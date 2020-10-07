Уборщика в московском цирке задрал медведь

В московском цирке на проспекте Вернадского бурый медведь задрал одного из служащих. По словам администрации, мужчина сам виноват в происшедшем, поскольку грубо нарушил технику безопасности, зайдя в клетку с животным.
Трагический случай произошел в Большом московском цирке на проспекте Вернадского, где цирковой медведь насмерть задрал одного из сотрудников цирка. 28-летний Валентин Булич числился рабочим по уходу за животными и отвечал, в том числе, за уборку медвежьих клеток. В день трагедии он был у вольера один. Валентин вошел в клетку, зачем-то заперев себя в ней изнутри, и хищник набросился на него. Когда коллеги сумели вытащить его из клетки, у Валентина был полностью снят скальп. Мгновенно приехавшая скорая доставила Валентина в больницу имени Виноградова, но врачи не смогли помочь молодому человеку, и он скончался в больнице, не приходя в сознание.
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Валентин Булич проработал в цирке несколько месяцев. Он был на хорошем счету, но, как сообщает администрация цирка, в день трагедии совершил грубейшее нарушение правил техники безопасности. При уборки клеток, заявили в цирке, Валентин ни в коем случае не должен был входить внутрь, а уборку осуществлять через прутья. Однако он не только вошел в клетку, но и по неизвестной причине запер себя в ней изнутри на замок, так что у него не было шансов спастись.
Соседи Булича по общежитию рассказали, что погибший любил свою работу и ответственно относился к ней. 2Мы знаем его только с положительной стороны - он не пил, не курил, был спокойным, уравновешенным и благожелательным молодым человеком", - говорит один из соседей.
Сейчас правоохранительными органами по факту гибели Булича возбуждено уголовное дело. В частности, следователи постараются установить причину, по которой Булич оказался в клетке и заперся там изнутри.
Сейчас правоохранительными органами по факту гибели Булича возбуждено уголовное дело. В частности, следователи постараются установить причину, по которой Булич оказался в клетке и заперся там изнутри.
В цирке на проспекте Вернадского числится три бурых медведя, с которыми выступает семья дрессировщиков Александровых. По информации из администрации цирка, медведя, задравшего работника, было решено оставить в живых.
В последнее время российские зоозащитники все активнее выступают против номеров с цирковыми животными. "Условия в цирке не могут быть гуманными по одной очевидной причине: дрессировка животных неотделима от жестокости, - говорит Ирина Новожилова из центра борьбы за прав животных ВИТА. - В цирках очень много жестокости, так что цирковые номера с животными должны быть завпрещены".
В последнее время российские зоозащитники все активнее выступают против номеров с цирковыми животными. "Условия в цирке не могут быть гуманными по одной очевидной причине: дрессировка животных неотделима от жестокости, - говорит Ирина Новожилова из центра борьбы за прав животных ВИТА. - В цирках очень много жестокости, так что цирковые номера с животными должны быть завпрещены".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: дрессированные животные история медведь москва нападение на человека трагедия цирк чрезвычайное происшествие
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(А вот мишку жалко, его по всем правилам должны усыпить, а он же не виноват что у него сохранились природные охотничьи инстинкты)
Работал мужик в аэропорту, мыл туалеты.
Ему как-то говорят - а что ты такой куйнёй занимаешься, вокруг полно нормальной работы...
А тот отвечает: Да вы что, чтобы я авиацию бросил!