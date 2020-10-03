10 символов, утративших своё первоначальное значение

Изображение, имеющее сегодня какое-то определённое значение, не обязательно имело такое значение всегда. Множество символов существовало на протяжении веков, так что их коннотации могли сильно измениться с течением времени. Или же изначальный смысл символа мог исчезнуть совсем, после чего этому символу могло быть присвоено совершенно противоположное значение.
1. Звезда Давида
Звезда Давида — это самый распространённый символ иудаизма. Однако, в отличие от таких элементов, как менора или шофар, звезда не является однозначно еврейским символом. Прежде чем стать таковым, этот символ появлялся в буддизме, индуизме, джайнизме, и т. д. Похоже, что в индуизме эта звезда использовалась дольше, чем в других религиях. У индусов эта звезда символизирует анахату, четвёртую первичную чакру, одну из энергетических точек на теле человека.
Неизвестно, имеют ли все эти символы общее происхождение, или, что более вероятно, они были придуманы несколькими людьми, независимо друг от друга. Это простая гексаграмма, фигура, в которой несколько равносторонних треугольников образуют шестиконечную звезду с шестиугольником посредине.
Даже при том, что еврейский народ начал использовать эту звезду много веков назад, её не считали официальным символом этого народа вплоть до 1897-го года.
2. Ихтис
Большинству людей знаком ихтис, хотя знают они его, возможно, не под этим названием. «Христова рыба» является общим символом для христиан. Вы можете часто встретить его в виде наклеек на бамперах машин, или в виде других изделий, и это ему вполне подходит, особенно если учесть историю этого символа.
Давным-давно, когда христиане подвергались гонениям со стороны римлян, они часто использовали ихтис как тайный символ, помогающий идентифицировать других христиан. Предполагается, что когда два человека встречались впервые, один из них рисовал первую дугу символа. Если второй человек был христианином, то он рисовал вторую дугу. Тем не менее, различные языческие культуры использовали этот символ ещё тогда, когда христианства не существовало. Ему присваивалось множество разных значений, и большая часть из них была связана с плодородием.
Знак часто связывают с «Великой Матерью», а некоторые предполагают, что он символизирует её утробу. Что касается христианства, то «Рыба Христова» с развитием церкви почти перестала использоваться. Вновь о ней вспомнили лишь несколько десятилетий назад, из-за одной пародии про «Рыбу Дарвина», у которой были ноги.
3. Крест апостола Петра
Говоря о символах в христианстве, нельзя не упомянуть о кресте апостола Перта, или о перевёрнутом кресте, который сегодня считается, пожалуй, самым мощным антихристианским символом в мире. Однако раньше этот крест был одним из самых мощных про-христианских символов.
История символа такова: когда апостола Петра приговорили к распятию, он посчитал, что недостоин умереть так же, как Христос. Поэтому попросил, чтобы его распяли вниз головой. После этого крест апостола Петра стал считаться символом христианского смирения. Вы всё ещё можете увидеть этот символ в некоторых церквях, и это вовсе не означает, что люди в этих церквях поклоняются Сатане. Использовать перевёрнутый крест в качестве антихристианского символа начали относительно недавно. Это демонстрируется в таких фильмах, как «Изгоняющий дьявола» и «Ребёнок Розмари». Ещё этот крест иногда встречается у панков и металлистов, но там он обычно символизирует антиавторитаризм.
4. Череп и скрещенные кости
У этого символа есть два устоявшихся значения, которые известны нам сегодня.
Во-первых, это современное значение: яд. Этот знак помещается на ёмкостях с химикатами и другими опасными веществами для того, чтобы люди случайно их не выпили.
Во-вторых, есть другое значение символа, историческое: пираты. «Весёлый Роджер», флаг пиратов, как правило изображается с черепом и скрещенными костями, хотя большинство известных пиратов на самом деле имели свои личные флаги. Тем не менее, в Испании этот символ использовался ещё и для обозначения кладбища.
Сегодня всё ещё можно найти старые церкви и миссии с черепом и костями на них. Пираты, фактически, адаптировали этот символ под себя, потому что он уже был известен тем, что связан с кладбищами, а следовательно, внушал страх.
5. Вывески парикмахерских
Традиционный дизайн вывески парикмахерской представляет собой столб с нанесённой на него спиралью, состоящей из красных и белых полос. Красная полоса в этой спирали символизирует кровь, а точнее, кровавые бинты. На протяжении веков парикмахеры должны были уметь гораздо больше, чем просто стричь волосы и брить бороды. Многие из них также были хирургами, а процедурой номер один у них было кровопускание.
Люди полагали, что смогут избавить себя от болезни, вызвав сильное кровотечение, и техника этой процедуры была настолько неприятной, насколько вы можете себе это представить. Для впитывания выпускаемой крови парикмахеры обычно использовали либо чистые бинты, либо полотенца. Потом они часто вывешивали эти бинты на шестах перед своим заведением, и это была своеобразная форма рекламы. Если на улице был ветер, то такой бинт оборачивался вокруг шеста. Именно так и возник этот «парикмахерский символ».
6. Знак «О’Кей»
Для большинства американцев указанный выше жест рукой означает «хорошо», или «я в порядке», или «я согласен». Но в других странах следует избегать использовать этот жест, потому что в очень немногих странах он воспринимается положительно.
