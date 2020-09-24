Байдена младшего подозревают в получении $3,5 млн от Елены Батуриной

Сын кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена Хантер, а также, его родственники и бизнес-партнёр брали миллионы долларов от иностранных граждан в том числе и от российской предпринимательницы Елены Батуриной, сообщается в докладе сенаторов-республиканцев Рона Джонсона и Чака Грэссли.
Доклад представлен общественности в среду, он посвящён финансовым операциям Хантера Байдена, его бизнес-партнёра Девона Арчера и их родственников. Авторы делают вывод, что на протяжении продолжительного времени "Хантер Байден, его семья и Арчер получали миллионы долларов неустановленного происхождения от иностранных граждан".
В числе прочего в докладе отмечается, что в феврале 2014 года насчёт инвестиционной компании Rosemont Seneca Thornton, соучредителем которой являлся Хантер Байден, поступил транш в размере $3,5 млн от Елены Батуриной. Кроме этого, с мая по декабрь 2015 года от Батуриной поступило ещё 11 переводов на сумму около $392 тыс. на счёт компании BAK USA, часть из них прошли через счета Rosemont Seneca Thornton с назначением "кредитное соглашение". Компания BAK USA являвшаяся технологическим стартапом, обанкротилась в 2019 году.
Также из доклада становятся известны деловые связи Хантера Байдена с гражданами КНР, связанными с Коммунистической партией Китая или с Народно-освободительной армией Китая. Здесь также идёт речь о "миллионах долларов сомнительного происхождения".
Авторы доклада обращают внимание на то, что Байден переводил миллионы долларов со счетов своей юридической компании на счета своих родственников, которые впоследствии не смогли представить какие-либо объяснения природе этих переводов.
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В докладе сообщается, что "Хантер Байден переводил средства женщинам российского или восточноевропейского происхождения, которые, вероятно, были связаны с организацией торговли людьми и проституцией".
Сенаторы Рон Джонсон и Чак Грэссли продолжительное время вели крупномасштабное расследование, связанное с представителями администрации бывшего президента Барака Обамы, часть изученных материалов напрямую касается сына бывшего вице-президента Джо Байдена. В настоящий момент Джонсон занимает должность председателя сенатского комитета по внутренней безопасности и делам правительства, а Грэссли - председатель финансового комитета сената.
P.S. Кому интересно, поставьте и посмотрите вышепредставленный видеоролик сначала, в нём первые 3 минуты посвящены рассказу о занятиях верхушки Black Lives Matter (BLM) сатанизмом.
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