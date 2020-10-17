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Энн Хэтэуэй сыграла ведьму-монстра, от которой просто мурашки по коже

Энн Хэтэуэй сыграла ведьму-монстра, от которой просто мурашки по коже (10 фото + 1 видео)

Автор:
17 октября 2020 15:43
Сообщество : Кино
Метки: Римейк   Энн Хэтэуэй   ведьмы   детский фильм   новый фильм   роль   трейлер   трейлер к фильму   
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Актриса Энн Хэтэуэй всегда получала роли красавиц, и вот наконец-то ей доверили что-то более серьезное - изобразить злобную Верховную Ведьму. Не какую-то забавную старушку, а настоящий ужас, летящий на крыльях ночи. Речь о новой экранизации "Ведьм", снятой по детской книге Роальда Даля. Судя по тизерам, в этой роли Энн Хэтэуэй чудовищно прекрасна!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Римейк   Энн Хэтэуэй   ведьмы   детский фильм   новый фильм   роль   трейлер   трейлер к фильму   
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5  комментариев
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alertol Час назад
Как человека я её не знаю, может она и монстр. Как образ на экране она красива даже в таком образе.
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18k
Правдоруб 12 минут назад
Явно за основу взяли образ Мелины из Мортал Комбат.
Явно за основу взяли образ Мелины из Мортал Комбат.
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86k
Дмитрий 14 минут назад
Такая ведьма есть в реальности это Хиллари Клинтон .
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599
Петр 22 минуты назад
Акцентик русский ей добавили для пущего страха американским детишкам)))
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724
«Батарея, Азиз...» Полчаса назад
Сотона.
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