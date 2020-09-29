Магнетизм и харизма: непростая судьба самого загадочного актера советского экрана

Актер отчетливо представлял свою смерть, и видел в видениях, как пройдут его похороны. Да и по жизни ему нередко приходилось сталкиваться с проявлениями мистицизма. Во многом на это повлияли роли, которые он играл в кино и театре. Мало кто знает, что Авилов не был профессиональным актером. Несмотря на свой талант и годами наработанное мастерство, он так и не получил актерского образования.

Прежде чем прийти в театр Виктор отслужил в армии, и некоторое время поработал в научно-исследовательском институте. Так продолжалось до тех пор, пока друг Авилова не решил организовать собственную театральную труппу. Он пригласил Виктора, который согласился из чистого любопытства.