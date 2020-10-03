FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Смерть от любимого растения. Паразит превратил мозг цветовода в желе (3 фото) Смерть от любимого растения. Паразит превратил мозг цветовода в... Эпичная распаковка матраса Эпичная распаковка матраса Ремонт квартиры с бюджетом 150 тыс рублей своими руками Ремонт квартиры с бюджетом 150 тыс рублей своими руками Почему женские вещи стоят дороже мужских? Почему женские вещи стоят дороже мужских? Просто прикольные и смешные картинки Просто прикольные и смешные картинки Кладбище забытых форматов. Часть 2 Кладбище забытых форматов. Часть 2 Что такое «рандеву с трупом», или Самые ужасные виды казни в истории Что такое «рандеву с трупом», или Самые ужасные виды казни в истории Вороне как-то Бог послал кусок печенья Вороне как-то Бог послал кусок печенья Хохотальня Хохотальня Потасовка десантника с Росгвардейцами на день ВДВ закончилась вынесением приговора Потасовка десантника с Росгвардейцами на день ВДВ закончилась... Алкопост на вечер этой пятницы Алкопост на вечер этой пятницы Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней Смешные картинки Смешные картинки Игривый горностай устроил весёлый аттракцион на батуте Игривый горностай устроил весёлый аттракцион на батуте И лев возляжет рядом с агнцем И лев возляжет рядом с агнцем 5 разных и оригинальных взглядов на космос из фантастики 5 разных и оригинальных взглядов на космос из фантастики Почему я не люблю фильм "Убить дракона" Марка Захарова Почему я не люблю фильм "Убить дракона" Марка Захарова Очередна подборка: "За секуду до..." Очередна подборка: "За секуду до..." Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки
10 символов, утративших своё первоначальное значение

10 символов, утративших своё первоначальное значение (11 фото)

Автор:
03 октября 2020 14:49
Метки: интересно   история   символы   
873
11

Изображение, имеющее сегодня какое-то определённое значение, не обязательно имело такое значение всегда. Множество символов существовало на протяжении веков, так что их коннотации могли сильно измениться с течением времени. Или же изначальный смысл символа мог исчезнуть совсем, после чего этому символу могло быть присвоено совершенно противоположное значение.

×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: интересно   история   символы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Дмитрий 2 часа назад
Я старый стритовый пипл,
И к жопе моей прилипл
Пацифика знак горячий,
В глазах моих пляшет удача.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
610
Денис Ануфриев 48 минут назад
по поводу пункта номер 6.недавно знак пальцами ОКЕЙ стали использовать новые националисты.средний,безымяный и мезинец-буква W,а соеденённые указательный и большей палец букву P...White Power
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Акуна 2 часа назад
Весьма познавательно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Смерть от любимого растения. Паразит превратил мозг цветовода в желе (3 фото) Смерть от любимого растения. Паразит превратил мозг цветовода в желе (3 фото) Что взять с собой в загробную жизнь Что взять с собой в загробную жизнь Интересные предметы из прошлого, которые попались людям на глаза Интересные предметы из прошлого, которые попались людям на глаза Старинные и ужасные: как выглядят самые древние маски в мире Старинные и ужасные: как выглядят самые древние маски в мире Джеймс Джилингем - гениальный протезист XIX века Джеймс Джилингем - гениальный протезист XIX века Тайнопись и секретный код ковра: о чем он вам хотел поведать Тайнопись и секретный код ковра: о чем он вам хотел поведать
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2563660



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
20 русских и не только пасхалок, которые сложно заметить с первого раза
1
122
20 русских и не только пасхалок, которые сложно заметить с первого раза
20 странных исторических снимков, которые не поймешь без объяснения
3
61
20 странных исторических снимков, которые не поймешь без объяснения
﻿
Набирающие популярность
Ванна для любимицы: можно ли купать кошек, и с какой периодичностью надо это делать?
1
20
Ванна для любимицы: можно ли купать кошек, и с какой периодичностью надо это делать?
«Mount Show - Да-а, потому что, нам с гор виднее!»
0
4
«Mount Show - Да-а, потому что, нам с гор виднее!»
Смерть от любимого растения. Паразит превратил мозг цветовода в желе (3 фото)
Смерть от любимого растения. Паразит превратил мозг цветовода в желе (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#подборка#люди#интересное#птицы#авария#дтп#gif
#юмор#прикол#россия#природа#сша#москва#путешествия#автомобили#настроение#авто авария
#факты#история#СССР#картинки#в мире#позитив#разное#война#прикольные#армения

На что жалуетесь?

Вернуться