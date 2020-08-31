Не разглядели: врачи в течение шести лет не видели рак лёгких на снимках флюорографии

Мужчина из города Копейска каждый год проходил флюорографию и в августе 2020 года умер от рака лёгких.
В сентябре 2019 года Александр Бобняк из Копейска сделал последнюю флюорографию и получил ответ, что лёгкие чистые. Однако через месяц у него обнаружили третью стадию рака лёгких.
Мужчина заказал независимую экспертизу снимков флюорографии с 2014 года. Ответ был ужасен – ещё на самом раннем снимке можно было определить болезнь и предотвратить фатальные последствия.
Зная, что жить ему осталось недолго, Александр всё же подал в суд на городскую больницу города Копейска и хотел взыскать 800 тысяч рублей.
Мужчина заказал независимую экспертизу снимков флюорографии с 2014 года. Ответ был ужасен – ещё на самом раннем снимке можно было определить болезнь и предотвратить фатальные последствия.
Зная, что жить ему осталось недолго, Александр всё же подал в суд на городскую больницу города Копейска и хотел взыскать 800 тысяч рублей.
К сожалению, недуг сразил мужчину ещё до оглашения решения суда.
Теперь этим случаем заинтересовался Следственный Комитет.
Теперь этим случаем заинтересовался Следственный Комитет.
Источник:
Ссылки по теме:
- Сахарный диабет – симптомы, причины и лечение
- Как проявляется рак? Ранние симптомы и признаки заболевания раком
- Смертельно больная американка переспала с сотней мужчин, чтобы ощущать себя живой
- Первые признаки, симптомы инсульта и правила оказания первой помощи
- Шведские ученые выяснили, что виагра уменьшает риск смерти от рака
0
Новости партнёров
Загрузка...
В США и Британии от рака легких в течение перового года умирают около 53% больных. Мелкоклеточный рак легкого может за 3 месяца привести человека к смерти, а тут мужик с раком легких был 6 лет и не лечился - фантастика!
Флюорография покажет рак легкого только на его периферии и при размере очагов более 1 см, рядом с бронхами и в тени сердца врачи его могут не заметить.
Мужик каждый год облучался, может это и вызвало рак?
Но скорее всего, пациент прожил бы те же пять лет в собственных страхах и нервозности родных, в осложнениях химиотерапии, и умер бы с небольшой разницей во времени по сравнению с тем, как это случилось фактически, увы. А так жил спокойно в неведении до терминальной стадии. Для себя - не знаю, что бы лично я выбрал.