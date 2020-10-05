У госслужащей конфисковали гостиницу стоимостью 46 млн рублей

Прокуратура Пермского края доказала, что доходы сотрудницы УФСИНа не позволяют приобретать дорогостоящую недвижимость.



Выяснилось, что у одной из сотрудниц в собственности оказался участок в Краснодарском крае размером 3882 кв метра, и два бывших общежития, расположенные на нем. Здания были переоборудованы в гостиницы.



Недвижимость, купленная ещё в 2015 году, совершенно не соответствовала зарплате женщины и её мужа за 3 года, предшествовавших покупке.



Кадастровая стоимость недвижимости на дату покупки составила 46 млн рублей и сотрудница ФСИН не смогла доказать законность доходов, на которые была куплена гостиница.