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В Благовещенске за сутки выпала почти месячная норма осадков, однако жители города винят во всём власть

В Благовещенске за сутки выпала почти месячная норма осадков, однако жители города винят во всём власть (8 фото)

Автор:
18 августа 2020 11:11
Сообщество : Жить в России
Метки: благовещенск   дождь   жить в Росии   интересное   потоп   природа   фото   
1453
8

В Благовещенске введён режим ЧС после продолжительных дождей. Вода затопила улицы города, нарушив движение транспорта. На время в городе даже было отключено электричество. Однако, жители Благовещенска в соцсетях ругают не природу, а власть.

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Метки: благовещенск   дождь   жить в Росии   интересное   потоп   природа   фото   
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16  комментариев
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1k
SSD 2 часа назад
У нас тут дорогу построили... 2 полосы туда, две сюда... вместо ливневки - бардюр и приподнятый тротуар. Даже во время мелкого дождя дорога превращается в атракцион... Водилы херачат по луже глубиной сантиметров 10 и поливают счастливых пешеходов волнами.
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23k
Fat Lynx SSD 2 часа назад
После каждого строительства надо обязывать ставить таблички с именами и телефонами ГИП/ГАП и прораба, чтобы все желающие могли выразить им восхищение
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179k
Северное сияние 24 минуты назад
В Благовещенске за сутки выпала почти месячная норма осадков, однако жители города винят во всём власть
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12k
Габит Калыков 2 часа назад
ООН назвала наводнение в Юго-Восточной Азии региональным бедствием

https://ria.ru/20111006/451311984.htmlhttps://ria.ru/20111006/451311984.html
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23k
Fat Lynx 2 часа назад
Надо понимать, что города строятся не за год-два, а за десятилетия и проблема в давней и общей отсталости нормативных требований к градостроительству.
На мой взгляд в городах России недопустимо:
- строить без ливневки, которая рассчитывается с перспективой развития;
- в городах надо законодательно запретить строить автодороги менее 4 полос...
- в городах запретить строить многоэтажки без парковок личного транспорта.
чай 21 век на дворе давно, а строим как в 19... такое впечатление, что у нас земли нет...
дело вижу в другом: в непомерной жадности застройщиков.
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52k
Racer777 3 часа назад
Так по всей стране такая фигня! Строительная мафия держит местные власти за яйца и строит так, как сочтет нужным. А про отвод осадков даже не задумываются! Хотя в советское время им не утвердили бы проект без ливневок.В Москве такая же хрень!
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52k
Racer777 Fat Lynx 2 часа назад
Самое "интересное" начнется позже - когда не отведенные воды начнут валить фундаменты "илитных навастройков"... Вот где тогда искать этих чертей??? Поэтому уже сейчас в прокуратуру надо стучать!! Это реально стремно! Строительная мафия вообще потеряла страх!
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Racer777 2 часа назад
В. Кругликовская. Районы многоэтажек подключили к канализации частного сектора, причём с насосами. После каждого дождя частный сектор заливает из фекальной и ливневой канализации, всем похер. У отца целый чемодан жалоб и отписок, а говно так и течёт в дом

В. Кругликовская. Районы многоэтажек подключили к канализации частного сектора, причём с насосами. После каждого дождя частный сектор заливает из фекальной и ливневой канализации, всем похер. У отца целый чемодан жалоб и отписок, а говно так и течёт в дом
В. Кругликовская. Районы многоэтажек подключили к канализации частного сектора, причём с насосами. После каждого дождя частный сектор заливает из фекальной и ливневой канализации, всем похер. У отца целый чемодан жалоб и отписок, а говно так и течёт в дом
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23k
Fat Lynx Racer777 Час назад
"Капитал избегает шума и брани и отличается боязливой натурой. Это правда, но это еще не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте десять процентов прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при двадцати процентах он становится оживленным, при пятидесяти процентах положительно готов сломать себе голову, при ста процентах он попирает все человеческие законы, при трехстах процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Если шум и брань приносят прибыль, капитал станет способствовать тому и другому. Доказательство: контрабанда и торговля рабами"
(с) Томас Джозеф Даннинг (T.J.Dunning, цит. соч., стр.35, 36)
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23k
Fat Lynx Racer777 54 минуты назад
Там сваи, плюс бывают сваи и плиты... подвал затопит, сырость пойдет, отмостка просядет, но не рухнет.
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23k
Fat Lynx ☣️Месть печенегов☣️ 53 минуты назад
Я как-то снимал такой дом... ну на-х-ер!
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1k
fraxinus 3 часа назад
> жители Благовещенска в соцсетях ругают не природу, а власть

Неправильно. Пусть природа сначала канализацию наладить, а потом ливни включать.
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2k
Denis 3 часа назад
Жемчужина дальнего востока
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8k
Нихуахуа Denis 2 часа назад
Благовещенск? А чем он обязан такому званию?
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2k
Denis Нихуахуа 2 часа назад
Извините, забыл копирайт добавить
Мишустин (С)
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