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Cбор клюквы в Кaнaде

Cбор клюквы в Кaнaде (5 фото)

Автор:
11 октября 2020 18:36
Сообщество : ФотоМир
Метки: канада   клюква   странно это все   
590
5
Поля затапливают,специальные трактора взбивaют полe, ягоды отрывaютcя и всплывaют. Затем иx cгребaют.
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Метки: канада   клюква   странно это все   
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10  комментариев
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15k
SolomonA 2 часа назад
Зачем нам Канада? У нас соседи - не хуже!
Ссылка www.youtube.com
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Никита 2 часа назад
Благодарю за пост,прочитал с интересом,я не знал о таком способе сбора.
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1k
Игорь 2 часа назад
А что там индусы делают, в Канаде. И посмотрел бы я , как затопляют болото, а потом комбайны ВЗБИВАЮТ это.
Эта новость похлеще клюквенного дерева.
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1k
Игорь 2 часа назад
Удивительно, но погуглив, действительно увидел, что так выращивают крупноплодную клюкву. Причём лидеры - США и Канада, где в природе она вроде не растёт. В России только начинают, пишут, что выгодно.
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26k
KiploksAKS Игорь 2 часа назад
Крупноплодная "клюква" - это именно североамериканское растение. Местный аналог и близкий родственник российских клюквы, брусники, черники, голубики и толокнянки.
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357k
Алексей 2 часа назад
прям канадцы
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35k
Прораб Алексей 2 часа назад
Исконные
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27k
Дмитрий Прораб 2 часа назад
коренные),хотя какая разница кто этим заниматься ?
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26k
KiploksAKS Алексей 2 часа назад
Это Вы ещё не видели их министра обороны.
Это Вы ещё не видели их министра обороны.
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26k
KiploksAKS Дмитрий 2 часа назад
Коренные там индейцы и эскимосы.
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