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В Санкт-Петербурге врач ударил женщину и угрожал ей пистолетом

В Санкт-Петербурге врач ударил женщину и угрожал ей пистолетом (5 фото)

Автор:
05 октября 2020 13:17
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   врач   конфликт   пистолет   санкт-петербург   
620
5

Заместитель главного врача одной из больниц вступил в конфликт с семейной четой в супермаркете. После того как ролик с его участием появился в Сети он спрятался в "домик" - внезапно сделался больным и слег в больницу. Но от уголовной статьи она не спасет. И что самое забавное, врач заявил, что это он жертва - супруги, как он утверждает, увидев его дорогое авто (Range Rover), захотели "содрать с него деньги".

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Метки: видео   врач   конфликт   пистолет   санкт-петербург   
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14  комментариев
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1k
Михаил 24 минуты назад
Замечание за слишком громкий разговор по телефону??? Он что у неё дома орал по телефону?
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17k
Аня Михаил 22 минуты назад
То есть правильно прописал ей в голову, да?
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7k
Профессор Преображенский 13 секунд назад
Хорошо хоть без расчленения
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3k
кот базилий 5 минут назад
На нервного гомосека больше похож, чем на врача. Откупится , таких у нас не сажают.
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44k
Albert GER Полчаса назад
так я не понял - борцуны говорят шо врачи с голода умирают.
а тут они на рэнжроверах ездют.
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14k
dimitr Albert GER 11 минут назад
Это не врачи - это ГЛАВврачи и их замы.
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14k
AlexЕЙ Albert GER 6 минут назад
Эти уроды, главврачи, отношения к врачам зачастую не имеют. По всем школам, больницам, поликлиникам и т.п. едросня рассадила своих людей. Они охеревают от безнаказанности и беспредельничают как могут.
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16k
Марина Полчаса назад
А можно полную версию второй стороны?
Как бы тут не было: "Заткни хлебало, мразь" от создателей шедевров: "Вези меня, мразь".
Просто так, ни один человек пистолет не достанет, значит были причины о которых тут скромно умолчали.
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44k
Albert GER Марина Полчаса назад
та и муж странно реагирует на "черепномозговую травму жены" - "вот дятел".
нормальная реакция была бы совершенно другой.
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6k
Pillin Alex Марина 20 минут назад
Просто так и люди голышом верхом на велосипеде с балкона не выпрыгивают. Если начнешь копать, то увидишь, что у него доступ к медикаментам.
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3k
Sanar Марина Минуту назад
В Санкт-Петербурге врач ударил женщину и угрожал ей пистолетом
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558
Денис Федоров Полчаса назад
И снова только один вопрос почему данное существо работает на такой высокой должности???По объявлению снова набирают?
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14k
dimitr Денис Федоров 10 минут назад
На такие должности случайные люди не попадают))
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Иван 37 минут назад
Больше всего радует в таких долбо*бах, то что они не знают как работает видеозапись.
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