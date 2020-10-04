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«Добрый человек» из Армавира. 459 жертв Егора Башкатова

«Добрый человек» из Армавира. 459 жертв Егора Башкатова (4 фото)

Автор:
04 октября 2020 06:25
Метки: 459 жертв   Армавир   Егор Башкатов   добрый человек   
1087
4
Символом жестокости и садизма в нашей стране стал маньяк Андрей Чикатило. На счету убийцы более полусотни отнятых человеческих жизней. Трудно поверить, но за полвека до преступлений Чикатило в СССР действовал убийца, чей кровавый список превосходит деяния «ростовского потрошителя» в 9 раз.

Источник:

Метки: 459 жертв   Армавир   Егор Башкатов   добрый человек   
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5  комментариев
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28k
Azesh 3 часа назад
зато теперь у его потомков есть возможность ходить и рассказывать про репрессии.
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6k
Комменты Галлея. 2 часа назад
О*уеть. Не слышал раньше про это.
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1k
Скальпы Гуронов 2 часа назад
Ещё одна кровавая жертва тоталитаризма...
Где только была "прогрессивная творческая общественность", куда смотрели правозащитники...
Человек задыхался в душном смраде сталинского рыжыма...
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dimitr Скальпы Гуронов Час назад
Он как раз ему помогал. Сказано же - жертвы были контрреволюционерами.
Такшта он как раз ярый патриот.
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ezhik 2 часа назад
жаль, что такого скота, нельзя несколько раз казнить
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