Ностальгия, или размышления по забытой музыке

А вам интересно о чём поётся в этой песне? Ну конечно о любви...



Встряхни меня,

Дай мне этот удар сейчас

Встряхни меня,

Покажи мне этот трюк сейчас

Крути меня,

Ты можешь творить волшебство

Детка, и мне этого мало

Встряхни меня,

Дай мне это чувство

Крути меня,

Кружи и вертись

Детка, так не прекращай это,

Не прекращай это сейчас

(Не прекращай танцевать,

Не прекращай танцевать,

Я сказал, не прекращай трясти)



Хочу, хочу

Чтобы ты была в моих объятьях

Собираюсь, собираюсь быть

Приятным и мягким, если ты хочешь меня тоже

Так долго, пока я влюблён в тебя

Твой навеки милая, это то, кем я хочу быть

Хочу быть, хочу быть, хочу быть, да



Встряхни меня,

Дай мне этот удар сейчас

Встряхни меня,

Покажи мне этот трюк сейчас

Крути меня,

Ты можешь творить волшебство

Детка, и мне этого мало

Встряхни меня,

Дай мне это чувство

Крути меня,

Кружи и вертись

Детка, так не прекращай это,

Не прекращай это сейчас

(Не прекращай танцевать,

Не прекращай танцевать,

Я сказал, не прекращай трясти)



Хочу быть, хочу быть

С одной, которую я люблю, люблю, люблю

Собираюсь быть, собираюсь быть

С тобой детка каждую одинокую ночь

Я могу научить тебя, как хорошо встряхнуться

Твой сладкий любовник, милая, это то, кем я

Хочу быть, хочу быть, хочу быть, да



Автор перевода — Кузьмин Василий