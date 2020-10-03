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Вышел трейлер фильма "Ведьмы" с Энн Хэтэуэй в роли главной злодейки

Вышел трейлер фильма "Ведьмы" с Энн Хэтэуэй в роли главной злодейки (11 фото + 1 видео)

Автор:
03 октября 2020 11:17
Сообщество : Кино
Метки: Энн Хэтэуэй   ведьмы   земекис   кино   премьера   трейлер   трейлер к фильму   фэнтези фильмы   
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1 октября был выпущен официальный трейлер фильма "Ведьмы", основанный на популярной детской книге Роальда Даля. Зрелище обещает быть искрометным. Судите сами: режиссер - Роберт Земекис, сценаристы - Земекис, Гильермо дель Торо, Кенья Беррис, в ролях - Энн Хэтэуэй, Октавия Спенсер, Стэнли Туччи, Крис Рок. Верховная ведьма в исполнении Энн Хэтэуэй ну очень хороша и органична. Как для нее писали!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Энн Хэтэуэй   ведьмы   земекис   кино   премьера   трейлер   трейлер к фильму   фэнтези фильмы   
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5  комментариев
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tamin 2 часа назад
У меня дежавю про ведьму, превращающую детей в мышей. Когда что-то новое снимут а не повторение старого?
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444k
Ева Тушенкина Автор поста tamin 2 часа назад
ну да, книжка-то 83 года. но экранизация новая. я, кстати, старую не помню, а это посмотрю
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20
Миша П. 16 минут назад
Есть такой фильм. Только главный герой и его бабушка, если не изменяет память, белые, а не афроамериканцы.
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3k
McGui 22 минуты назад
дель Торо, сними уже "Хребты Безумия" по Лавкрафту, как обещал много лет назад!
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