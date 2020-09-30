"Грибите отсюда,"- сказала Евдокия коллекторам и помахала рукой им вслед

15 июля вечером на трассе м 4 Дон были обнаружены тела трех мужчин 43, 45 и 37 лет в машине недалеко от дороги в лесу, во внедорожнике БМВ, предположительно их смертью стало отравление грибами. В ходе проведения следственных мероприятий стало ясно, что все граждане работали в коллекторском агентстве и занимались выбиванием долгов.
Последним их адресом стал поселок Вышний Лесок, в котором проживает Евдокия Кузьминична Стародубова, которая и является неплательщицей по кредиту.
13 июля, по словам Стародубовой, коллекторы выехали на ее адрес для взыскания долга. По приезду они вошли к ней в дом и стали бесцеремонно лазить по углам, при этом угрожая ей расправой. После один из коллекторов увидел на плите кастрюлю с грибным супом, коллекторы потребовали их обслужить. 86-ти летняя женщина налила мужчинам суп и села с ними есть сама, после чего они озвучили ей свои требования по взысканию долга, при этом угрожали физической расправой и выражались нецензурной бранью. Узнав, что денег у пенсионерки нет, коллекторы оставили документы о взыскании долгов, и обещали вернуться.
Но видимо по дороге им стало плохо, они съехали с трассы в ближайший лес, и остановились. Как показало вскрытие все мужчины отравились ядовитыми грибами, которые были в супе Стародубовой, сама Стародубова пояснила следствию, что собрала грибы в лесу и готовила для себя, потому и ела вместе с погибшими.
Сами погибшие после отравления испытывали сильнейшие муки, не могли добраться до дороги или вызвать помощь по телефону, так как у них начался паралич, а через некоторое время остановка дыхания с последующей мучительной смертью.
Только после отъезда коллекторов Стародубова почувствовав недомогание вызвала фельдшера, который обнаружив следы отравления провел промывание желудка и отправил пострадавшую на стационарное лечение, где она и находится в данный момент.
В отношении Стародубовой проводится следственная проверка, речи о заведении на нее уголовного дела по факту гибели трех человек не идет, так как гражданка сама пострадала от отравления грибами.
13 июля, по словам Стародубовой, коллекторы выехали на ее адрес для взыскания долга. По приезду они вошли к ней в дом и стали бесцеремонно лазить по углам, при этом угрожая ей расправой. После один из коллекторов увидел на плите кастрюлю с грибным супом, коллекторы потребовали их обслужить. 86-ти летняя женщина налила мужчинам суп и села с ними есть сама, после чего они озвучили ей свои требования по взысканию долга, при этом угрожали физической расправой и выражались нецензурной бранью. Узнав, что денег у пенсионерки нет, коллекторы оставили документы о взыскании долгов, и обещали вернуться.
Но видимо по дороге им стало плохо, они съехали с трассы в ближайший лес, и остановились. Как показало вскрытие все мужчины отравились ядовитыми грибами, которые были в супе Стародубовой, сама Стародубова пояснила следствию, что собрала грибы в лесу и готовила для себя, потому и ела вместе с погибшими.
Сами погибшие после отравления испытывали сильнейшие муки, не могли добраться до дороги или вызвать помощь по телефону, так как у них начался паралич, а через некоторое время остановка дыхания с последующей мучительной смертью.
Только после отъезда коллекторов Стародубова почувствовав недомогание вызвала фельдшера, который обнаружив следы отравления провел промывание желудка и отправил пострадавшую на стационарное лечение, где она и находится в данный момент.
В отношении Стародубовой проводится следственная проверка, речи о заведении на нее уголовного дела по факту гибели трех человек не идет, так как гражданка сама пострадала от отравления грибами.
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- Так вы мне кредит без поручителей и залога даете?
- Конечно
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- Так когда это еще будет!
- Ну вот 18-го не отдадите, 19-го и предстанете.
Одно дело, когда ты должник, к тебе приходят судебные приставы и описывают и изымают твое имущество. Больно, жалко, но сам виноват.
И совсем другое когда твои долги перекупают, а потом вышибают их из тебя всеми мыслимыми способами, вот тут то и появляется злость.
С этим предметом к райкому пришел
Дернул колечко, бросил в окно
Дедушка старый, ему все равно
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Вот и бабуле ничего не будет. Даже если признают виновной в тюрьму из за возраста все равно не посадят. Максимум определят в гериатрическое учреждение, будет доживать там свой век за счет государства. И без всяких долгов...