Пушистый хулиган устроил погром в краснодарском баре

В одном из баров в Краснодаре с потолка неожиданно упал кот. Испуганное животное начало метаться из стороны в сторону и сносить всё на своем пути. Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения.
«Дорогие друзья, в данный момент испытываем небольшие технические неполадки в нашей дегустационной, в связи с неожиданным падением котов с неба. Кот в порядке!», – написали сотрудники бара.
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