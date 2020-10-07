"Подполковник полиции" получил бутылкой по голове и начал звать милицию

Во время конфликта на дороге мужчина представился подполковником МВД, а затем стал громко звать на помощь милицию. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге.
Устроивший истерику на дороге в Санкт-Петербурге мужчина, которого назвали подполковником МВД, не работает в органах внутренних дел. Об этом сказали в пресс-службе регионального ведомства.
«Этот мужчина не является сотрудником органов внутренних дел. Сейчас по данному видео проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства тех фактов, которые отображены на видеозаписи», — рассказал «360» руководитель пресс службы ГУ МВД РФ по Санкт Петербургу и ЛО Вячеслав Степченко.
«Этот мужчина не является сотрудником органов внутренних дел. Сейчас по данному видео проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства тех фактов, которые отображены на видеозаписи», — рассказал «360» руководитель пресс службы ГУ МВД РФ по Санкт Петербургу и ЛО Вячеслав Степченко.
Мужчина в кадре кричит, показывает на разбитое лицо и требует вызывать милицию. По его словам, пешеход в состоянии алкогольного опьянения ударил его бутылкой по лицу. Оператор же объясняет, что сделал это из-за слишком высокой скорости автомобиля, который мчался на людей, переходивших дорогу в разрешенном месте.
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