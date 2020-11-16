8 необычных генетических мутаций

Изначально все люди были кареглазыми. Но как говорят ученые, примерно 6-10 тысяч лет назад появился один носитель с мутацией в гене HERC2, который отвечает за выработку пигмента меланина в радужной оболочке глаз. На данный момент примерно 40% европейцев обладают голубым цветом глаз. Кстати, зеленые глаза только у 2% людей.

Однако с нарушением производства меланина связана еще более интересная мутация. Иногда, из-за мутации в генах, глаза получают разные пигменты: например, один карий, а другой голубой или зеленый. Такое может случиться не со всем глазом, а только с его частью, - на радужке будут видны большие вкрапления другого цвета.

Такой вид мутации больше распространен у животных, но во всем мире 2% людей с гетерохромией, а это столько же, сколько зеленоглазых. Однако, если у человека вдруг возникает такая мутация, то стоит внимательнее прислушиваться к своему здоровью: она может говорить о серьезном генетическом заболевании. Опухоли, воспалительные процессы, глухота, косоглазие и не только.