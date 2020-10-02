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Сообщество Без кота и жизнь не та 668 постов • 328 подписчиков подписаться
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Пушистый хулиган устроил погром в краснодарском баре

Пушистый хулиган устроил погром в краснодарском баре (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 октября 2020 07:57
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: бар   видео   животные   кот   краснодар   пиво   приокл   
1967
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В одном из баров в Краснодаре с потолка неожиданно упал кот. Испуганное животное начало метаться из стороны в сторону и сносить всё на своем пути. Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения.

Источник:

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Метки: бар   видео   животные   кот   краснодар   пиво   приокл   
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12  комментариев
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8k
Алексей 2 часа назад
Опять реклама пеноплекса)
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vagon1 10 минут назад
Всё больше постов с коротким текстом и ещё более коротким видео.
Давайте уже тогда переименуем Фишки в РуТик-Ток. Формат всё ближе.
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Леонид 36 минут назад
От#издить котом хозяина этого шалмана!
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1k
Mellivora 39 минут назад
Бар из говна и палок?
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5k
Игорь 48 минут назад
судя по довольной улыбке вошедшего - это очередная удавшаяся шутка над котом
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834
Oggych 50 минут назад
Пеноплэкс на потолке интересно зачем ?) ммм пора в этот бар наведаться пожарной инспекции
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25k
Fat Lynx 54 минуты назад
должна быть музыка из "Миссия не выполнима"
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30k
Элек Мек Час назад
Пушистый хулиган устроил погром в краснодарском баре
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2k
Illuminat Час назад
Криворукие потолкоделы.
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17k
Сергей Костюнин 2 часа назад
И что он снёс ?
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