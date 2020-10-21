Тест: как хорошо вы помните "Назад в будущее"?

Марти Макфлай впервые оказался в будущем ровно пять лет назад, 21 октября 2015 года. В честь этого небольшого юбилея и двух больших (первая часть вышла 35 лет назад, а третья - 20 лет назад) предлагаем вам проверить, как хорошо вы помните приключения Марти и Дока во времени.

1 Вопросы будут по всем трём частям.