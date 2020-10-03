Вышел трейлер фильма "Ведьмы" с Энн Хэтэуэй в роли главной злодейки

"Постепенно она прогнала мою печаль", - продолжает рассказчик, и мы видим кадры счастливого семейства: бабушка печет внуку кукурузный хлеб, напевая песню, бабушка с внуком танцуют - в блаженном неведении о том, что "неподалеку уже нависла черная тень". И действительно - какая-то темная фигура наблюдает в этот момент за ними через окно...