Ученые предложили использовать пчелиный яд для лечения рака груди

Исследователи из Университета Западной Австралии изучили свойства яда более 300 европейских пчел. Им удалось синтезировать противораковый компонент из пчелиного яда. Это вещество под названием "мелиттин" способно уничтожить сто процентов раковых клеток за час. Ученые полагают, что яд медоносных пчел можно использовать для лечения агрессивных форм рака груди без повреждения здоровых клеток.
В рамках исследования был использован яд 312 пчел, найденных в Перте (Западная Австралия), Ирландии и Англии. Ученые проверили действие яда на различные типы рака груди, возможности лечения которого ограничены, и обнаружили, что он быстро разрушает опухоли и раковые клетки.
Ранее еще никто не сравнивал действие яда медоносной пчелы или компонента яда под названием мелиттин на раковые и нормальные клетки. Клиническое исследование показало, что мелиттин успешно борется с агрессивными формами рака груди, не подвергая риску здоровые клетки. Он смог "выборочно и быстро" снизить жизнеспособность тройного отрицательного рака молочной железы, а также других раковых клеток.
Ведущий исследователь, доктор Сиара Даффи, утверждает, что мелиттин в правильных концентрациях можно использовать для полного разрушения мембран раковых клеток в течение 60 минут. Выявлен еще один замечательный эффект: в течение 20 минут мелиттин смог существенно уменьшить химические сообщения раковых клеток, которые необходимы для роста и деления раковых клеток.
"Мы изучили, как пчелиный яд и мелиттин влияют на сигнальные пути рака, - говорит Даффи. - Он снизил активность передачи сигналов в клетках рака груди, подавляя работу рецептора HER2, который обычно очень активно ведет себя при тройном отрицательном раке груди".
Ранее еще никто не сравнивал действие яда медоносной пчелы или компонента яда под названием мелиттин на раковые и нормальные клетки. Клиническое исследование показало, что мелиттин успешно борется с агрессивными формами рака груди, не подвергая риску здоровые клетки. Он смог "выборочно и быстро" снизить жизнеспособность тройного отрицательного рака молочной железы, а также других раковых клеток.
Ведущий исследователь, доктор Сиара Даффи, утверждает, что мелиттин в правильных концентрациях можно использовать для полного разрушения мембран раковых клеток в течение 60 минут. Выявлен еще один замечательный эффект: в течение 20 минут мелиттин смог существенно уменьшить химические сообщения раковых клеток, которые необходимы для роста и деления раковых клеток.
"Мы изучили, как пчелиный яд и мелиттин влияют на сигнальные пути рака, - говорит Даффи. - Он снизил активность передачи сигналов в клетках рака груди, подавляя работу рецептора HER2, который обычно очень активно ведет себя при тройном отрицательном раке груди".
Главный научный сотрудник Университета Западной Австралии профессор Питер Клинкен назвал синтез мелиттина "невероятно захватывающим". По его словам, это еще один замечательный пример того, как природные соединения могут использоваться для лечения болезней человека.
Исследователи проверили также, можно ли использовать мелиттин с существующими химиотерапевтическими препаратами, поскольку он образует поры или отверстия в мембранах клеток рака груди, потенциально позволяя проникать в раковые клетки другим препаратам для ускорения гибели клеток. И обнаружили, что мелиттин можно использовать с небольшими молекулами или химиотерапевтическими препаратами, такими как доцетаксел, для лечения высокоагрессивных типов рака груди. В опыте над снижением опухоли у мышей комбинация мелиттина и доцетаксела была чрезвычайно эффективной.
Исследователи проверили также, можно ли использовать мелиттин с существующими химиотерапевтическими препаратами, поскольку он образует поры или отверстия в мембранах клеток рака груди, потенциально позволяя проникать в раковые клетки другим препаратам для ускорения гибели клеток. И обнаружили, что мелиттин можно использовать с небольшими молекулами или химиотерапевтическими препаратами, такими как доцетаксел, для лечения высокоагрессивных типов рака груди. В опыте над снижением опухоли у мышей комбинация мелиттина и доцетаксела была чрезвычайно эффективной.
Ученым было интересно выяснить также, отличается ли действие яда местной пертской пчелы и пчел из Европы; также был проведен опыт с ядом шмелей. Обнаружилось, что яд европейской медоносной пчелы - будь она из Австралии, Ирландии или Англии - оказывает почти идентичный эффект при раке груди, а вот яд шмеля не мог вызвать гибель раковых клеток даже при очень высоких концентрациях.
Одно из первых исследований о воздействии пчелиного яда на опухоли было опубликовано в журнале Nature в 1950 году - в нем описывалось уменьшение роста опухолей у растений. Однако доктор Даффи утверждает, что интерес к теме воздействия яда медоносных пчел на различные виды рак вырос в значительной степени только в последние два десятилетия.
В дальнейшем ученые планируют провести исследования для формальной оценки оптимального метода доставки мелиттина в клетки, а также токсичности и максимально переносимых доз.
Одно из первых исследований о воздействии пчелиного яда на опухоли было опубликовано в журнале Nature в 1950 году - в нем описывалось уменьшение роста опухолей у растений. Однако доктор Даффи утверждает, что интерес к теме воздействия яда медоносных пчел на различные виды рак вырос в значительной степени только в последние два десятилетия.
В дальнейшем ученые планируют провести исследования для формальной оценки оптимального метода доставки мелиттина в клетки, а также токсичности и максимально переносимых доз.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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