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Ученые предложили использовать пчелиный яд для лечения рака груди

Ученые предложили использовать пчелиный яд для лечения рака груди (2 фото)

Автор:
02 сентября 2020 11:36
Сообщество : Наука
Метки: исследование   лечение рака   медицина   открытие   пчелиный   рак груди   рак молочной железы   
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Исследователи из Университета Западной Австралии изучили свойства яда более 300 европейских пчел. Им удалось синтезировать противораковый компонент из пчелиного яда. Это вещество под названием "мелиттин" способно уничтожить сто процентов раковых клеток за час. Ученые полагают, что яд медоносных пчел можно использовать для лечения агрессивных форм рака груди без повреждения здоровых клеток.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: исследование   лечение рака   медицина   открытие   пчелиный   рак груди   рак молочной железы   
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3  комментария
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2k
Черчек 44 минуты назад
И это правильно!

И это правильно!
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268
кожаный олень 16 минут назад
не верю!
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4k
sivanov1079 Час назад
Яд из пчел извлекают, или прям так жалит? Это на случай лечения рака предстательной железы интересуюсь...
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