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NASA показало свой космический туалет за 23 миллиона долларов

NASA показало свой космический туалет за 23 миллиона долларов (6 фото)

Автор:
29 сентября 2020 15:07
Сообщество : Космос
Метки: nasa   астронавты   мкс   технологии   туалет   фото   
1036
6

Наконец-то американцы достроили свой аппарат для сбора отходов жизнедеятельности. И наконец-то астронавты больше не будут проситься сходить "по маленькому" в российский сегмент.

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Метки: nasa   астронавты   мкс   технологии   туалет   фото   
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9  комментариев
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49k
pynh 53 минуты назад
NASA показало свой космический туалет за 23 миллиона долларов
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50k
Серый 40 секунд назад
23 ляма. Чёт дороговато за гибрид пылесоса и кухонного измельчителя отходов.
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7k
Bubba_Wash 10 минут назад
Ссылка coub.com
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13k
vikklu 16 минут назад
Ну делали вы туалеты, успешно продавали Америке, денежку имели. Потом возгордились и начали смеяться, вот мы какие вумные, амеры без нас обосрутся... Вот вам и результат, амеры не обосрутся, а вы потеряли бабло. Вспомните, как ослили здесь про батут. И таки шо? Таки всё. Сколько потеряли? Не сосчитаете. Лапотники вы с гордыней обитателей Олимпа. Только забыли, что от гордыни одни проблемы. Если бы читали Библию, то знали б, а так, самые вумные.
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3k
Alex 18 минут назад
Походу обосрались все.
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4k
sivanov1079 37 минут назад
Выглядит опасно...
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71k
Броненосец Потелкам 42 минуты назад
Американцы никогда не летали надолго в космос.
СССР отправлял космонавтов на месяцы и годы.
Вся космическая медицина - наша.
Все знания, как поддерживать космонавта в чуждых условиях гравитации.
И полноценный туалет - только одна из десятков разработок.
Тренажеры, питание, медикаменты, диагностика.....
Годы и годы исследований, которые совершенно никак нельзя провести на Земле.
Только космос, только годы полётов.
Очень и очень жаль, что Ельцин бесплатно отдал все достижения советской космической медицины американцам.
Оценив в 1 млн.долл.
Киздец.
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25k
parallax 52 минуты назад
23 миллиона $

Золотой унитаз олигархов, скромно курит в сторонке.
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1k
alex5450 parallax 43 минуты назад
Сложно представить сколько будет стоить унитаз олигархов-космонавтов
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О кровавом прошлом, технологичном настоящем и прекрасном будущем стоматологии О кровавом прошлом, технологичном настоящем и прекрасном будущем стоматологии NASA опубликовало уникальную фотографию «края космоса» NASA опубликовало уникальную фотографию «края космоса» Американцы отправят в космос туалет стоимостью 23 миллиона долларов Американцы отправят в космос туалет стоимостью 23 миллиона долларов Как быстро приучить котенка к лотку Как быстро приучить котенка к лотку В Японии установили прозрачные туалеты с «умными» стёклами В Японии установили прозрачные туалеты с «умными» стёклами В НАСА озаботились лунными туалетами В НАСА озаботились лунными туалетами
Dionysus
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