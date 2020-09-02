Ученые предложили использовать пчелиный яд для лечения рака груди

В рамках исследования был использован яд 312 пчел, найденных в Перте (Западная Австралия), Ирландии и Англии. Ученые проверили действие яда на различные типы рака груди, возможности лечения которого ограничены, и обнаружили, что он быстро разрушает опухоли и раковые клетки.



Ранее еще никто не сравнивал действие яда медоносной пчелы или компонента яда под названием мелиттин на раковые и нормальные клетки. Клиническое исследование показало, что мелиттин успешно борется с агрессивными формами рака груди, не подвергая риску здоровые клетки. Он смог "выборочно и быстро" снизить жизнеспособность тройного отрицательного рака молочной железы, а также других раковых клеток.



Ведущий исследователь, доктор Сиара Даффи, утверждает, что мелиттин в правильных концентрациях можно использовать для полного разрушения мембран раковых клеток в течение 60 минут. Выявлен еще один замечательный эффект: в течение 20 минут мелиттин смог существенно уменьшить химические сообщения раковых клеток, которые необходимы для роста и деления раковых клеток.



"Мы изучили, как пчелиный яд и мелиттин влияют на сигнальные пути рака, - говорит Даффи. - Он снизил активность передачи сигналов в клетках рака груди, подавляя работу рецептора HER2, который обычно очень активно ведет себя при тройном отрицательном раке груди".