Прически женщин Мадагаскара как отдельный вид искусства

Для малагасийцев - жителей Республики Мадагаскар, - прическа занимает важное место в традиционной жизни, и представляет собой целое искусство. Каждый тип прически имеет свою специфику и значение в соответствии с разнообразием обычаев в рамках этнической группы или племени. Взглянем на ретро-снимки мадагаскарских женщин и их колоритных причесок из 20-века.
Малагасийцы всегда уделяли особое внимание прическе - для них это целое искусство. Каждая прическа имеет свою специфику и особое значение, в зависимости от обычаев и традиций этнической группы или племени. Традиционно прическа считается нарядом, который создается не один час, украшает и даже моделирует лицо за счет формы.
Форма прически подбирается в соответствии с возрастом, семейным положением и случаем: например, есть прическа для церемоний (семейные торжества, ритуалы), прическа для повседневной жизни, прическа для траура. Кроме того, для ее создания могут использоваться разные декоративные элементы. Искусство причесывания передается из поколения в поколение в рамках этнических групп.
Взгляните, какие прически носили женщины Мадагаскара в 20-м веке:
Источник: — переведено специально для fishki.net
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