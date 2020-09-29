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Магнетизм и харизма: непростая судьба самого загадочного актера советского экрана

Магнетизм и харизма: непростая судьба самого загадочного актера советского экрана (7 фото)

Автор:
29 сентября 2020 13:11
Метки: актер   кино   роли   
2194
7

Виктора Авилова называли таинственным актером, которого никому так и не удалось разгадать. Он не был красавцем, но действовал на женщин, как магнит. Авилов умел притягивать к себе внимание, и завораживать одним только взглядом.

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Метки: актер   кино   роли   
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11  комментариев
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8k
Алексей 8 часов назад
Граф Монте-Кристо моего детства,земля пухом
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12k
Hairy. 5 часов назад
Яркий человек и актёр
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−26
plintus9990 6 часов назад
Как посмотрит своими выпученными глазами, так все и млели от страха. Вот и весь магнетизм.
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2k
ваня панкин 6 часов назад
господин оформитель... сплошная мистика... светлая ему память...
господин оформитель... сплошная мистика... светлая ему память...
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15k
Топпер Харли 7 часов назад
Ссылка youtu.be
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391
Почтальон Стечкин 7 часов назад
Мне он больше запомнился в роли Мордаунта
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28k
Alex Почтальон Стечкин 6 часов назад
Я в детстве жутко боялся Мардаунта
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4k
sivanov1079 Почтальон Стечкин 5 часов назад
Да
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5k
maclay 7 часов назад
Видел его, несколько раз, в Ясенево, в жизни обычный невзрачный мужик.
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