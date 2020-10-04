«Добрый человек» из Армавира. 459 жертв Егора Башкатова

Символом жестокости и садизма в нашей стране стал маньяк Андрей Чикатило. На счету убийцы более полусотни отнятых человеческих жизней. Трудно поверить, но за полвека до преступлений Чикатило в СССР действовал убийца, чей кровавый список превосходит деяния «ростовского потрошителя» в 9 раз.
В 1879 году в казачьем селе Семидесятном, расположенном на территории современной Воронежской области, родился мальчик, которого назвали Егором. Он рано потерял родителей — отец пропал, уехав на заработки, мать умерла. Оставлять сироту без помощи на деревне не принято, и его взяли на воспитание родственники.
Очень скоро они об этом пожалели — обиженный на весь белый свет Егор рано пристрастился к алкоголю и карточной игре. Со временем он стал настоящим шулером, объезжавшим соседние деревни с «гастролями».
Ему было уже 35 лет, когда началась Первая мировая война. Крепким хозяйством и женой Егор Башкатов так и не обзавелся — никто не хотел выдавать дочерей замуж за пьяницу и картежника. Если других мужчин на войну провожали со слезами, то уход Башкатова воспринимали как облегчение.
Из продотряда изгнали за жестокость
Сам мужчина, однако, воевать не хотел и почти сразу дезертировал. Но его быстро поймали и отправили в тюрьму, из которой Башкатова освободила революция 1917 года.
Он примкнул к красным и вскоре стал бойцом продотряда, однако недолго там задержался. Башкатова обвинили в тяге спиртному, злоупотреблениях, жестокости и едва не отдали под суд. Но затем решили, что изгнание со службы с лишением возможности сделать карьеру — и без того достаточное наказание.
Перед Башкатовым встал вопрос: на что жить? Честно трудиться он не хотел категорически, мелкие кражи не приносили удовлетворения. Он хотел чувствовать безграничную власть над людьми, ощущать их страх.
На дворе стоял 1921 год, миллионы людей передвигались по разрушенной стране в поисках лучшей доли, что и навело Башкатова на мысль о том, как получить деньги.
Очень скоро они об этом пожалели — обиженный на весь белый свет Егор рано пристрастился к алкоголю и карточной игре. Со временем он стал настоящим шулером, объезжавшим соседние деревни с «гастролями».
Ему было уже 35 лет, когда началась Первая мировая война. Крепким хозяйством и женой Егор Башкатов так и не обзавелся — никто не хотел выдавать дочерей замуж за пьяницу и картежника. Если других мужчин на войну провожали со слезами, то уход Башкатова воспринимали как облегчение.
Из продотряда изгнали за жестокость
Сам мужчина, однако, воевать не хотел и почти сразу дезертировал. Но его быстро поймали и отправили в тюрьму, из которой Башкатова освободила революция 1917 года.
Он примкнул к красным и вскоре стал бойцом продотряда, однако недолго там задержался. Башкатова обвинили в тяге спиртному, злоупотреблениях, жестокости и едва не отдали под суд. Но затем решили, что изгнание со службы с лишением возможности сделать карьеру — и без того достаточное наказание.
Перед Башкатовым встал вопрос: на что жить? Честно трудиться он не хотел категорически, мелкие кражи не приносили удовлетворения. Он хотел чувствовать безграничную власть над людьми, ощущать их страх.
На дворе стоял 1921 год, миллионы людей передвигались по разрушенной стране в поисках лучшей доли, что и навело Башкатова на мысль о том, как получить деньги.
Помощь не требуется?
Он приезжал на телеге на железнодорожную станцию. На него никто не обращал внимания — крестьяне в то время часто зарабатывали частным извозом.
Башкатов среди прибывших пассажиров высматривал одиноких женщин или матерей с детьми. Многие приезжали в новые места, не зная толком, где будут жить и работать. Определив таких неуверенных в будущем, он заводил с ними разговор. Если ехали в отдаленное село, обещал отвезти за умеренную плату, обеспечив ночевкой в пути. Если не знали, где будут работать, сулил им хорошее место, где щедрые люди готовы платить хорошей работнице достойное жалование.
Обнадеженные женщины отправлялись с Башкатовым. В дороге они останавливались на ночевку. Когда несчастные засыпали, мужчина брал крупный камень, который заворачивал в холщовый мешок или портянку, и наносил жертве несколько сильных ударов по голове.
