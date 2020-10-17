Энн Хэтэуэй сыграла ведьму-монстра, от которой просто мурашки по коже

Актриса Энн Хэтэуэй всегда получала роли красавиц, и вот наконец-то ей доверили что-то более серьезное - изобразить злобную Верховную Ведьму. Не какую-то забавную старушку, а настоящий ужас, летящий на крыльях ночи. Речь о новой экранизации "Ведьм", снятой по детской книге Роальда Даля. Судя по тизерам, в этой роли Энн Хэтэуэй чудовищно прекрасна!
Фильм выйдет на HBO Max 22 октября, а пока можно посмотреть официальный трейлер. Кое-что опубликовала у себя в Инстаграме и Энн Хэтэуэй.
Актриса поделилась коротким тизер-трейлером, в котором они и ее коллеги по съемкам, Октавия Спенсер, Стэнли Туччи и Джазир Бруно, объясняют, как выглядят настоящие ведьмы.
У ведьм не руки, а когти, и поэтому они всегда носят длинные рукава; у них более крупные ноздри; все они носят парики, потому что у них нет волос; у них нет пальцев на ногах.
В трейлере показываются кадры из фильма, которые подтверждают все вышеперечисленные признаки и должны помочь распознать ведьму.
Начинается он с леденящей кровь фразы "Вот что вам нужно знать о ведьмах: они настоящие, они здесь и живут среди нас".
И, хотя в фильме явно будет много этих самых ведьм, их руководительница просто обязана быть самой жуткой. И Энн Хэтэуэй придумали такой образ и такой грим, что она выглядит как сестра Джокера. Но не сумасшедшая, а дьявольски хитрая, умная и изобретательная. Зло во плоти.
"Ведьмы" - римейк одноименного фэнтезийного фильма 1990 года режиссера Николаса Роуга. В нем снимались такие звезды, как Анжелика Хьюстон, Роуэн Аткинсон, Мэй Зеттерлинг, Билл Патерсон и многие другие.
Ремейк 2020 года представит совершенно новый состав, в который войдут Энн Хэтэуэй, Октавия Спенсер, Стэнли Туччи, Крис Рок (правда, только голосом) и Джазир Бруно.
Этот фильм, основанный на классической книге Роальда Даля 1983 года, перескажет страшную и одновременно забавную историю о мальчике, который сталкивается с какими-то подлыми ведьмами из реальной жизни, и эти подлые ведьмы превращают его в мышь (сказка ложь, да в ней намек!).
Ремейк 2020 года представит совершенно новый состав, в который войдут Энн Хэтэуэй, Октавия Спенсер, Стэнли Туччи, Крис Рок (правда, только голосом) и Джазир Бруно.
Этот фильм, основанный на классической книге Роальда Даля 1983 года, перескажет страшную и одновременно забавную историю о мальчике, который сталкивается с какими-то подлыми ведьмами из реальной жизни, и эти подлые ведьмы превращают его в мышь (сказка ложь, да в ней намек!).
Но интересно понаблюдать за тем, как это будет происходить и как будет повержена Верховная Ведьма.
А, к черту подробности! Просто посмотрите тизер!
А заодно и официальный трейлер, если вы его еще не видели
Источник: — переведено специально для fishki.net
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