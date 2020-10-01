16 красоток, которые выросли в "гадких утят"

По ее словам, TikTok постоянно рекомендовал ей видео о чудесных преображениях, и, пересмотрев целую кучу, Габриель попросту устала от них.



"Меня раздражало, что я не могу поучаствовать в этом челлендже, так что я придумала другой, для себя", — пошутила она. Но, шутки в сторону, девушка считает, что такой челлендж "ставит недостижимые для большинства людей цели, так как не каждый переживает такое преображение".



"Конечно, сбросить вес или уйти из токсичных отношений—это значительный glow-up, и это я поддерживаю. Но когда люди тупо проходят через половое созревание и/или наносят на себя тонну косметики и называют это чудесным преображением — есть у этого какой-то дурной привкус", — сказала она. Девушка призывает подумать о тех, кому и без того некомфортно в своем теле, ведь такие glow-up видео подают им не лучший пример.