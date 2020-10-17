Энн Хэтэуэй сыграла ведьму-монстра, от которой просто мурашки по коже

"Ведьмы" - римейк одноименного фэнтезийного фильма 1990 года режиссера Николаса Роуга. В нем снимались такие звезды, как Анжелика Хьюстон, Роуэн Аткинсон, Мэй Зеттерлинг, Билл Патерсон и многие другие.



Ремейк 2020 года представит совершенно новый состав, в который войдут Энн Хэтэуэй, Октавия Спенсер, Стэнли Туччи, Крис Рок (правда, только голосом) и Джазир Бруно.



Этот фильм, основанный на классической книге Роальда Даля 1983 года, перескажет страшную и одновременно забавную историю о мальчике, который сталкивается с какими-то подлыми ведьмами из реальной жизни, и эти подлые ведьмы превращают его в мышь (сказка ложь, да в ней намек!).