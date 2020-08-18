В Благовещенске за сутки выпала почти месячная норма осадков, однако жители города винят во всём власть

В Благовещенске введён режим ЧС после продолжительных дождей. Вода затопила улицы города, нарушив движение транспорта. На время в городе даже было отключено электричество. Однако, жители Благовещенска в соцсетях ругают не природу, а власть.
За сутки в Благовещенске выпало более 65% месячной нормы осадков. Проливной дождь, прошедший ночью, тут же вызвал наводнение. Дороги превратились в реки, вода заливалась в подъезды и подвалы.
Проснувшись утром, жители города увидели поваленные деревья, ушедшие под воду дороги, плавающие машины и лежащие светофоры. Из-за буйства стихии без электричества остались в общей сумме 55 домов.
Жители благовещенска оказались с юмором и с самого утра принялись публиковать в интернете мемы про потоп. Больше всего по вкусу пришёлся мем с актёрами из фильма "Интерстеллар".
В течение дня выяснилось, что вода затопила детский садик, который пришлось закрыть. На сайте администрации сообщается, что в городе введём режим ЧС.
— Принято решение о введении в городе режима ЧС и открытии ПВР (пунктов временного размещения жителей на случай наводнения). Сильный ливень в областном центре шёл всю ночь.
Жителей села Верхнеблаговещенское готовят к эвакуации, так как все улицы были затоплены и жители просто не моги выйти из дома.
На устранение последствий ливня городские власти направили все службы, однако пользователи сети остались не довольны. По мнению некоторых, в потопе виноваты власти, которые так и не сделали нормальные ливнёвки.
Источник:
- "Как цунами": удивительные и пугающие облака зависли в небе над Екатеринбургом
- Над студентом, устроившим стрельбу в колледже, издевались однокурсники
- Природа всё равно возьмёт своё
- 10 фото, которые напугают вас, даже если у вас не было инсектофобии
- Власти Архангельска подарили городу качели, приковали к земле цепью и запретили качаться
https://ria.ru/20111006/451311984.htmlhttps://ria.ru/20111006/451311984.html
На мой взгляд в городах России недопустимо:
- строить без ливневки, которая рассчитывается с перспективой развития;
- в городах надо законодательно запретить строить автодороги менее 4 полос...
- в городах запретить строить многоэтажки без парковок личного транспорта.
чай 21 век на дворе давно, а строим как в 19... такое впечатление, что у нас земли нет...
дело вижу в другом: в непомерной жадности застройщиков.
(с) Томас Джозеф Даннинг (T.J.Dunning, цит. соч., стр.35, 36)
Неправильно. Пусть природа сначала канализацию наладить, а потом ливни включать.
Мишустин (С)