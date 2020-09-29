NASA показало свой космический туалет за 23 миллиона долларов

Усовершенствованный дизайн включает в себя воронку и сиденье, которые более удобны для женщин-астронавтов. Туалет также оснащен титановым сепаратором с двумя вентиляторами, напечатанными на 3-D принтере, который создает мощный воздушный поток для всасывания отходов.





Издание Space.com сообщает также, что новая титановая конструкция существенно улучшит систему предварительной обработки, которая используется для сбора мочи членов экипажа, прежде чем она будет переработана в воду.



