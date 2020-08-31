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Не разглядели: врачи в течение шести лет не видели рак лёгких на снимках флюорографии

Не разглядели: врачи в течение шести лет не видели рак лёгких на снимках флюорографии (3 фото)

Автор:
31 августа 2020 18:43
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Копейск   здоровые   медицина   негатив   рак   рак лёгкого   суд   флюорография   
1829
3
Мужчина из города Копейска каждый год проходил флюорографию и в августе 2020 года умер от рака лёгких.

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Метки: Копейск   здоровые   медицина   негатив   рак   рак лёгкого   суд   флюорография   
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28  комментариев
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1k
Дикий Стройбат 2 часа назад
У отца, определили рак левого лёгкого 4-й стадии только патологоанатомы. Каждый год проходим медкомиссию... У нас только в морге ставят правильный диагноз. Не гоню на всех врачей, но с медициной нужно что то решать...
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2k
Alexander Parshuto Полчаса назад
Я от одного заголовка офигел... Шесть лет не видели рак. Ребята, вы офигели? За 6 лет при таком диагнозе от человека ничего не останется. Не было у него рака все эти шесть лет, ну не было и все. Так и бывает, что человек каждый год делает снимки, а потом вдруг обнаруживается рак, который развивается в течение нескольких месяцев, но никак не лет. И не выиграет он никакого суда, ибо скорее всего нет ничего подозрительного на этих снимках...
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87
Hexo4uha Alexander Parshuto Полчаса назад
Рак - это не одна болезнь, а целый пучок. И все разной степени агрессивности и с разной скоростью развиваются. Что бы что-то категорично заявлять- нужно как минимум код МКБ10 знать.
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2k
Sanar 36 минут назад
Да флюшка у нас всегда была формальностью, кто бы её рассматривал.
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87
Hexo4uha Sanar Полчаса назад
Вообще не факт. У нас рабочий с лимфомой на флюшке и засветился - лимфоузлы в груди с лесной орех были.
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2k
Sanar Hexo4uha 7 минут назад
Видимо единичный случай или действительно всё было грустно. Я после армии впервые проходил гражданскую ВЛЭК, мне дали перечень того что нужно иметь с собой, флюшку в районной поликлинике мне девушка описала за минуту даже не глядя, дали бумагу что нет материалов для прививок и пожелали успеха. В госпитале я думал меня пошлют, а не буя годен и не выявили ни чего, я сознательно сказал что мою мед книжку в военкомате потеряли, бред конечно, но было интересно что же они увидят, нихера они не увидели даже варикоза.
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17k
Очевидное-Невероятное 44 минуты назад
Если бы все новообразования можно было увидеть на рентгене, то незачем было бы делать биопсию.
В США и Британии от рака легких в течение перового года умирают около 53% больных. Мелкоклеточный рак легкого может за 3 месяца привести человека к смерти, а тут мужик с раком легких был 6 лет и не лечился - фантастика!
Флюорография покажет рак легкого только на его периферии и при размере очагов более 1 см, рядом с бронхами и в тени сердца врачи его могут не заметить.
Мужик каждый год облучался, может это и вызвало рак?
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854
12 Очевидное-Невероятное Полчаса назад
Флюрографию делают каждый год при диспанцеризации, доза не большая это вам не ПЭТ КТ... Просто это еще раз говорит о том, что у нас все больше обезьян с микроскопами в медицине... Оборудование закупили хорошее, но вот снимки нормально прочесть могут только единицы...
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3k
Едондер пуп 47 минут назад
Если делать как на заглавной фотке - легкие без синусов и смотреть не с той стороны)) то немудрено и пропустить что-то.
Но скорее всего, пациент прожил бы те же пять лет в собственных страхах и нервозности родных, в осложнениях химиотерапии, и умер бы с небольшой разницей во времени по сравнению с тем, как это случилось фактически, увы. А так жил спокойно в неведении до терминальной стадии. Для себя - не знаю, что бы лично я выбрал.
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854
12 Едондер пуп Полчаса назад
а может хирургическое вмешательство, курс химиотерапии, и стойкая ремиссия на 10 лет?
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289
Санёк 51 минуту назад
Имею резекцию верхушки левого лёгкого. Делаю флюшку ежегодно в одном и том же месте - "Лёгкие без патологий". Только лет через 7 заметили, что что-то не так.
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−32
Аглая 57 минут назад
Так это обычная практика нашей «медицины». У всех больных так. Потому что смотрят не профессионалы, а всякие «описыватели снимком» а профильный врач только заключение этих описывателей читает.
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4k
Вячеслав Час назад
У меня так тесть умер два года назад. Год лечили от инсульта и его последствий, а потом оказалось, что у него рак легких с метастазами в мозгу. А инсультом и не пахло.
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28k
Азат Баширов Час назад
Зато карЕновирус видят за версту
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2k
Sanar Азат Баширов Полчаса назад
Тут полностью согласен, выявляют по температуре даже не специалисты.
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1k
Valis Час назад
Россия что тут сказать. Еще кто-то утверждает, что медицина не хуже чем в Германии, Израиле, Швеции, Канаде и США.
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1k
Дикий Стройбат Valis Час назад
Ну, маму с того света вытащили. Поэтому, за всю медицину не говорю. Но, как просрать рак легкого с разложением ткани?...
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80
Chuchelo Patamkovoe Час назад
Тут помнится орали Иуды всякие что США вакцину российскую не хотят.. Конечно не хотят когда медицина на таком уровне.
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23k
parallax 2 часа назад
Один раз конечно ошибиться может каждый. Но пять обследований с ошибкой, это уже откровенное головотяпство.
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1k
Шмёль parallax Час назад
Я очень не люблю "святые 90-е". Но! Когда хирургу привозили подстреленного "братка", и сообщали что из операционной он выйдет в таком же "агрегатном" состоянии, что и браток, а именно - живым, либо же мертвым, то это в разы повышало выживаемость нынешней правящей элиты.
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Шмёль 56 минут назад
Но потом элита поумнела и стала лечиться в Израиле и Германии
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1k
Шмёль ☣️Месть печенегов☣️ Полчаса назад
Там все по Дарвину. Выживали большей частью именно немецко-еврейские пациенты.
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