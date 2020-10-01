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Сценарии инопланетного завоевания Земли, о которых не любят писать фантасты

Сценарии инопланетного завоевания Земли, о которых не любят писать фантасты (2 фото)

Автор:
01 октября 2020 14:18
Метки: Землия   любят   писать   сценарии   фантаст   
2333
2
Когда читаешь фантастические книги и смотришь фильмы, то в них инопланетяне нас обычно пытаются завоевать грубой военной силой. Предполагается, что технологии и оружие у них круче и мы как бы отбиваемся. Иногда успешно, иногда нет.
Но представьте себе, что могут быть не только насильственные или военные сценарии ...

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Метки: Землия   любят   писать   сценарии   фантаст   
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8k
Бендер Родригес 9 часов назад
}{уита то какая... }{уита.... Много у нас людей занимаются продвижением колонии муравьёв или червей? Ну или выходят на контакт с обезьянами, что бы заполучить их бананы или палки? Мне ближе идея бесконтактного зоопарка, за нами наблюдают и изучают, но более с научной целью, возможно кто-то пишет диссертацию или лабораторную работу... не более того. Ну или как вариант, просто истребление, ради истребления. Как некоторые в детстве жгли лупой муравьёв, не всех, несистемно и без цели.
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89
Alexander Kolesnikov 5 минут назад
Все эти сценарии давно используются некоторыми странами.
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6k
gena 18 минут назад
Выкрасть президента, а на его место посадить клона. Душку мачо патриота, знающего ответы на все вопросы, решающего любые проблемы в прямом эфире, умеющего пошутить и любящего детей.
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40k
zloykoyot Час назад
Любая теория разбивается в пух и прах простой истиной - землянам просто нечего предложить инопланетянам. Ценных ресурсов в космосе дохерищща и помимо Земли. Хоть алмазов, хоть золота, хоть урана. И для их добычи вообще ни с кем не надо договариваться. Метана дохера на Титане, воды - на Европе, гелия-3 на Луне. Да в любой солнечной системе любой галактики. Зачем им головняк с долгой дорогой к нам с последующими договорами/обменами/торговлей? Если у них есть технологии чтобы долететь до нас, то уж с изготовлением роботов для добычи или производства чего угодно в любых условиях они справились давным-давно. Клонировать живых существ умеем даже мы. Для получения образцов ДНК легко можно выкрасть десяток/сотню/тысячу человек или, что проще, относительно свежих трупов, которых сейчас на планете собирать каждый день не проблема в любой горячей точке. Или взять и с3,14здить самолёт с пассажирами (с пропавшего малазийского МН370 ни одного тела так ведь и не нашли). Возможен только один вариант - им просто уже делать нехер и хочется позабавиться.
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1k
Thyme zloykoyot 48 минут назад
Всё правильно. Мы же люди представляем из себя охренительную ценность. Вершина эволюции на планете, хозяева мира! Естественно, и наша Земля всем нужна. Ради этого обязательно нужно лететь булиард световых лет до нас из отдалённой галактики.
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40k
zloykoyot Thyme 38 минут назад
С этой фантастикой вообще сплошные неувязки, если вдуматься. Вот прилетают инопланетяне и начинают препарировать/жрать/охотиться на людей. Или как Чужие выращивать в них свои личинки. Плять, сам человек, в своей среде обитания, не всякое растение или животное может употребить в пищу без тяжёлых, а то и смертельных последствий. Да чтобы блин посетить другой климатический пояс ему нужно охериллион прививок сделать и научиться что можно трогать, а что нет. А тут херак, за сотню тыщ световых лет прилетели существа с абсолютно другой генетикой, обменом веществ и жизненным циклом и всё им пох.
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29k
russger Час назад
Короче сценарий для 5-ти новых сериалов готов -_-
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110
Сыроед Час назад
Собственно, все это проделывают более развитые и продвинутые в социально-экономическом и технологическом плане государства Земли с менее развитыми. И столетия назад и здесь и сейчас. на наших глазах. В том числе, и с нами.
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17k
turyst 2 часа назад
"То, что инопланетяне не вступают с нами в контакт, как раз и говорит о наличии у них разума." (С)
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7k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Культурологический
Инопланетяне захватывают Голливуд с Болливудом и пропагандируют Инопланетную мечту (аналог американской), делают промоушен, оболванивают головы людей по всему миру, после чего организуют миграцию на другие планеты для поиска "лучшей жизни".
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2k
Serhio Konyakoff 2 часа назад
У меня только один вопрос :"Что курит ( или употребляет) автор этого опуса?"Штырит и плющит его очень даже не плохо,как я посмотрю.
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3k
Мих 3 часа назад
2. Экономический.

