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Ностальгия, или размышления по забытой музыке

Ностальгия, или размышления по забытой музыке (5 фото + 5 видео)

Автор:
04 октября 2020 16:50
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: АББА   музыка   ностальгия   
807
5
5
Услышал по радио песню группы "ABBA" - "Rock Me" и решил чуток понастальгировать по этой группе, а если точнее, то о бывшем солисте квартета Бьорна Ульвеуса.

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Метки: АББА   музыка   ностальгия   
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10  комментариев
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242
Максим 13 часов назад
Здесь не хватает самой прикольной вещи.
Ссылка www.youtube.com
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2k
american_buldog 10 часов назад
Ссылка youtu.be
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Pochiniks american_buldog 10 часов назад
Повторение клипа в обсуждении - признание его значимости.
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Pochiniks 10 часов назад
Мне кажется, что у Slade вот эта одна из лучших(ну кто её не слышал в конце 80-х?);
Ссылка youtu.be
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1k
aznak Pochiniks 9 часов назад
Это знакомая вещица, но не думаю,что в конце 80-х Слейд слушали, тогда уже совсем другие группы и исполнители были. А вот в начале 70-х да, он хорошо заходил. Вот одна из их классических песен

Ссылка www.youtube.com
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10k
Pochiniks aznak 9 часов назад
Это очень классная вещь, она одна из тех, на которых формировалось моё увлечение Роком. Мне нравилась, но как она была популярна в начале 70-х, ч не знаю, я в 70-м только в первый класс пошлёпал. Но Coz i luv you, знают только любители. А вот Ooh La La In L.A крутили часто в конце 80-х.,это я уже старлеем был.
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15k
Flying Dutchmen. 11 часов назад
Да, тембр голоса Слейдовский. Но песня не выпадает из стиля АВВА...
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2k
Arvo Laar 12 часов назад
Ностальгия, или размышления по забытой музыке
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9k
alexis 12 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
Pochiniks alexis 10 часов назад
Классная вещица. Кто не знает английского языка, может подумать, что песня - любовное страдание. На самом деле - пересказ распорядка дня, с привязкой ко времени, когда у неё отсутствовал мужчина. Но это не мешает этой композиции быть интересной и значимой в творчестве группы, ну и популярной, естественно. В юности я и сам "западал" на эту мелодию. И это самый лучший клип на эту композицию.
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