Забавный кадр совы, которую не впечатлила шотландская погода

Комочек пуха находился в вольере на улице, когда его заснял работник учреждения — птица сидела промокшей с широко раскрытыми глазами.



«Он находился в вольере…, — рассказала 26-летняя Лорен Уокер (Lauren Walker), работник центра. — Он впервые познакомился с сильным дождём. Он был не очень этим впечатлён. Его не было пару часов, а когда мы его вернули, он высох за несколько часов.»



Ацтек, появившийся на свет в Центре в июне, ещё подрастёт, но не на много, однако изменится в цвете — его спина должна будет стать чёрной, тогда как передок приобретёт кремово-коричневый цвет.