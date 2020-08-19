Прически женщин Мадагаскара как отдельный вид искусства

Малагасийцы всегда уделяли особое внимание прическе - для них это целое искусство. Каждая прическа имеет свою специфику и особое значение, в зависимости от обычаев и традиций этнической группы или племени. Традиционно прическа считается нарядом, который создается не один час, украшает и даже моделирует лицо за счет формы.