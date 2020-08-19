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Прически женщин Мадагаскара как отдельный вид искусства

Прически женщин Мадагаскара как отдельный вид искусства (22 фото)

Автор:
19 августа 2020 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: женщины   история   коренные жители   красота   мадагаскар   прически   старые фото   фото   
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Для малагасийцев - жителей Республики Мадагаскар, - прическа занимает важное место в традиционной жизни, и представляет собой целое искусство. Каждый тип прически имеет свою специфику и значение в соответствии с разнообразием обычаев в рамках этнической группы или племени. Взглянем на ретро-снимки мадагаскарских женщин и их колоритных причесок из 20-века.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: женщины   история   коренные жители   красота   мадагаскар   прически   старые фото   фото   
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Егор Час назад
Интересно, спасибо автору за статью.
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23k
Aleksandr 11 минут назад
С 1896 по 1916 на Мадагаскаре было восстание против колониальной власти французов. Чтобы его подавить, губернатор генерал Галлиени (тот самый, кто позже станет героем Парижа в 1914), придумал особый способ. Идея была в обложении всех совершенно непосильным налогом, который взимался с предельной жестокостью - чтобы не оставалось никаких излишек партизанам. Партизанская война тоже имеет свою экономику: если патроны можно взять у убитого врага, да и бои все же не каждодневно - то кормить бойцов надо всегда. Но теперь крестьяне не могли дать ничего - спасаясь от голода и французов, они бежали в лес. Поначалу это увеличило накал борьбы и число партизан - но затем начал сказываться избыток лишних ртов; все попытки сеять поля среди леса срывались французскими летучими отрядами. Партизаны умирали от голода, вместе с семьями - чаще, чем от пуль. По оценкам французов, население острова с 1896 по 1905 сократилось с 5 миллионов до двух с небольшим.

Но это же цивилизованные европейцы, они имею право на небольшой геноцид...
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