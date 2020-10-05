У госслужащей конфисковали гостиницу стоимостью 46 млн рублей

Занятная история произошла в Пермском крае. Прокуратура стала проверять сотрудников местной Федеральной службы исполнения наказаний в соответствии с требованием законодательства о противодействии коррупции.
Прокуратура Пермского края доказала, что доходы сотрудницы УФСИНа не позволяют приобретать дорогостоящую недвижимость.
Выяснилось, что у одной из сотрудниц в собственности оказался участок в Краснодарском крае размером 3882 кв метра, и два бывших общежития, расположенные на нем. Здания были переоборудованы в гостиницы.
Недвижимость, купленная ещё в 2015 году, совершенно не соответствовала зарплате женщины и её мужа за 3 года, предшествовавших покупке.
Кадастровая стоимость недвижимости на дату покупки составила 46 млн рублей и сотрудница ФСИН не смогла доказать законность доходов, на которые была куплена гостиница.
Выяснилось, что у одной из сотрудниц в собственности оказался участок в Краснодарском крае размером 3882 кв метра, и два бывших общежития, расположенные на нем. Здания были переоборудованы в гостиницы.
Недвижимость, купленная ещё в 2015 году, совершенно не соответствовала зарплате женщины и её мужа за 3 года, предшествовавших покупке.
Кадастровая стоимость недвижимости на дату покупки составила 46 млн рублей и сотрудница ФСИН не смогла доказать законность доходов, на которые была куплена гостиница.
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В связи с этим прокуратура подала в суд иск, чтобы недвижимость конфисковали в пользу Российской Федерации. И суд удовлетворил иск.
Теперь на одного нищего госслужащего в Перми стало больше.
Теперь на одного нищего госслужащего в Перми стало больше.
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Что то по Москве и Московской обл. Таких проверок нет. Воробьев, его брат. И другие )))))
скорее от зеков "благодарность" за удо и тд. = взяточничество.
если это вообще правда.
нет ни имён, ни должностей, ничего.
"новость" выглядит так;
- короче у одного человеку было много денег, пришол другой человек, забрал и передал государству.
мамой клянус, да!
ну... бабки на лавке и то логичней рассказывают.