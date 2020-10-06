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Забавный кадр совы, которую не впечатлила шотландская погода

Забавный кадр совы, которую не впечатлила шотландская погода (3 фото)

Автор:
06 октября 2020 08:58
Сообщество : ФотоМир
Метки: дождь   забавно   кадр   погода   птенец   сова   фото   юмор   
177
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На крошечную очковую неотропическую сову точно не произвёл впечатления проливной дождь.

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Метки: дождь   забавно   кадр   погода   птенец   сова   фото   юмор   
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