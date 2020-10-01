16 красоток, которые выросли в "гадких утят"

Вы наверняка не раз натыкались в соцсетях на фото бывших одноклассников, которых теперь просто невозможно узнать — в школе они точно не могли похвастаться такой уверенностью и сногсшибательной внешностью. Примеры столь невероятных преображений, которые прозвали "glow-up" (похорошеть, расцвести), буквально захватили соцсети, вот только не всем в жизни так везет. Девушки с TikTok'а бросают вызов этому тренду!
Вооружившись искрометным чувством юмора, пользовательница TikTok @gabslife99 запостила видео, которое положило начало челленджу "glow-down". Видео, которое уже успело завируситься, она сопроводила следующими словами: "Я достигла пика в старших классах, я никогда не была горячее, чем в 18. Сейчас я выгляжу совершенно иначе".
Другие девушки подхватили идею glow-up'а наоборот и стали делиться фото до и после. Честные и смешные, эти фото — забавный ответ сказочным преображениям, которые очень часто далеки от реальности. В конечном итоге, внешность не так уж и важна, ведь каждый из нас прекрасен по-своему.
Другие девушки подхватили идею glow-up'а наоборот и стали делиться фото до и после. Честные и смешные, эти фото — забавный ответ сказочным преображениям, которые очень часто далеки от реальности. В конечном итоге, внешность не так уж и важна, ведь каждый из нас прекрасен по-своему.
Автор, Габриель МакДональд, дала интервью, в котором подробнее рассказала о том, что вдохновило ее придумать челлендж.
По ее словам, TikTok постоянно рекомендовал ей видео о чудесных преображениях, и, пересмотрев целую кучу, Габриель попросту устала от них.
"Меня раздражало, что я не могу поучаствовать в этом челлендже, так что я придумала другой, для себя", — пошутила она. Но, шутки в сторону, девушка считает, что такой челлендж "ставит недостижимые для большинства людей цели, так как не каждый переживает такое преображение".
"Конечно, сбросить вес или уйти из токсичных отношений—это значительный glow-up, и это я поддерживаю. Но когда люди тупо проходят через половое созревание и/или наносят на себя тонну косметики и называют это чудесным преображением — есть у этого какой-то дурной привкус", — сказала она. Девушка призывает подумать о тех, кому и без того некомфортно в своем теле, ведь такие glow-up видео подают им не лучший пример.
"Меня раздражало, что я не могу поучаствовать в этом челлендже, так что я придумала другой, для себя", — пошутила она. Но, шутки в сторону, девушка считает, что такой челлендж "ставит недостижимые для большинства людей цели, так как не каждый переживает такое преображение".
"Конечно, сбросить вес или уйти из токсичных отношений—это значительный glow-up, и это я поддерживаю. Но когда люди тупо проходят через половое созревание и/или наносят на себя тонну косметики и называют это чудесным преображением — есть у этого какой-то дурной привкус", — сказала она. Девушка призывает подумать о тех, кому и без того некомфортно в своем теле, ведь такие glow-up видео подают им не лучший пример.
Габриель призвала людей делиться своими преображениями-наоборот, но не ожидала особого отклика — популярность видео стала для нее сюрпризом.
Габриель надеется, что благодаря челленджу люди поймут, что "выглядеть иначе, чем ты выглядел когда-то давно — абсолютно нормально. Нормально — быть уверенным в своей внешности сейчас и не зацикливаться на том, каким ты был раньше".
Габриель надеется, что благодаря челленджу люди поймут, что "выглядеть иначе, чем ты выглядел когда-то давно — абсолютно нормально. Нормально — быть уверенным в своей внешности сейчас и не зацикливаться на том, каким ты был раньше".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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