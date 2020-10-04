Ностальгия, или размышления по забытой музыке

Услышал по радио песню группы "ABBA" - "Rock Me" и решил чуток понастальгировать по этой группе, а если точнее, то о бывшем солисте квартета Бьорна Ульвеуса.
ABBA - Rock Me 1975 (High Quality)
Это видео, чтобы вы поняли о чём идёт речь.
И ещё, поймите правильно слово ностальгия.
Ностальги́я — тоска по родине или прошлому. В психиатрии форма реактивного состояния, обусловленная длительным отрывом от родины и проявляющаяся депрессивным синдромом, принимающая иногда форму тяжёлого невротического или психотического состояния, протекающего с гипотимией, бессонницей.
/Википедия/
Не подумайте, что у меня всё так плохо. Пускай будет: Просто по прошлому.
И ещё, поймите правильно слово ностальгия.
Ностальги́я — тоска по родине или прошлому. В психиатрии форма реактивного состояния, обусловленная длительным отрывом от родины и проявляющаяся депрессивным синдромом, принимающая иногда форму тяжёлого невротического или психотического состояния, протекающего с гипотимией, бессонницей.
/Википедия/
Не подумайте, что у меня всё так плохо. Пускай будет: Просто по прошлому.
Я не буду много писать о Бьорне и тем более о группе ABBA, это уже отдельная история, просто нет смысла, речь совсем не о том. Я больше о голосе. Да, он хороший шведский певец, музыкант, композитор и музыкальный продюсер. Наиболее известен как участник группы ABBA.
Кстати в этом году 25 апреля ему исполнилось 75 лет.
Кстати в этом году 25 апреля ему исполнилось 75 лет.
Просто красивая фотка. Щёлкнул какой-то охотник папарацци.
Коротко о личной жизни:
В июле 1971 года Бьорн женился на Агнете Фельтског, и у них в 1973 году родилась дочь Линда, а в 1977 году сын Кристиан. В январе 1979 года Бьорн и Агнета развелись, однако это никак не сказалось на работе в группе ABBA.
В июле 1971 года Бьорн женился на Агнете Фельтског, и у них в 1973 году родилась дочь Линда, а в 1977 году сын Кристиан. В январе 1979 года Бьорн и Агнета развелись, однако это никак не сказалось на работе в группе ABBA.
6 января 1981 года, Бьорн женился на Лене Калерсио, работавшей музыкальной журналисткой. Они сыграли свадьбу. В этом браке родилось две дочери: Эмма в 1982 году и Анна в 1986-м. Бьорн и Лена сейчас живут в Стокгольме, хотя с 1984 по 1990 год они проживали в Англии.
Дети: Ульвеус, Линда, Петер Кристиан Ульвеус, Анна Ульвеус, Эмма Ульвеус.
Внучки: Tilda Eliza Frida Ekengren Ulvaeus, Сигна Ульвеус-Экенгрен, Эстер Ульвеус-Экенгрен.
Материал из википедия.
Дети: Ульвеус, Линда, Петер Кристиан Ульвеус, Анна Ульвеус, Эмма Ульвеус.
Внучки: Tilda Eliza Frida Ekengren Ulvaeus, Сигна Ульвеус-Экенгрен, Эстер Ульвеус-Экенгрен.
Материал из википедия.
Не выдержал, тормознул на этой фотке и зачем-то её опубликовал. Наверное из-за необычного и загадочного взгляда Агнеты Фельтског... Загадочная красавица, Богиня... А кто из мужиков раньше её не любил? Да она всем нравилась.
Это видео с музыкой расскажет немного о группе.
Теперь послушайте, что забацали Белорусы... A. Ulveus, ''Intermezzo'', grand piano Robert Wells, the Presidential orchestra of the Republic of Belarus, conductor Victor Babarikin.
Что-то я отвлёкся. Продолжим про песню.
Бьорн Ульвеус исполнил ведущий вокал (что достаточно редко для группы). Впервые вышла на альбоме ABBA. Автор песни Björn Ulvaeus,
Benny Andersson.
"Rock Me", рабочее название которой было "Didn't I?", Была впервые записана как "Baby" (с разными текстами к окончательной версии) 18 октября 1974 года в Glen Studio. Эта "насмешливая" версия, с подвокалом Агнеты, была впервые выпущена на компакт-диске на бокс-сете 1994 года " Спасибо за музыку" как часть раздела "ABBA Undeleted".
Ему бы в те прошлые года исполнять бы рок, в смысле самому петь подобное. И даже если в составе ABBA. Но ведь попытка была хорошей. Может девки не дали, ( ой, простите, по настоящему девки то дали) я не в том смысле. Может это их место и они просто не желали нового, ещё одного, третьего солиста в группе. Поэтому и не разрешили больше пробовать вокал. А может он сам больше не захотел, в чём я лично сомневаюсь. После распада группы, рок он всё равно уже не запел.
Кто его знает, как было на самом деле. Лучше было бы спросить у него самого.
