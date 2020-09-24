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Сообщество Жизнь в США 446 постов • 191 подписчик подписаться
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Байдена младшего подозревают в получении $3,5 млн от Елены Батуриной

Байдена младшего подозревают в получении $3,5 млн от Елены Батуриной (3 фото + 1 видео)

Автор:
24 сентября 2020 02:47
Сообщество : Жизнь в США
Метки: КНР   Хантер   байден   батурина   взятки   расследование   скандал   сша   
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Сын кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена Хантер, а также, его родственники и бизнес-партнёр брали миллионы долларов от иностранных граждан в том числе и от российской предпринимательницы Елены Батуриной, сообщается в докладе сенаторов-республиканцев Рона Джонсона и Чака Грэссли.

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Метки: КНР   Хантер   байден   батурина   взятки   расследование   скандал   сша   
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14  комментариев
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543
Павел Астахов 5 часов назад
Ничем не брезгует, молодец
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val 2 часа назад
На одну зарплату не проживёшь. Ни в США, ни в России. Да и дитятко пристроить надо.
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138k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Весь в папашу...
Весь в папашу...
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804
mrevel 3 часа назад
А где доказательства и факты? Что за привычка скинуть в интернет все что баба Люся услышала от тети Шуры, которая говорила с бабой Любой (все знают баба Люба знает всё).
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6k
Сергей mrevel 40 минут назад
В смысле «доказательства»? А разве «хайли лайкли« уже не достаточно?
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4k
Иван 4 часа назад
Кому то не пох*й?
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19k
viktor.bobruk 2012 Иван 2 часа назад
И мне абсолютно пох...ю!
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1k
V2.Smirnov 4 часа назад
Враньё! Все знают, что на Западе коррупции нет!
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1k
NiThR0 V2.Smirnov 2 часа назад
Коррупции нет, есть лоббирование.)
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1k
Сергей Иванов 4 часа назад
Пригожинские весь сайт засрали. Какая цель этого поста? О чем он? Для кого? Кто та целевая аудитория этого высера?
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−87
阿鋒 Сергей Иванов 4 часа назад
Тогда уж трамписты
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80k
Редька с хреном Автор поста Сергей Иванов 4 часа назад
Вы бы, голубчик, хоть разок, да не по детски вздрыснули, или хотя бы взбзнули по человечи, а то как-то мелко и вонючё попукиваете, аж неудобно за Вас.
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50k
Серый Сергей Иванов 2 часа назад
Тебе дупу порвало за то что хозяина тронули - ты и есть эта аудитория )) Хохлобот захрюкал и обосрался - уже не зря пост )
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2k
RALEXXX 5 часов назад
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