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"Подполковник полиции" получил бутылкой по голове и начал звать милицию

"Подполковник полиции" получил бутылкой по голове и начал звать милицию (1 фото + 2 видео)

Автор:
07 октября 2020 14:06
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   видео   инцидент   конфликт   подполковник МВД   санкт-петербург   
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Во время конфликта на дороге мужчина представился подполковником МВД, а затем стал громко звать на помощь милицию. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге.

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Метки: 360подмосковье   видео   инцидент   конфликт   подполковник МВД   санкт-петербург   
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2  комментария
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SSD 38 минут назад
Бешеный какой то))) Пристрелить его... Слюнями все забрызгал, начиная с себя...
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185
чокнутый 37 минут назад
наступила ночь, повылезли упыри и вурдалаки, вот один представитель упырей, только что у кого то кровь пил, весь рот еще в крови
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