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30 потрясающих домашних кинотеатров, обладателям которых можно только позавидовать

30 потрясающих домашних кинотеатров, обладателям которых можно только позавидовать (31 фото)

Автор:
24 октября 2020 12:36
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: дизайн   дизайн интерьера   дизайн-проект   домашний кинотеатр   идеи дизайна   киноманы   кинотеатр дома   
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Нет ничего лучше темным осенним вечером, чем подарить себе просмотр любимого кинофильма, устроившись на диване перед телевизором. Конечно, заядлый киноман отдал бы все на свете, чтобы иметь дома настоящий кинотеатр с большим экраном, тусклым освещением, запахом попкорна и кинематографическим декором... Счастливы люди, которые могут это себе позволить!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   дизайн интерьера   дизайн-проект   домашний кинотеатр   идеи дизайна   киноманы   кинотеатр дома   
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Сергей 41 минуту назад
можно сделать выводы об умственных способностях ТСки
Домашний кинотеатр это прежде всего изображение и звук, т.е. комната с большим экраном и очень хорошей аппаратурой (не путать с громкостью звука). В идеале - со звукоплглощающим покрытием всех поверхностей.
кресло, диван и т.д. это вопрос вторичный и индивидуального вкуса.
ТС как ворона повелась на внешние атрибуты, не имеющие отношения к качеству кинотеатра
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