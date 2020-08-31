Не разглядели: врачи в течение шести лет не видели рак лёгких на снимках флюорографии

В сентябре 2019 года Александр Бобняк из Копейска сделал последнюю флюорографию и получил ответ, что лёгкие чистые. Однако через месяц у него обнаружили третью стадию рака лёгких.



Мужчина заказал независимую экспертизу снимков флюорографии с 2014 года. Ответ был ужасен – ещё на самом раннем снимке можно было определить болезнь и предотвратить фатальные последствия.

Зная, что жить ему осталось недолго, Александр всё же подал в суд на городскую больницу города Копейска и хотел взыскать 800 тысяч рублей.