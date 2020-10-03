Вышел трейлер фильма "Ведьмы" с Энн Хэтэуэй в роли главной злодейки

1 октября был выпущен официальный трейлер фильма "Ведьмы", основанный на популярной детской книге Роальда Даля. Зрелище обещает быть искрометным. Судите сами: режиссер - Роберт Земекис, сценаристы - Земекис, Гильермо дель Торо, Кенья Беррис, в ролях - Энн Хэтэуэй, Октавия Спенсер, Стэнли Туччи, Крис Рок. Верховная ведьма в исполнении Энн Хэтэуэй ну очень хороша и органична. Как для нее писали!
Премьера фильма состоится 22 октября на HBO Max в США, а с 28 октября начнется прокат в кинотеатрах по всему миру, сообщается в пресс-релизе.
Двухминутный ролик начинается с того, что 55-летний главный герой вспоминает о своем детстве и рассказывает, как был маленьким мальчиком и переехал к своей бабушке (ее играет Октавия Спенсер), "строгой женщине с большим сердцем".
"Постепенно она прогнала мою печаль", - продолжает рассказчик, и мы видим кадры счастливого семейства: бабушка печет внуку кукурузный хлеб, напевая песню, бабушка с внуком танцуют - в блаженном неведении о том, что "неподалеку уже нависла черная тень". И действительно - какая-то темная фигура наблюдает в этот момент за ними через окно...
Ну а потом нам рассказывают, что ведьмы живут среди нас, они настоящие. И они ненавидят детей.
Главная ведьма-злодейка в окружении своих соратниц в беседе с управляющим отеля (его играет Стэнли Туччи) спрашивает: "Что бы вы сделали, если бы в вашем отеле завелись крысы?" Он отвечает: "Мы бы истребили крыс". "Видите, девочки? Он истребит этих мерзких мальчишек!" - продолжает ведьма (rats - крысы, brats - отродье, сопляк).
И это ей удается благодаря магическому зелью. Одной капли достаточно, чтобы превратить ребенка в мышь.
Ведьмы ловят маленького мальчика, наблюдающего за их сборищем из-за приоткрытой двери, и подбрасывают его в воздух.
И это, в общем-то, только завязка истории, которая целиком уложилась в две минуты трейлера.
А дальше начнется самое интересное. Не знаю как вы, а я уже хочу посмотреть этот фильм и увидеть, как доброта и любовь победят зло.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 10 лучших фильмов Энн Хэтэуэй, за которые мы её любим
- На кинофестивале в Берлине показали фильм, созданный из обращений россиян к Путину
- Где снимали страшное кино о ведьмах?
- Люди увидели огромного червя в трейлере фильма «Дюна» и не смогли удержаться от мемов
- 13 фактов из мира голливудского кино
13
Понравилось13
Новости партнёров
Загрузка...