Убедившись, что женщина мертва, он забирал деньги, ценности, не брезговал и одеждой.
Банда
Башкатов был тщедушным, поэтому не вызывал у женщин опасений. Это их и губило.
С мужчинами убийца поначалу не связывался, справедливо полагая, что крепкие крестьяне могут свернуть шею ему самому.
Обычно больших сбережений у женщин, переезжающих на новое место, не было. Но Башкатов компенсировал это количеством убийств, которые он поставил на поток. Преступник рассуждал так — приезжих вряд ли кто-то будет искать, поскольку в этих местах их никто не знает. Оружия не носил, дабы не навлечь подозрения милиции. А найти обычный камень, способный проломить голову, не такая уж и сложная задача.
Он достал себе паспорт на новое имя, переехал в Армавир, где купил себе дом, женился. И продолжал выходить на «охоту». Действовал Башкатов не на одной станции, а путешествовал от Москвы до Северного Кавказа. Со временем сколотил вокруг себя целую шайку, распределив полномочия — одни выискивали жертв, другие убивали, третьи собирали «трофеи», четвертые прятали тела жертв.
Он приезжал на телеге на железнодорожную станцию. На него никто не обращал внимания — крестьяне в то время часто зарабатывали частным извозом.
Башкатов среди прибывших пассажиров высматривал одиноких женщин или матерей с детьми. Многие приезжали в новые места, не зная толком, где будут жить и работать. Определив таких неуверенных в будущем, он заводил с ними разговор. Если ехали в отдаленное село, обещал отвезти за умеренную плату, обеспечив ночевкой в пути. Если не знали, где будут работать, сулил им хорошее место, где щедрые люди готовы платить хорошей работнице достойное жалование.
Обнадеженные женщины отправлялись с Башкатовым. В дороге они останавливались на ночевку. Когда несчастные засыпали, мужчина брал крупный камень, который заворачивал в холщовый мешок или портянку, и наносил жертве несколько сильных ударов по голове.
Убедившись, что женщина мертва, он забирал деньги, ценности, не брезговал и одеждой.
Банда
Башкатов был тщедушным, поэтому не вызывал у женщин опасений. Это их и губило.
С мужчинами убийца поначалу не связывался, справедливо полагая, что крепкие крестьяне могут свернуть шею ему самому.
Обычно больших сбережений у женщин, переезжающих на новое место, не было. Но Башкатов компенсировал это количеством убийств, которые он поставил на поток. Преступник рассуждал так — приезжих вряд ли кто-то будет искать, поскольку в этих местах их никто не знает. Оружия не носил, дабы не навлечь подозрения милиции. А найти обычный камень, способный проломить голову, не такая уж и сложная задача.
Он достал себе паспорт на новое имя, переехал в Армавир, где купил себе дом, женился. И продолжал выходить на «охоту». Действовал Башкатов не на одной станции, а путешествовал от Москвы до Северного Кавказа. Со временем сколотил вокруг себя целую шайку, распределив полномочия — одни выискивали жертв, другие убивали, третьи собирали «трофеи», четвертые прятали тела жертв.
Послание от нелюдя
Обзаведясь подельниками, он уже не боялся нападать и на мужчин.
Башкатов обнаглел до того, что стал писать письма родственникам убитых. Выведав у жертв перед убийством побольше подробностей об их близких, душегуб затем от их имени отправлял послания. В них рассказывалось о прекрасной жизни на новом месте, больших заработках и отличном климате. В конце письма звучал призыв бросить все и поскорее тоже приезжать в это райское местечко.
Было немало тех, кто верил, продавал все и отправлялся за лучшей долей на другой конец страны. Встречал переселенцев либо сам Башкатов, либо его подручные. А дальше все по плану — удар «микстурой» (так убийца именовал свое оружие), изъятие ценностей, избавление от тела.
Вернее, от тел — банда Башкатова обрела такую уверенность в себе, что порой убивала по 5-6 человек за один раз.
Выживший свидетель
В начале 1932 года в районе станции «Кавказская» путевой обходчик нашел трупы женщины и ее ребенка. Преступлениями, совершенными в полосе железной дороги, тогда занималось ОГПУ. Чекисты достаточно быстро выяснили, что погибшая являлась жительницей Подмосковья и на «Кавказскую» приехала к мужу, который перебрался в эти края раньше.
Дальнейшая проверка показала, что за месяц до обнаружения трупов у «Кавказской» в соседнем районе было найдено и тело главы семьи. Все трое были убитыми одним и тем же способом — ударами по голове.
