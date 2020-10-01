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16 красоток, которые выросли в "гадких утят"

16 красоток, которые выросли в "гадких утят" (17 фото)

Автор:
01 октября 2020 12:48
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: девушки   красота   соц сети   тик ток   челлендж   
1311
17
Вы наверняка не раз натыкались в соцсетях на фото бывших одноклассников, которых теперь просто невозможно узнать — в школе они точно не могли похвастаться такой уверенностью и сногсшибательной внешностью. Примеры столь невероятных преображений, которые прозвали "glow-up" (похорошеть, расцвести), буквально захватили соцсети, вот только не всем в жизни так везет. Девушки с TikTok'а бросают вызов этому тренду!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: девушки   красота   соц сети   тик ток   челлендж   
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11  комментариев
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8k
Serg2001 Час назад
А вот мужики всегда красавчики!... ))
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1k
Валерий 5 минут назад
Да я бы не сказал ,что и в молодости или юности она была красавицей.Задрали они этим своим бодипозитивом!!!
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47
Дмитрий 5 минут назад
это [мат]))))
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1k
Дарвин и аморальная премия 8 минут назад
А вот Гаечка все так же привлекательна
А вот Гаечка все так же привлекательна
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3k
brrr Полчаса назад
16 красоток, которые выросли в "гадких утят"
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4k
Elf_80_Lvl 36 минут назад
Это называется старение ожирение и фиговый ракурс съемки.
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21k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 40 минут назад
хавчик за бугром опасный.много сахара а хлеб вообще таблица Менделеева.
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1k
SSD Час назад
Жрать надо меньше. У нас так бывает, когда замуж выходят... После развода - опять худеют)
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113
DarkSkat Час назад
А что, две последние в одну слились? Это как в игре, хочешь сделать слияние двух шмоток, чтобы получить лучше, но не вышло
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