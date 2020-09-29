Магнетизм и харизма: непростая судьба самого загадочного актера советского экрана

Виктора Авилова называли таинственным актером, которого никому так и не удалось разгадать. Он не был красавцем, но действовал на женщин, как магнит. Авилов умел притягивать к себе внимание, и завораживать одним только взглядом.
Многие коллеги Виктора утверждали, что в его присутствии испытывают состояние, близкое к трансу. Он и вправду действовал подобно гипнозу. Люди из близкого окружения Авилова признавались, что он имел экстрасенсорный дар. Однако никогда не придавал этому значения, и не развивал своих умений.
Актер отчетливо представлял свою смерть, и видел в видениях, как пройдут его похороны. Да и по жизни ему нередко приходилось сталкиваться с проявлениями мистицизма. Во многом на это повлияли роли, которые он играл в кино и театре. Мало кто знает, что Авилов не был профессиональным актером. Несмотря на свой талант и годами наработанное мастерство, он так и не получил актерского образования.
Прежде чем прийти в театр Виктор отслужил в армии, и некоторое время поработал в научно-исследовательском институте. Так продолжалось до тех пор, пока друг Авилова не решил организовать собственную театральную труппу. Он пригласил Виктора, который согласился из чистого любопытства.
Уже будучи известным актером, он признался, что никогда не ставил перед собой цели прославиться, просто так сложились обстоятельства. В 1979 году Авилов решил полностью посвятить себя актерству. С этого момента в его жизни начался новый этап.
Поначалу в театре Виктору доставались фарсовые роли. Со временем ему удалось раскрыть свой драматический талант. Визитной карточкой Авилова стал его темперамент и мощная энергетика, которую ощущали зрители в зале.
В некоторые моменты его лицо удивительным образом преображалось, речь менялась, а взгляд гипнотизировал. Знаковой в его послужном списке стала роль Воланда из культового мистического произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
В актерских кругах этот спектакль принято считать «проклятым», т.к. зачастую актеров, которые в нем участвуют, преследуют неудачи и серьезные потери. Многие умирают странной загадочной смертью. Однако, в отличие от своих коллег, Авилов никогда не был суеверным. Он с радостью взялся за роль Воланда. Правда, несчастья не обошли стороной и самого актера. Дважды он чуть было не умер.
Виктор пережил две клинические смерти, но врачам удалось вытащить его с того света. В кино Авилов сыграл не так много ролей, но все они были яркими и запоминающимися. Одной из его самых интересных киноработ стала лента «Узник замка Иф». Несмотря на достаточно специфическую внешность, Виктор трижды был женат. Кроме того, у него всегда было много поклонниц.
В последние годы смерть ходила за ним буквально по пятам. Однажды на фоне язвы у актера внезапно остановилось сердце. Пытаясь реанимировать Авилова, врачи повредили ему часть других органов. Спустя некоторое время у актера диагностировали туберкулез. Незадолго до своей смерти Авилов признался своему близкому другу: «Ты знаешь, мне кажется, я смертельно болен». После того, как Виктор прошел обследование, оказалось, что у него рак. Причем последней стадии. 21 августа 2004 года Авилова не стало. Актер похоронен на Востряковском кладбище.
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