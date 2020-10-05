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У госслужащей конфисковали гостиницу стоимостью 46 млн рублей

У госслужащей конфисковали гостиницу стоимостью 46 млн рублей (4 фото)

Автор:
05 октября 2020 11:11
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: ФСИН   госслужащие   гостиница   конфискация   пермский край   прокуратура   
1644
4
Занятная история произошла в Пермском крае. Прокуратура стала проверять сотрудников местной Федеральной службы исполнения наказаний в соответствии с требованием законодательства о противодействии коррупции.
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Метки: ФСИН   госслужащие   гостиница   конфискация   пермский край   прокуратура   
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14  комментариев
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9k
Евгений 58 минут назад
Где то хохочет полковник захарченко.
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158
Алексей Варашев 46 минут назад
Не поделилась видимо с вышестоящими оборотнями.
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2k
мемфрид 48 минут назад
Ха ха ха
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−82
Алещенко Олександр 56 минут назад
Только конфискация???
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2k
Слава Андреев Час назад
Показуха. Типа работаем. Они бы ещё председателя колхоза .............
Что то по Москве и Московской обл. Таких проверок нет. Воробьев, его брат. И другие )))))
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41k
Цыц тут у меня Слава Андреев 12 минут назад
То есть, не надо было у нее отбирать гостиницу?
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2k
Слава Андреев Цыц тут у меня 7 минут назад
Я не про это.
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41k
Цыц тут у меня Слава Андреев 2 минуты назад
Как это? Ты сказал - показуха. А показуха, как мы все знаем, это плохо. Получается, по твоим же словам, суд поступает плохо, отбирая имущество у вора.
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1k
SSD Час назад
...и все? Т.е украла деньги, их просто отобрали, а в тюрьму не надо? А сколько не нашли???
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15k
Андрей Иванов SSD 51 минуту назад
Это только одна гостиница. У неё ещё штук двадцать.
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44k
Albert GER SSD 50 минут назад
где уфсин может украсть?
скорее от зеков "благодарность" за удо и тд. = взяточничество.
если это вообще правда.
нет ни имён, ни должностей, ничего.
"новость" выглядит так;
- короче у одного человеку было много денег, пришол другой человек, забрал и передал государству.
мамой клянус, да!

ну... бабки на лавке и то логичней рассказывают.
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19k
Батончик с маком Час назад
походу бордель организовала. возможно там зэки работали
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4k
Иван Час назад
И пох*й на чо покупала.
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