В некоторых странах этот жест не будет означать ничего. В некоторых европейских странах данный жест считается оскорбительным, потому что это значит, что человек, которому адресован данный жест, просто «ноль без палочки». И более того, в ряде стран Средиземноморья и Южной Америки этот жест символизирует анус.
Тем не менее, у этого жеста есть ещё один, весьма древний положительный смысл. Это так называемая «мудра», ритуальный жест в индуизме и буддизме. В частности, это «витарка-мудра», что в буквальном переводе означает «мудра обсуждения». Это знак, символизирующий разум и обучение. На многих буддийских артефактах, как на старых, так и на новых, изображён Будда, выполняющий эту мудру.
7. Рога дьявола
В настоящее время «рога дьявола» являются обычным делом на любом концерте тяжёлой музыки, и это наблюдается уже не одно десятилетие. Популяризатором этого знака в металле стал Ронни Джеймс Дио. Возможно, вы не удивитесь, узнав, что этот жест пришёл из глубины веков, и вы, вероятно, ожидаете, что он будет так или иначе связан с сатанизмом.
На самом деле, ничего подобного. Это исцеляющий жест, который раньше часто использовался суеверными людьми. Называется этот жест «Corna». Ронни узнал истинный смысл этого жеста от своей бабушки. Как и жест «О’Кей», «рога дьявола» ещё и древняя Карана-мудра, или «жест изгнания», который используется для того, чтобы отогнать зло. Кроме того, с этим жестом, как и с жестом «О’Кей», надо быть осторожнее, потому что он не лишён и вульгарного смысла.
Если вы вдруг окажетесь в странах Балтии, и укажете на кого-нибудь «рогами дьявола», то вы тем самым скажете этому человеку, что переспали с его супругой (или с супругом).
8. Кадуцей
Кадуцей, также известный как «посох Гермеса», часто используется разными медицинскими организациями. Обычно он изображается в виде посоха с крыльями, и двумя змеями, обвивающими этот посох.
Тем не менее, каждый раз, когда вы смотрите на такой знак, вы смотрите на ошибку. Сейчас посох Гермеса применительно к медицине постоянно путают с посохом Асклепия, на котором не было никаких крыльев, и который обвивала всего одна змея. Асклепий был древнегреческим богом медицины и целительства, так что вполне естественно, что этот символ используется в системе здравоохранения. А виноваты в ошибке военные медики из армии США.
Именно они впервые выбрали посох Гермеса своим знаком, и произошло это более 100 лет назад, на основании решения одного офицера, который перепутал два посоха. Из-за этого кадуцей, в его новом значении, теперь распространён по всей Северной Америке. А в других странах кадуцей чаще используется как символ торговли, поскольку именно Гермес был покровителем купцов и торговцев.
9. Символ мира
У многих из нас этот символ прочно ассоциируется с контркультурой, и с движением хиппи, которое возникло в 60-х годах прошлого века. В отличие от других символов в этом списке, символ мира не имеет древних копий. Но человек по имени Джеральд Холтом, который является автором этого символа, создал его, чтобы донести до всех специфическое, и ныне совершенно забытое словосочетание: «британское ядерное разоружение».
По словам Холтома, рисунок представляет мужчину, то есть самого Холтома. Мужчина находится в большом отчаянии, с руками, «вытянутыми в стороны и вниз, на манер крестьянина перед расстрелом с картины Гойя». Он пришёл к этому символу, объединив написание букв N и D, которые являются первыми в словосочетании «Nuclear Disarmament» (англ. «ядерное разоружение»). Впоследствии он стилизовал этот символ, использовав несколько линий, затем заключил символ в круг, и дело было сделано.
Символ остаётся популярным и через десятилетия, потому что Холтом никогда не защищал его авторским правом. Он стал одним из символов, символизирующих свободу, и в конечном итоге стал ещё и символом мира. Попытки связать символ с чем-то тёмным и древним предпринимались неоднократно. Его пытались связать со сломанными крестами сатанистов и с нацистской символикой. Однако все эти сходства были случайными.
10. Свастика
Многие люди в западных странах сильно ошибаются, когда связывают свастику исключительно с нацистами. Это стыдно, поскольку свастика (также известная как «гаммадион», или «греческий крест») — это действительно универсальный символ, который к тому же является одним из самых древних в мире.
Он присутствовал во многих религиях, таких, как буддизм, индуизм, джайнизм, а также использовался многими цивилизациями. Его использовали греки, египтяне, римляне и кельты. Этот символ присутствует даже на древнейшей керамике, которая предшествовала официальной истории человечества. Некоторые из наиболее старых изображений свастики появились в индуизме, где свастика была символом бога Вишну.
На самом деле свастика широко используется в индуизме и буддизме даже сейчас. Она может иметь различные значения в зависимости от того, в какую сторону направлено её вращение. Свастика, вращающаяся по часовой стрелке — это символ Вишну. А свастика, вращающаяся против часовой стрелки — символ богини Кали. В наше время у свастики было много применений, прежде чем она стала ассоциироваться исключительно с нацистским движением. Её использовали везде.
Она была символом прачечных в Ирландии, её использовал датский пивовар Карлсберг, её использовали даже ВВС Финляндии и Латвии.
Источник:
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И к жопе моей прилипл
Пацифика знак горячий,
В глазах моих пляшет удача.