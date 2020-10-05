Рекордный перелёт из Москвы в Майами на Ми-24. Женский экипаж. Как это было?

Несмотря на то, что люди ещё не успели оправиться от распада СССР, с 1 сентября по 11 октября 1992 года (почти 28 лет назад) впервые в истории нашей страны был совершен сверхдальний перелёт на вертолёте Ми-24. Этот перелёт был особенным по двум причинам: во-первых, его протяженность составила 25000 км, во-вторых - экипаж полностью состоял из женщин!
Давайте вспомним, как это было
Экипаж состоял из командира вертолёта - знаменитой Галины Расторгуевой, штурмана Людмилы Полянской и оператора Галины Кошкиной.
Советские вертолётчицы должны были проследовать по маршруту Москва – Анадырь – Канада – Майами
Ми-24 летел не в одиночку, а в сопровождении с Ми-17, которым управляли военные лётчики В.М. Чернов и В.Б. Калиш, а также на его борту находилась группа техников во главе с инженером ВВС Игорем Гайворонским.
Расстояние перелёта от Москвы до Майами составило 19156 км. На перелёт ушло 39 дней, из которых в воздухе было проведено около 85 часов. Заправляться экипажу приходилось каждые 3,5 часа.
За всё время перелёта экипаж несколько раз менял климатические условия: " - Мы несколько раз перелетали из лета в зиму и обратно, — говорит Скробова-Кошкина."
Наших вертолётчиц везде встречали с распростертыми объятьями. Каждый аэропорт, каждый промежуточный пункт по маршруту от Москвы до Майами запомнился по-своему. Больше всего трудностей принёс перелёт через Берингов пролив. Он занял почти 3 часа и был весьма сложным. Экипажу пришлось столкнуться с сильным ветром и снегом.
Из Майами в Ватсон Лейк рекордный Ми-24 добрался за 19 дней, благодаря чему расстояние маршрута увеличилось до 24942 км (итого - 112 часов и 48 мин. налета).
Ми-24 и сопровождающий вертолёт Ми-17 вернулись в Россию уже не своим ходом, а на борту транспортного самолёта Ан-124. Легендарный Ми-24 до сих пор находится в Торжке.
Для чего проводилось данное мероприятие?
Перелёт Москва-Майами был посвящён сразу трём значимым событиям: 50-летию ленд-лиза между США и СССР, 500-летию открытия Америки, а также 55-летию легендарного перелёта женского экипажа из Москвы на Дальний Восток.
Источник:
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