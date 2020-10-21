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Тест: как хорошо вы помните "Назад в будущее"?

Тест: как хорошо вы помните "Назад в будущее"?

Автор:
21 октября 2020 21:49
Сообщество : Кино
Метки: 80-е   Марти   бифф   гейл   док   земекис   кино   назад в будущее   
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Марти Макфлай впервые оказался в будущем ровно пять лет назад, 21 октября 2015 года. В честь этого небольшого юбилея и двух больших (первая часть вышла 35 лет назад, а третья - 20 лет назад) предлагаем вам проверить, как хорошо вы помните приключения Марти и Дока во времени.
1. Что Док взял с собой в будущее на тот случай, если в будущем этого не будет?
1. Что Док взял с собой в будущее на тот случай, если в будущем этого не будет?
Батарейки
Чипсы
Хлопковые трусы
Туалетную бумагу

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2. Как называется первый роман, написанный Джорджем Макфлаем?
2. Как называется первый роман, написанный Джорджем Макфлаем?
Космическая сваха
Сваха с планеты Вулкан
Сваха из прошлого
Сваха из будущего

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3. Кем Марти представился, когда явился Джорджу среди ночи в антирадиационном костюме под аккомпанемент Van Halen?
3. Кем Марти представился, когда явился Джорджу среди ночи в антирадиационном костюме под аккомпанемент Van Halen?
Капитан Кирк
Оби-Ван
Дарт Вейдер
Люк Скайуокер
4. Кем по национальности были террористы, от которых Док получил плутоний?
4. Кем по национальности были террористы, от которых Док получил плутоний?
Афганцы
Палестинцы
Сирийцы
Ливийцы

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5. А как Доку удалось получить у террористов плутоний?
5. А как Доку удалось получить у террористов плутоний?
Украл
Пообещал сделать им из плутония бомбу
Купил
Обменял на возможность воспользоваться машиной времени

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6. Какова мощность реактора машины времени?
6. Какова мощность реактора машины времени?
500 Вт
1 ГВт
1,21 ГВт
1,32 ГВт

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7. В
7. В "Назад в будущее 3" Док и Марти в 1955 находят могилу Дока. На надгробии написано, что его застрелил "Бешенный пёс" Таннен из-за какой-то суммы денег. Сколько долларов решили судьбу Дока?
50
80
100
180

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8. Чтобы разогнать поезд до нужной скорости, в топку надо было бросить три цветных химических полена. В каком порядке их надо было использовать?
8. Чтобы разогнать поезд до нужной скорости, в топку надо было бросить три цветных химических полена. В каком порядке их надо было использовать?
Зелёное, жёлтое, красное
Красное, зелёное, жёлтое
Жёлтое, красное, зелёное
Зелёное, красное, жёлтое

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9. Когда Марти вручили письмо от Дока из 1885 года?
9. Когда Марти вручили письмо от Дока из 1885 года?
21 октября 2015 года
21 ноября 1985 года
2 сентября 1985 года
12 ноября 1955 года

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10. Что случилось с Доком в альтернативном 1985-м, там где Бифф богат, а Джордж Макфлай убит?
10. Что случилось с Доком в альтернативном 1985-м, там где Бифф богат, а Джордж Макфлай убит?
Убит Биффом
Отправлен в психушку
Работает на Биффа
Отправлен в тюрьму

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Метки: 80-е   Марти   бифф   гейл   док   земекис   кино   назад в будущее   
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5k
АлександрЧестный Час назад
Ну все знаю. Для меня это лучший фильм. Вот думаю как Ливийцы проверили что она начинена шариками? Пытались использовать или разобрали? Потом другой вопрос почему их тогда не искали. И вообще самый главный вопрос-почему: Почему у торгового центра происходило стрельба, взрывы, какой то грузовик что то делал, гонки итд и полиции не было (охрана то должна была быть в ТЦ)? Полиция была только когда Док монтировал кабель от часов, в будущем когда полиция подобрала и отвезла домой ну и шерифы. Даже когда поезд снес машину в конце ни кто на это внимание не обратил. А топливо он все же бы смог сделать в прошлом (хотя он может не химик совсем). Но хотя если машина ядерная то почему она не электро и ее сделали летающей но попрежнему ход бензиновый.
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5k
Bjornsson АлександрЧестный 43 минуты назад
Ипать ты и нудный. Ты и в море меда найдешь какулю.... Просто смотри хорошее кино, а не ищи киноляпы и несоответствия.
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