Возникло подозрение, что речь идет о действиях банды. Милиция, подключенная к расследованию, стала искать случаи с аналогичным почерком. И вскоре оказалось, что таковых десятки! Следствие вышло на некоего Михаила Дьякова — он тоже пользовался услугами Башкатова, но сумел уцелеть. Когда ехали к месту ночлега, Дьяков почувствовал неладное и сбежал.
Все убийства записывал в тетрадь
Мужчина описал внешность преступников и место, куда его привезли. Благодаря этому удалось найти и задержать некоего Склярова, одного из ближайших подельников Башкатова. Тот запираться не стал и назвал фамилии всех бандитов, кого знал, включая главаря.
В доме Башкатова при обыске обнаружили немало улик, в том числе одежду со следами крови. Но, главное, нашли тетрадь, в которую главарь старательно записывал все свои преступления. Оказалось, что банда Башкатова за неполные 11 лет своего существования убила 459 человек — женщин, мужчин, детей. Полностью удалось доказать только 121 случай. На суде рассматривали именно эпизоды, по которым, кроме признания самого Башкатова, была полная доказательная база.
Душегуб вину не отрицал, но доказывал, что все убитые были ярыми врагами советской власти и он лишь защищал от их контрреволюционных замыслов простой народ. Башкатов говорил, что «перестарался», и просил осудить себя на 5 лет тюрьмы В эту бредовую версию суд, разумеется, не поверил. Егора Башкатова и его ближайших подельников приговорили к расстрелу.
Обзаведясь подельниками, он уже не боялся нападать и на мужчин.
Башкатов обнаглел до того, что стал писать письма родственникам убитых. Выведав у жертв перед убийством побольше подробностей об их близких, душегуб затем от их имени отправлял послания. В них рассказывалось о прекрасной жизни на новом месте, больших заработках и отличном климате. В конце письма звучал призыв бросить все и поскорее тоже приезжать в это райское местечко.
Было немало тех, кто верил, продавал все и отправлялся за лучшей долей на другой конец страны. Встречал переселенцев либо сам Башкатов, либо его подручные. А дальше все по плану — удар «микстурой» (так убийца именовал свое оружие), изъятие ценностей, избавление от тела.
Вернее, от тел — банда Башкатова обрела такую уверенность в себе, что порой убивала по 5-6 человек за один раз.
Выживший свидетель
В начале 1932 года в районе станции «Кавказская» путевой обходчик нашел трупы женщины и ее ребенка. Преступлениями, совершенными в полосе железной дороги, тогда занималось ОГПУ. Чекисты достаточно быстро выяснили, что погибшая являлась жительницей Подмосковья и на «Кавказскую» приехала к мужу, который перебрался в эти края раньше.
Дальнейшая проверка показала, что за месяц до обнаружения трупов у «Кавказской» в соседнем районе было найдено и тело главы семьи. Все трое были убитыми одним и тем же способом — ударами по голове.
Возникло подозрение, что речь идет о действиях банды. Милиция, подключенная к расследованию, стала искать случаи с аналогичным почерком. И вскоре оказалось, что таковых десятки! Следствие вышло на некоего Михаила Дьякова — он тоже пользовался услугами Башкатова, но сумел уцелеть. Когда ехали к месту ночлега, Дьяков почувствовал неладное и сбежал.
Все убийства записывал в тетрадь
Мужчина описал внешность преступников и место, куда его привезли. Благодаря этому удалось найти и задержать некоего Склярова, одного из ближайших подельников Башкатова. Тот запираться не стал и назвал фамилии всех бандитов, кого знал, включая главаря.
В доме Башкатова при обыске обнаружили немало улик, в том числе одежду со следами крови. Но, главное, нашли тетрадь, в которую главарь старательно записывал все свои преступления. Оказалось, что банда Башкатова за неполные 11 лет своего существования убила 459 человек — женщин, мужчин, детей. Полностью удалось доказать только 121 случай. На суде рассматривали именно эпизоды, по которым, кроме признания самого Башкатова, была полная доказательная база.
Душегуб вину не отрицал, но доказывал, что все убитые были ярыми врагами советской власти и он лишь защищал от их контрреволюционных замыслов простой народ. Башкатов говорил, что «перестарался», и просил осудить себя на 5 лет тюрьмы В эту бредовую версию суд, разумеется, не поверил. Егора Башкатова и его ближайших подельников приговорили к расстрелу.
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