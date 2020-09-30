"Грибите отсюда,"- сказала Евдокия коллекторам и помахала рукой им вслед

Последним их адресом стал поселок Вышний Лесок, в котором проживает Евдокия Кузьминична Стародубова, которая и является неплательщицей по кредиту.



13 июля, по словам Стародубовой, коллекторы выехали на ее адрес для взыскания долга. По приезду они вошли к ней в дом и стали бесцеремонно лазить по углам, при этом угрожая ей расправой. После один из коллекторов увидел на плите кастрюлю с грибным супом, коллекторы потребовали их обслужить. 86-ти летняя женщина налила мужчинам суп и села с ними есть сама, после чего они озвучили ей свои требования по взысканию долга, при этом угрожали физической расправой и выражались нецензурной бранью. Узнав, что денег у пенсионерки нет, коллекторы оставили документы о взыскании долгов, и обещали вернуться.



Но видимо по дороге им стало плохо, они съехали с трассы в ближайший лес, и остановились. Как показало вскрытие все мужчины отравились ядовитыми грибами, которые были в супе Стародубовой, сама Стародубова пояснила следствию, что собрала грибы в лесу и готовила для себя, потому и ела вместе с погибшими.



Сами погибшие после отравления испытывали сильнейшие муки, не могли добраться до дороги или вызвать помощь по телефону, так как у них начался паралич, а через некоторое время остановка дыхания с последующей мучительной смертью.



Только после отъезда коллекторов Стародубова почувствовав недомогание вызвала фельдшера, который обнаружив следы отравления провел промывание желудка и отправил пострадавшую на стационарное лечение, где она и находится в данный момент.



В отношении Стародубовой проводится следственная проверка, речи о заведении на нее уголовного дела по факту гибели трех человек не идет, так как гражданка сама пострадала от отравления грибами.