Ага, я так и думал, что китай основан пришельцами. Половина стран мира уже потеряли возможность независимого промышленного производства, а китай выкупает рудники т производства по всему миру. И инженеры нужны везде все меньше и меньше.
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29k
Азат Баширов 4 часа назад
А есть ещё вариант, как в фильме "Восхождение Юпитера" Земля это просто планета ферма, а люди на ней это сырье для производства эликсира бессмертия
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1k
Nikolay 5 часов назад
есть ещё вариант, как во «Втором нашествие марсиан» Аркадия и Бориса Стругацких
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4k
crossnet2013 6 часов назад
6. Инопланетяне не прибывают........
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14k
Н.Е. Верная crossnet2013 2 часа назад
Ну это вообще жесть
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559
Серый Мех 6 часов назад
Зачем им вообще захватывать землю? Тем более такие хитроумные планы выдавать.
Скорее всего, если цивилизация не идёт по принципиально другому, чем наш, пути технологического развития, то либо уничтожит себя в итоге в очередной войне, дорвавшись до мощного оружия, либо перерастёт военные настроения и тогда захватывать силой в принципе не будет нужды. И тогда это опять же будет выглядеть как в комментариях тут, как современная цивилизация смотрит на пигмеев.
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4k
crossnet2013 Серый Мех 6 часов назад
Это из серии, зачем тебе захватывать муравейник.
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559
Серый Мех crossnet2013 4 часа назад
Ну, не совсем муравейник. У муравьёв есть структура, но вряд ли муравей способен осознать себя как личность и часть общества. Скорее мы для более развитой цивилизации (не только технически но и социально развитой) выглядим как дети, копающиеся в песочнице, для взрослого человека. Так же имеется в виду полноценный, социально развитый взрослый человек, не идиоты, единственная цель жизни которых удовлетворение своих комплексов. Вместо того, чтобы объеденить свои ресурсы ( лопаточки, совочки, ведёрочки), и построить что то хорошее, попрятали под себя свой скромный эквипмент и делят песочницу на зоны и дерутся из за территории.
Утрированно немного, но всё же...
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27k
winergy2012 6 часов назад
Все уже захвачено до нас.
Все уже захвачено до нас.
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13k
Генка 7 часов назад
Самый важный вопрос тут - Зачем? Зачем инопланетянам наша планета? Есть куча свободных от цивилизации планет (даже в нашей солгнечной системе), где есть вся таблица Менделеева в значительно больших количествах чем у нас.
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15k
MarkovAlexandr Генка 5 часов назад
Вот, я тоже так думаю.
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1k
Outcast 7 часов назад
Мда плохо знаком автор с фантастикой.
1й вариант это популярная конспирологическая белиберда о связи нацисткой Германии инопланетян по ней куча как фантастики так и псевдодокументалистики.
2. Сериал целый есть https://www.kinopoisk.ru/series/297715/https://www.kinopoisk.ru/series/297715/
3. Фильм чужие среди нас https://www.kinopoisk.ru/film/12340/https://www.kinopoisk.ru/film/12340/
4. Обливион https://www.kinopoisk.ru/film/470185/https://www.kinopoisk.ru/film/470185/
5 Поле битвы земля https://www.kinopoisk.ru/film/4764/https://www.kinopoisk.ru/film/4764/
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7k
Андрей Иванов 8 часов назад
Интересно откуда у большинства писателей вообще взялась идея, что инопланетный разум обязательно с ручками и ножками, и что ему нужно куда то перемещаться? Мне больше нравится идея Саляриса, или вообще разум как энергетическое поле.
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66k
Фома 8 часов назад
Автор, твой мозг захватили даже не инопланетяне, а просто обычные и вполне земные мозговые паразиты, такой фееричный бред выдать, это постараться надо. Сам додумался или спёр у кого то?
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7k
Андрей Иванов Фома 8 часов назад
Писателю лет десять. Помилуйте, батенька, молодёжь умных книжек не читает.
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66k
Фома Андрей Иванов 6 часов назад
Нуу, наверное не всё так плохо, кто то и читает, хотя подавляющая масса наверное нет,а в принципе и раньше не особо читали, среди моих друзей, кроме меня, читали книги максимум два человека, и что характерно, что я и другие читающие друзья, никогда не были паиньками, даже наоборот, так сказать начитанные хулиганы.
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35
scorp 9 часов назад
Кто-нибудь из фантастов мог бы объяснить , а зачем вообще инопланетянам захватывать Землю ?
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483
Злодей scorp 9 часов назад
Для них это так же, как для нас захватить муравейник в лесу. То есть нахрен он не нужен нам.
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9k
Денис scorp 9 часов назад
Потому что они работают на аудиторию. Аудитории хочется верить в то, что они в центре всего мироздания и всем очень нужна планета на которой мы все живём.
Вон, пендосы верят, что они - центр мира, поэтому, что ни трагедия, то обязательно в Нью-Йорке или в ЛА на худой конец. Годзилла там или ещё какой-то Кинг Конг.
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9k
Николай scorp 8 часов назад
Ну, к примеру, у них ещё нет отработанной технологии позволяющей передвигать планеты в область обитания вокруг звёзд. И допустим, им по всем параметрам подходит наша планета.
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1k
Игорь 9 часов назад
Сажусь писать бестселлер. Идей куча, целых пять, спасибо бро. Это будет бомба!
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20k
Vazari Игорь 9 часов назад
Не, не будет.
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1k
Игорь Vazari 8 часов назад
Бомбанёт, обещаю, интернет взорвётся, а учёные будут кричать от ужаса, узнав это...
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