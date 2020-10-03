10 символов, утративших своё первоначальное значение

1. Звезда Давида

Звезда Давида — это самый распространённый символ иудаизма. Однако, в отличие от таких элементов, как менора или шофар, звезда не является однозначно еврейским символом. Прежде чем стать таковым, этот символ появлялся в буддизме, индуизме, джайнизме, и т. д. Похоже, что в индуизме эта звезда использовалась дольше, чем в других религиях. У индусов эта звезда символизирует анахату, четвёртую первичную чакру, одну из энергетических точек на теле человека.

Неизвестно, имеют ли все эти символы общее происхождение, или, что более вероятно, они были придуманы несколькими людьми, независимо друг от друга. Это простая гексаграмма, фигура, в которой несколько равносторонних треугольников образуют шестиконечную звезду с шестиугольником посредине.

Даже при том, что еврейский народ начал использовать эту звезду много веков назад, её не считали официальным символом этого народа вплоть до 1897-го года.