«Добрый человек» из Армавира. 459 жертв Егора Башкатова

Послание от нелюдя



Обзаведясь подельниками, он уже не боялся нападать и на мужчин.



Башкатов обнаглел до того, что стал писать письма родственникам убитых. Выведав у жертв перед убийством побольше подробностей об их близких, душегуб затем от их имени отправлял послания. В них рассказывалось о прекрасной жизни на новом месте, больших заработках и отличном климате. В конце письма звучал призыв бросить все и поскорее тоже приезжать в это райское местечко.



Было немало тех, кто верил, продавал все и отправлялся за лучшей долей на другой конец страны. Встречал переселенцев либо сам Башкатов, либо его подручные. А дальше все по плану — удар «микстурой» (так убийца именовал свое оружие), изъятие ценностей, избавление от тела.



Вернее, от тел — банда Башкатова обрела такую уверенность в себе, что порой убивала по 5-6 человек за один раз.



Выживший свидетель



В начале 1932 года в районе станции «Кавказская» путевой обходчик нашел трупы женщины и ее ребенка. Преступлениями, совершенными в полосе железной дороги, тогда занималось ОГПУ. Чекисты достаточно быстро выяснили, что погибшая являлась жительницей Подмосковья и на «Кавказскую» приехала к мужу, который перебрался в эти края раньше.



Дальнейшая проверка показала, что за месяц до обнаружения трупов у «Кавказской» в соседнем районе было найдено и тело главы семьи. Все трое были убитыми одним и тем же способом — ударами по голове.



Возникло подозрение, что речь идет о действиях банды. Милиция, подключенная к расследованию, стала искать случаи с аналогичным почерком. И вскоре оказалось, что таковых десятки! Следствие вышло на некоего Михаила Дьякова — он тоже пользовался услугами Башкатова, но сумел уцелеть. Когда ехали к месту ночлега, Дьяков почувствовал неладное и сбежал.



Все убийства записывал в тетрадь



Мужчина описал внешность преступников и место, куда его привезли. Благодаря этому удалось найти и задержать некоего Склярова, одного из ближайших подельников Башкатова. Тот запираться не стал и назвал фамилии всех бандитов, кого знал, включая главаря.



В доме Башкатова при обыске обнаружили немало улик, в том числе одежду со следами крови. Но, главное, нашли тетрадь, в которую главарь старательно записывал все свои преступления. Оказалось, что банда Башкатова за неполные 11 лет своего существования убила 459 человек — женщин, мужчин, детей. Полностью удалось доказать только 121 случай. На суде рассматривали именно эпизоды, по которым, кроме признания самого Башкатова, была полная доказательная база.



Душегуб вину не отрицал, но доказывал, что все убитые были ярыми врагами советской власти и он лишь защищал от их контрреволюционных замыслов простой народ. Башкатов говорил, что «перестарался», и просил осудить себя на 5 лет тюрьмы В эту бредовую версию суд, разумеется, не поверил. Егора Башкатова и его ближайших подельников приговорили к расстрелу.