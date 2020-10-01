Сценарии инопланетного завоевания Земли, о которых не любят писать фантасты

1. Военно-торговый



Инопланетяне тайно устанавливают связь с правительством одного из земных государств. Предлагают ему оружие, обеспечивающее превосходство над любым существующим на Земле, но, естественно, уступающее их собственному. За плату ценными ресурсами, или в варианте военного союза – мол, мы тут ведем войну в космосе и нам в качестве союзника нужна сильная единая высокоразвитая планета, а не тот бардак, что у вас. Держитесь нас, будете есть мясо. Желательно для поставки выбирать оружие, не загрязняющее планету.



Как только облагодетельствованные вступают в войну с другими государствами, противнику также предлагается высокотехнологичное оружие. Можно от лица другой инопланетной расы: мол, не хотим, чтобы Земля была за наших врагов, бейте предателей и будьте свободны. Или за плату, ничего личного, онли бизнес. По мере развития конфликта, сторонам поставляются все более крутые вундервафли по более высокой цене, и так до полного взаимного истребления.



2. Экономический.



Инопланетяне, прибыв, устанавливают дружественные отношения с землянами и предлагают взаимовыгодную торговлю. Если их цивилизация способна перемещаться среди звезд, значит, они впереди нас, как минимум, на несколько технологических укладов и десятки поколений техники. Они предлагают нам высокотехнологичные товары массового потребления, обгоняющие уровень развития земной науки и техники лет эдак на 30. То есть, не дающие землянам технологического превосходства.



Если вдруг нам удается воспроизвести технологии производства, на рынок выбрасывается продукция поколения +. Берут недорого - столько же, сколько стоят земные "аналоги", чтобы нельзя было обвинить их в демпинге. Принимают в уплату наши деньги, которые вкладывают в покупку земли и месторождений сырья. Исправно платят все налоги и пошлины. Дополнительно предлагают транспортные услуги - от космического туризма для богатых до дешевых грузоперевозок в пределах Земли, а также доставки с других планет дефицитного на земле сырья.



Часть производств для обеспечения лояльности местных правительств могут быть даже размещены на Земле, на них заняты местные рабочие, выполняющие простейшие операции, даже те, которые могли бы выполняться автоматически. Земляне счастливы, разумных доводов для отказа нет - если какое-то государство начинает выступать, ему объявляют эмбарго.



Через несколько десятилетий такого сотрудничества не только умирает основная часть земной промышленности - в нее нет смысла инвестировать, как в легкую, так и в тяжелую, поскольку земные станки или корабли с поездами никому не нужны, но земляне утрачивают способность производить даже то, что раньше умели. Нет смысла учиться на инженера или ученого - все равно работы нет. На этом этапе инопланетяне уже имеют карманные правительства и карманные армии, которые начинают сокращение лишних едоков, вплоть до минимизации населения Земли.



3. Аферистский



Инопланетяне прибывают, некоторое время ведут культурный обмен, втираются в доверие, демонстрируют высокий уровень науки и технологий, кое-что из них просто дарят, но без фанатизма, объясняя сдержанность рисками разбалансировать развитие цивилизации. Восхищаются земной культурой, возят лидеров государств и культурную элиту к себе в гости, показывают, как хорошо живут, восхищаются мудростью земных ученых и политиков, аплодируют концертам земных музыкантов.



Затем сообщают, что их наука обнаружила, что Солнце скоро - в перспективе нескольких лет, взорвется. Выражают готовность безвозмездно вывезти на безопасную планету и спасти часть населения Земли по нашему выбору - хоть детей, хоть великих ученых с атлетами, хоть несчастных с синдромом Дауна, и часть тех, кого решат сами.



Параллельно на Земле тайно появляются "представители третьей силы" – якобы иной расы инопланетян, либо, не столь бескорыстные сограждане первых. Они готовы вывезти дополнительно тех, кто сможет дорого оплатить билеты. В уплату принимают цветные и радиоактивные металлы и их месторождения - с их технологиями можно быстро добыть.



На Земле начинается паника, драка за ресурсы, за которые можно купить билет, анархия в преддверии неизбежного конца. Элите, которая могла бы установить порядок, не до того, каждый сам за себя. Если кто-то упирается и не ведется даже на бесплатный билет, его за тот же самый билет устраняют другие. Через пару лет Земля отброшена в варварство, элита вывезена и продана в рабство/на органы/на мясо, ядерные боеголовки и самолеты раскурочены на металлолом, новые хозяева диктуют оставшимся свои условия.



4. Конспирологический



Инопланетяне тайно вывозят к себе часть перспективных землян, показывают им свое процветающее общество и объясняют, что вывезенные на самом деле - потомки случайно застрявших на Земле представителей их расы. Проблем убедительно изобразить гуманоидов в стационарных условиях для представителей такой расы быть не должно, хоть человекообразных роботов землянам представь, хоть гипнозом воспользуйся с препаратами. Дают пожить у себя, вкусить прелести.



После этого гостям объявляют, что человечество опасно для мира во Вселенной, и его нужно уничтожить, но делать это силами внешнего вторжения галактическая ООН не велит, надо склонить его на правильный путь развития. Обработанных, как знакомых с местной спецификой, забрасывают обратно на Землю, хорошо подготовив, с задачей проникнуть на ключевые позиции и подготовить процесс захвата. Это как ссылка, но с возможностью скостить срок верной службой и получить сытную пайку по выполнению задания.



Засланцев поддерживают материально и информационно, консультируют, что говорить, на кого опираться и т.д. Для упрощения захвата власти и развития хаоса можно подбросить остальному населению Земли инфу о том, что у них действует инопланетная агентура, причем дать какие-нибудь ложные признаки для разоблачения агентов, вроде определенного хромосомного набора. В результате через несколько десятилетий финансы, правительства и армии Земли возглавляют люди, убежденные, что они - представители иной расы, вторжению которой они на своих постах всячески способствуют, соглашаясь на любые неравноправные договоры и блокируя сопротивление.



5. Теологически-садистский



Инопланетяне прибывают, и повисают своими кораблями на дальних орбитах Земли, где практически недосягаемы для земного оружия. На контакт не идут, возможно, даже остаются для нас невидимыми. Иногда, совершенно спонтанно, производят точечные удары, логику которых понять невозможно.



То возьмут и уничтожат какой-нибудь крупный город. То сбросят вирус, изводящий под корень какое-то определенное растение или вид животных, но не трогающий другие. То испепелят храмы одной определённой религии. То начнут методично отстреливать самолеты и морские суда в каком-то определенном районе Земли. Уничтожат все метеорологические спутники. Выжгут кусок глухой тайги и т.д



Мало того, что таких непрогнозируемых рисков не выдержит мировая экономическая система, поскольку волатильность на рынках уже составляет десятки процентов ежедневно, а страховые премии улетели до небес, но и психологически земляне сломлены. Постоянно висящий над головой домоклов меч, удары которого невозможно предсказать, провоцирует массовые психозы, возникновение тоталитарных сект, групповые самоубийства и погромы.



Когда инопланетяне, наконец, решат пойти на контакт, впавшее в анархию общество охотно им подчинится, с радостью приняв версию о том, что к нему спустились боги. Воля к сопротивлению будет сломлена, человечество выполнит любые, даже самые идиотские требования. Земля будет покорена без больших разрушений и жертв, но с огромным количеством лулзов для захватчиков.