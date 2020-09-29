NASA показало свой космический туалет за 23 миллиона долларов

Наконец-то американцы достроили свой аппарат для сбора отходов жизнедеятельности. И наконец-то астронавты больше не будут проситься сходить "по маленькому" в российский сегмент.
Национальное космическое агентство США (НАСА) представила свой специальный "космический туалет", на разработку которого ушло 6 лет и 23 миллиона долларов, пишет издание Space.com.
Сообщается, что новый туалет отправится на МКС уже завтра, 29 сентября, на борту "грузовика" Northrop Grumman Cygnus в рамках плановой миссии по пополнению запасов станции.
Новая туалетная система, которая носит название Универсальная система управления отходами (UWMS), на 65% меньше и на 40% легче той, что сейчас используется на МКС. UWMS предназначен для многочисленных экипажей, и отправляется на МКС для "обкатки" в условиях микрогравитации. Предполагается, что эта туалетная система будет использоваться в будущих миссиях на Луну и Марс.
Сотрудница NASA из проекта Аdvanced Exploration Systems по сокращению логистики Мелисса Маккинли сообщила, что основная часть нового оборудования "построена на предыдущем дизайне туалета космического полета". То есть российского дизайна: в 2007 году NASA заказало и приобрело у РКК Энергия свой первый туалет за 19 миллионов долларов.
Усовершенствованный дизайн включает в себя воронку и сиденье, которые более удобны для женщин-астронавтов. Туалет также оснащен титановым сепаратором с двумя вентиляторами, напечатанными на 3-D принтере, который создает мощный воздушный поток для всасывания отходов.
Издание Space.com сообщает также, что новая титановая конструкция существенно улучшит систему предварительной обработки, которая используется для сбора мочи членов экипажа, прежде чем она будет переработана в воду.
Новая туалетная система не заменит собой нынешний санузел, по крайней мере пока не пройдет испытания, и будет установлена рядом с существующим туалетом в модуле Tranquility (Node 3). Предполагается, что UWMS останется на МКС до конца жизни станции, а второй туалет этой же модели будет установлен на капсуле Orion, на которой астронавты намерены использовать во время облета Луны во время первой пилотируемой миссии Artemis.
В последнее время космонавты и астронавты начали жаловаться на поломки туалетов. Так, в конце 2019 года поломались как российские туалетные системы, так и американские. Покорителям космоса приходилось использовать специальные "космические" памперсы или справлять нужду в пакеты.
Источник:
- В НАСА озаботились лунными туалетами
- Американцы отправят в космос туалет стоимостью 23 миллиона долларов
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СССР отправлял космонавтов на месяцы и годы.
Вся космическая медицина - наша.
Все знания, как поддерживать космонавта в чуждых условиях гравитации.
И полноценный туалет - только одна из десятков разработок.
Тренажеры, питание, медикаменты, диагностика.....
Годы и годы исследований, которые совершенно никак нельзя провести на Земле.
Только космос, только годы полётов.
Очень и очень жаль, что Ельцин бесплатно отдал все достижения советской космической медицины американцам.
Оценив в 1 млн.долл.
Киздец.
Золотой унитаз олигархов, скромно курит в сторонке.