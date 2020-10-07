"Подполковник полиции" получил бутылкой по голове и начал звать милицию

Мужчина в кадре кричит, показывает на разбитое лицо и требует вызывать милицию. По его словам, пешеход в состоянии алкогольного опьянения ударил его бутылкой по лицу. Оператор же объясняет, что сделал это из-за слишком высокой скорости автомобиля, который мчался на людей, переходивших дорогу в разрешенном месте.