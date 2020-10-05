Рекордный перелёт из Москвы в Майами на Ми-24. Женский экипаж. Как это было?

Советские вертолётчицы должны были проследовать по маршруту Москва – Анадырь – Канада – Майами



Ми-24 летел не в одиночку, а в сопровождении с Ми-17, которым управляли военные лётчики В.М. Чернов и В.Б. Калиш, а также на его борту находилась группа техников во главе с инженером ВВС Игорем Гайворонским.



Расстояние перелёта от Москвы до Майами составило 19156 км. На перелёт ушло 39 дней, из которых в воздухе было проведено около 85 часов. Заправляться экипажу приходилось каждые 3,5 часа.



За всё время перелёта экипаж несколько раз менял климатические условия: " - Мы несколько раз перелетали из лета в зиму и обратно, — говорит Скробова-Кошкина."



Наших вертолётчиц везде встречали с распростертыми объятьями. Каждый аэропорт, каждый промежуточный пункт по маршруту от Москвы до Майами запомнился по-своему. Больше всего трудностей принёс перелёт через Берингов пролив. Он занял почти 3 часа и был весьма сложным. Экипажу пришлось столкнуться с сильным ветром и снегом.