Рекордный перелёт из Москвы в Майами на Ми-24. Женский экипаж. Как это было?

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Модель с волчанкой шокировала фанатов снимками после нового припадка (7 фото) Модель с волчанкой шокировала фанатов снимками после нового... Когда иронии слишком много Когда иронии слишком много 20 медицинских шпаргалок, которые подскажут, научат, а кого-то даже удивят 20 медицинских шпаргалок, которые подскажут, научат, а кого-то... Как воровали из камер хранения Как воровали из камер хранения Молодая и неопытная Кэмерон Диаз на пробах в фильм «Маска» Молодая и неопытная Кэмерон Диаз на пробах в фильм «Маска» Во Владивостоке рабочие закидали касками новое руководство порта Во Владивостоке рабочие закидали касками новое руководство порта Колоритные снимки девушек из лихих 90-х Колоритные снимки девушек из лихих 90-х Таксист из фильма «Брат 2» в реальной жизни Таксист из фильма «Брат 2» в реальной жизни Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки "У осьминогов просто упал сахар": жесткая реакция соцсетей на камчатскую трагедию "У осьминогов просто упал сахар": жесткая реакция соцсетей на... В Санкт-Петербурге врач ударил женщину и угрожал ей пистолетом В Санкт-Петербурге врач ударил женщину и угрожал ей пистолетом Благополучный объезд фуры на двух колесах Благополучный объезд фуры на двух колесах Не слишком удачная попытка парней вытащить из реки мяч Не слишком удачная попытка парней вытащить из реки мяч Один из самых смешных и нелепых автоголов 2020 года Один из самых смешных и нелепых автоголов 2020 года Чемпионат мира по "кусь" Чемпионат мира по "кусь" У госслужащей конфисковали гостиницу стоимостью 46 млн рублей У госслужащей конфисковали гостиницу стоимостью 46 млн рублей Намешалось Намешалось Погоня со стрельбой за наркокурьером в Санкт-Петербурге Погоня со стрельбой за наркокурьером в Санкт-Петербурге 16 фраз от наших школьных учителей, которые мы никогда не забудем 16 фраз от наших школьных учителей, которые мы никогда не забудем
Рекордный перелёт из Москвы в Майами на Ми-24. Женский экипаж. Как это было?

Рекордный перелёт из Москвы в Майами на Ми-24. Женский экипаж. Как это было? (5 фото)

Автор:
05 октября 2020 16:11
Метки: авиация   вертолеты   женщины   рекорды   
1265
5

Несмотря на то, что люди ещё не успели оправиться от распада СССР, с 1 сентября по 11 октября 1992 года (почти 28 лет назад) впервые в истории нашей страны был совершен сверхдальний перелёт на вертолёте Ми-24. Этот перелёт был особенным по двум причинам: во-первых, его протяженность составила 25000 км, во-вторых - экипаж полностью состоял из женщин!

×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: авиация   вертолеты   женщины   рекорды   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Sanar 5 часов назад
Второе фото не с МИ-24, копипастер димон залезь со своим мужем хоть раз вдвоём в кабины МИ-24 и попытайся сфотаться вдвоём, покер ты копипастный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
fivus 2 часа назад
снять вооружения, броню. ПТБ считать расходником... почему бы и нет. Потому что массовый на тот момент "банан" на такие расстояния летать не мог по определению
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Модель с волчанкой шокировала фанатов снимками после нового припадка (7 фото) Модель с волчанкой шокировала фанатов снимками после нового припадка (7 фото) В Белоруссии неизвестные задерживали женщин за демонстрацию солидарности Колесниковой В Белоруссии неизвестные задерживали женщин за демонстрацию солидарности Колесниковой Почему женские штаны страшная вещь для шаманов: дни, когда женщин ненавидели и боялись Почему женские штаны страшная вещь для шаманов: дни, когда женщин ненавидели и боялись Москвичка запустила тред с фото женщин за 40+ и разрушила все стереотипы о старости Москвичка запустила тред с фото женщин за 40+ и разрушила все стереотипы о старости Девушки, что за каша у вас в голове? Девушки, что за каша у вас в голове? Что мужчин больше всего раздражает в девушках: 15 кадров о беспощадном женском шоппинге Что мужчин больше всего раздражает в девушках: 15 кадров о беспощадном женском шоппинге
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2582890



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
12 мифов о выживании, представляющих реальную опасность
4
130
12 мифов о выживании, представляющих реальную опасность
Люди столкнулись с настолько крутыми вещами, что их просто не возможно было не сфотографировать
1
58
Люди столкнулись с настолько крутыми вещами, что их просто не возможно было не...
﻿
Набирающие популярность
Зачем умерла Софья?
0
9
Зачем умерла Софья?
Болезни и состояния, вызывающие затруднение дыхания
0
4
Болезни и состояния, вызывающие затруднение дыхания
Прекрасные банщицы, от которых в жилах закипает кровь (14 фото)
Прекрасные банщицы, от которых в жилах закипает кровь (14 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А где карты и еще один ствол?
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#интересно#природа#россия#на различный вкус#дтп#камчатка#позитив#90-е
#факты#прикол#кино#картинки#смешные#авария#авто авария#конфликт#спасение#азербайджан
#история#животные#интересное#прикольные#СССР#в мире#архитектура#настроение#фотографии#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться