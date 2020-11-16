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8 необычных генетических мутаций

8 необычных генетических мутаций (9 фото)

Автор:
16 ноября 2020 19:36
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: аномалии   врачи   генетика   интересное   медицина   странности   удивительно   
4099
9
Слово "мутация" зачастую несет в себе негативный подтекст. Услышав которое обычно возникает ассоциация с тяжелыми заболеваниями. Но это не совсем так.
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Метки: аномалии   врачи   генетика   интересное   медицина   странности   удивительно   
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56k
Опиум для народа 2 часа назад
Ямочки - это генетический дефект, хоть иногда и привлекательный. Ямочки на щеках – это следствие недостаточной длины лицевой мышцы под названием zygomaticus major. Когда человек улыбается, «укороченная» мышца стягивает кожу, образуя неровность.
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946
Гарри Слепнер 2 минуты назад
Шах и мат псевдотеориям транссексуалов. РЕДКАЯ ГЕНЕТИЧЕСКАЯ МУТАЦИЯ. В Доминикане. У всех остальных сдвиг по фазе. Приобретённый. Как в известной поговорке:
Настоящий гей лишь один- физик Гей Люссак. Остальные 3,14....
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4k
Александр 16 минут назад
Ни разу не видел гетерохромных. А их, оказывается, немало.
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51k
Серый 19 минут назад
Я сплю час-два в двое-трое суток. И это не бессонница.
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31k
Nefrion Полчаса назад
"Слово "мутация" зачастую несет в себе негативный подтекст."
Да ладно, неужто ни у кого первой не возникает эта ассоциация?


"Слово "мутация" зачастую несет в себе негативный подтекст." Да ладно, неужто ни у кого первой не возникает эта ассоциация?
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13k
Сталкер Nefrion 13 минут назад
Не возникает. Я с подобным "творчеством" не знаком. И знакомиться не собираюсь. )
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8k
Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы Час назад
8 необычных генетических мутаций
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20k
Russo Turisto Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы 56 минут назад
Полторажопие?
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3k
Citizenn Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы 48 минут назад
А спереди есть фотография? Друг спрашивает
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542
Ловите наркомана! Russo Turisto 20 минут назад
Двуликий Анус
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13k
Сталкер Citizenn 11 минут назад
У друга – несколько? ))
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Комментарий удален. Причина: спам, реклама
−5
110k
arek14 Час назад
Это близняшки, уникальный случай.
Это близняшки, уникальный случай.
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113
None arek14 Час назад
Это разнояйцевые двойнята, а не близнецы.
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27k
lem02 Час назад
Не чувствительность к боли видел лично. Отец был врачем и очень общительным человеком. Часто дружил со своими больными. И вот один такой пришел к нам в гости, мне лет 11-12 было. Нейлоновая куртка. Прислонился у печке и стоит. Болтает о чем то. Через минуту запахло жаренным мясом. В общем скорая, серьезные ожоги, долгое лечение. Жуть.
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15k
тов.Suhov lem02 41 минуту назад
врачом
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−15
Руденко Павел 2 часа назад
А у Логана какая?
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2k
Vasiliy Pakazyava 2 часа назад
Жуть
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9k
Денис Трубочкин 2 часа назад
какой только фигни не бывает!
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