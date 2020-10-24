30 потрясающих домашних кинотеатров, обладателям которых можно только позавидовать

Нет ничего лучше темным осенним вечером, чем подарить себе просмотр любимого кинофильма, устроившись на диване перед телевизором. Конечно, заядлый киноман отдал бы все на свете, чтобы иметь дома настоящий кинотеатр с большим экраном, тусклым освещением, запахом попкорна и кинематографическим декором... Счастливы люди, которые могут это себе позволить!

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