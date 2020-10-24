30 потрясающих домашних кинотеатров, обладателям которых можно только позавидовать

Нет ничего лучше темным осенним вечером, чем подарить себе просмотр любимого кинофильма, устроившись на диване перед телевизором. Конечно, заядлый киноман отдал бы все на свете, чтобы иметь дома настоящий кинотеатр с большим экраном, тусклым освещением, запахом попкорна и кинематографическим декором... Счастливы люди, которые могут это себе позволить!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: дизайн дизайн интерьера дизайн-проект домашний кинотеатр идеи дизайна киноманы кинотеатр дома
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Домашний кинотеатр это прежде всего изображение и звук, т.е. комната с большим экраном и очень хорошей аппаратурой (не путать с громкостью звука). В идеале - со звукоплглощающим покрытием всех поверхностей.
кресло, диван и т.д. это вопрос вторичный и индивидуального вкуса.
ТС как ворона повелась на внешние атрибуты, не имеющие отношения к качеству кинотеатра