Бьорн Ульвеус исполнил ведущий вокал (что достаточно редко для группы). Впервые вышла на альбоме ABBA. Автор песни Björn Ulvaeus,
Benny Andersson.
"Rock Me", рабочее название которой было "Didn't I?", Была впервые записана как "Baby" (с разными текстами к окончательной версии) 18 октября 1974 года в Glen Studio. Эта "насмешливая" версия, с подвокалом Агнеты, была впервые выпущена на компакт-диске на бокс-сете 1994 года " Спасибо за музыку" как часть раздела "ABBA Undeleted".
Ему бы в те прошлые года исполнять бы рок, в смысле самому петь подобное. И даже если в составе ABBA. Но ведь попытка была хорошей. Может девки не дали, ( ой, простите, по настоящему девки то дали) я не в том смысле. Может это их место и они просто не желали нового, ещё одного, третьего солиста в группе. Поэтому и не разрешили больше пробовать вокал. А может он сам больше не захотел, в чём я лично сомневаюсь. После распада группы, рок он всё равно уже не запел.
Кто его знает, как было на самом деле. Лучше было бы спросить у него самого.
А вам интересно о чём поётся в этой песне? Ну конечно о любви...
Встряхни меня,
Дай мне этот удар сейчас
Встряхни меня,
Покажи мне этот трюк сейчас
Крути меня,
Ты можешь творить волшебство
Детка, и мне этого мало
Встряхни меня,
Дай мне это чувство
Крути меня,
Кружи и вертись
Детка, так не прекращай это,
Не прекращай это сейчас
(Не прекращай танцевать,
Не прекращай танцевать,
Я сказал, не прекращай трясти)
Хочу, хочу
Чтобы ты была в моих объятьях
Собираюсь, собираюсь быть
Приятным и мягким, если ты хочешь меня тоже
Так долго, пока я влюблён в тебя
Твой навеки милая, это то, кем я хочу быть
Хочу быть, хочу быть, хочу быть, да
Встряхни меня,
Дай мне этот удар сейчас
Встряхни меня,
Покажи мне этот трюк сейчас
Крути меня,
Ты можешь творить волшебство
Детка, и мне этого мало
Встряхни меня,
Дай мне это чувство
Крути меня,
Кружи и вертись
Детка, так не прекращай это,
Не прекращай это сейчас
(Не прекращай танцевать,
Не прекращай танцевать,
Я сказал, не прекращай трясти)
Хочу быть, хочу быть
С одной, которую я люблю, люблю, люблю
Собираюсь быть, собираюсь быть
С тобой детка каждую одинокую ночь
Я могу научить тебя, как хорошо встряхнуться
Твой сладкий любовник, милая, это то, кем я
Хочу быть, хочу быть, хочу быть, да
Автор перевода — Кузьмин Василий
Встряхни меня,
Дай мне этот удар сейчас
Встряхни меня,
Покажи мне этот трюк сейчас
Крути меня,
Ты можешь творить волшебство
Детка, и мне этого мало
Встряхни меня,
Дай мне это чувство
Крути меня,
Кружи и вертись
Детка, так не прекращай это,
Не прекращай это сейчас
(Не прекращай танцевать,
Не прекращай танцевать,
Я сказал, не прекращай трясти)
Хочу, хочу
Чтобы ты была в моих объятьях
Собираюсь, собираюсь быть
Приятным и мягким, если ты хочешь меня тоже
Так долго, пока я влюблён в тебя
Твой навеки милая, это то, кем я хочу быть
Хочу быть, хочу быть, хочу быть, да
Встряхни меня,
Дай мне этот удар сейчас
Встряхни меня,
Покажи мне этот трюк сейчас
Крути меня,
Ты можешь творить волшебство
Детка, и мне этого мало
Встряхни меня,
Дай мне это чувство
Крути меня,
Кружи и вертись
Детка, так не прекращай это,
Не прекращай это сейчас
(Не прекращай танцевать,
Не прекращай танцевать,
Я сказал, не прекращай трясти)
Хочу быть, хочу быть
С одной, которую я люблю, люблю, люблю
Собираюсь быть, собираюсь быть
С тобой детка каждую одинокую ночь
Я могу научить тебя, как хорошо встряхнуться
Твой сладкий любовник, милая, это то, кем я
Хочу быть, хочу быть, хочу быть, да
Автор перевода — Кузьмин Василий
SLADE - Everyday
А ведь голос у Бьорна Ульвеуса в молодости был очень оригинален. Ему бы в то время побольше солировать. Прислушайтесь к его "храпинке". Совсем немного не дотягивает до Нодди Холдера из группы "SLADE". Не правда ли? Хотя, по правде говоря второго Нодди в мире просто не существует. Такую "храпинку" ни с кем не перепутаешь. По моему мнению эта песня Слейдов, самая спокойная, если можно так сказать.
Ещё мне нравится голосок Рода Стюарта. Очень необычный и приятный на слух голос. Его можно слушать бесконечно и он никогда не надоест.
На этом всё.
На этом всё.
Авторский пост
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Метки: АББА музыка ностальгия
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