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"Грибите отсюда,"- сказала Евдокия коллекторам и помахала рукой им вслед

"Грибите отсюда,"- сказала Евдокия коллекторам и помахала рукой им вслед (2 фото)

Автор:
30 сентября 2020 05:02
Метки: Евдокия   грибы   коллектор   
1183
2
15 июля вечером на трассе м 4 Дон были обнаружены тела трех мужчин 43, 45 и 37 лет в машине недалеко от дороги в лесу, во внедорожнике БМВ, предположительно их смертью стало отравление грибами. В ходе проведения следственных мероприятий стало ясно, что все граждане работали в коллекторском агентстве и занимались выбиванием долгов.

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Метки: Евдокия   грибы   коллектор   
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4k
starfire 2 часа назад
Крутяк. Зачёт бабуле.
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6k
Andrey 16 секунд назад
В долги нужно влезать аккуратно)
- Так вы мне кредит без поручителей и залога даете?
- Конечно
- А если я не верну?
- Ну как же не вернете? А вот предстанете перед богом и вам же будет стыдно!
- Так когда это еще будет!
- Ну вот 18-го не отдадите, 19-го и предстанете.
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20k
Ваня 2 минуты назад
тремя подонками меньше...
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18k
pssst 14 минут назад
Школота прочитала историю Варвары Хреновой? Мерзонько.
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25k
Aleks 18 минут назад
Радует нелюбовь людей к коллекторам конечно... То есть понабрать кредитов и не отдавать их потом народ считает чем то нормальным, а когда их начинают за это морщить, все пиз.дец, караул, сволочи жить мешают.
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6k
Andrey Aleks 3 минуты назад
Хорошая попытка, но нет...
Одно дело, когда ты должник, к тебе приходят судебные приставы и описывают и изымают твое имущество. Больно, жалко, но сам виноват.
И совсем другое когда твои долги перекупают, а потом вышибают их из тебя всеми мыслимыми способами, вот тут то и появляется злость.
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389
Hypnosis 41 минуту назад
Бабка-молодец! Красиво все устроила, не придраться.
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8k
uehl 42 минуты назад
хорошая сказка
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9k
Бабудай-Ага Час назад
Не дай Бог такую тещу...
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24k
Acu900 Час назад
Дедушка в поле гранату нашел
С этим предметом к райкому пришел
Дернул колечко, бросил в окно
Дедушка старый, ему все равно
----------
Вот и бабуле ничего не будет. Даже если признают виновной в тюрьму из за возраста все равно не посадят. Максимум определят в гериатрическое учреждение, будет доживать там свой век за счет государства. И без всяких долгов...
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9k
Олегbl4 Час назад
Это фроде фейк из 18-го года, не?
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672
Алексей Олегbl4 43 минуты назад
Да, история фейковая конечно. Какого именно года, трудно сказать. Но то, что фейковая, видно невооруженным глазом.
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10k
[email protected] Час назад
Интересно, другая бригада поехала к бабуле?!...
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11k
Morr_A 2 часа назад
Собакам собачья смерть.
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55k
Опиум для народа 2 часа назад
Сыпанула бы порошка из бледных поганок-вообще бы никто не понял где отравились.
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