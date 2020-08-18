В Благовещенске за сутки выпала почти месячная норма осадков, однако жители города винят во всём власть

В течение дня выяснилось, что вода затопила детский садик, который пришлось закрыть. На сайте администрации сообщается, что в городе введём режим ЧС.

— Принято решение о введении в городе режима ЧС и открытии ПВР (пунктов временного размещения жителей на случай наводнения). Сильный ливень в областном центре шёл всю ночь.