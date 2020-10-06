Забавный кадр совы, которую не впечатлила шотландская погода

На крошечную очковую неотропическую сову точно не произвёл впечатления проливной дождь.
4-месячная сова Ацтек (Aztec), проживающая в Центре шотландских сов в Уитберне, Западный Лотиан, попав в минувшее воскресенье под сильный ливень впервые столкнулась с дождём.
Комочек пуха находился в вольере на улице, когда его заснял работник учреждения — птица сидела промокшей с широко раскрытыми глазами.
«Он находился в вольере…, — рассказала 26-летняя Лорен Уокер (Lauren Walker), работник центра. — Он впервые познакомился с сильным дождём. Он был не очень этим впечатлён. Его не было пару часов, а когда мы его вернули, он высох за несколько часов.»
Ацтек, появившийся на свет в Центре в июне, ещё подрастёт, но не на много, однако изменится в цвете — его спина должна будет стать чёрной, тогда как передок приобретёт кремово-коричневый цвет.
«Он находился в вольере…, — рассказала 26-летняя Лорен Уокер (Lauren Walker), работник центра. — Он впервые познакомился с сильным дождём. Он был не очень этим впечатлён. Его не было пару часов, а когда мы его вернули, он высох за несколько часов.»
Ацтек, появившийся на свет в Центре в июне, ещё подрастёт, но не на много, однако изменится в цвете — его спина должна будет стать чёрной, тогда как передок приобретёт кремово-коричневый цвет.
Очковые совы родом из Южной Америки — единственный вид сов, постоянно проживающий в тропических лесах Амазонки.
В дикой природе они в основном питаются грызунами, мелкими млекопитающими и лягушками.
«Ацтек родился здесь, и здесь у нас проживают его родители. Он не сильно подрастёт, но надолго останется пушистым, — говорит Уокер. — Он будет выглядеть совершенно иначе, как только избавится от пуха.»
В дикой природе они в основном питаются грызунами, мелкими млекопитающими и лягушками.
«Ацтек родился здесь, и здесь у нас проживают его родители. Он не сильно подрастёт, но надолго останется пушистым, — говорит Уокер. — Он будет выглядеть совершенно иначе, как только избавится от пуха.»
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