Байдена младшего подозревают в получении $3,5 млн от Елены Батуриной

Доклад представлен общественности в среду, он посвящён финансовым операциям Хантера Байдена, его бизнес-партнёра Девона Арчера и их родственников. Авторы делают вывод, что на протяжении продолжительного времени "Хантер Байден, его семья и Арчер получали миллионы долларов неустановленного происхождения от иностранных граждан".

В числе прочего в докладе отмечается, что в феврале 2014 года насчёт инвестиционной компании Rosemont Seneca Thornton, соучредителем которой являлся Хантер Байден, поступил транш в размере $3,5 млн от Елены Батуриной. Кроме этого, с мая по декабрь 2015 года от Батуриной поступило ещё 11 переводов на сумму около $392 тыс. на счёт компании BAK USA, часть из них прошли через счета Rosemont Seneca Thornton с назначением "кредитное соглашение". Компания BAK USA являвшаяся технологическим стартапом, обанкротилась в 2019 году.