии.
И опять же - лечить и предупреждать.