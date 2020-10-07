Уборщика в московском цирке задрал медведь

Трагический случай произошел в Большом московском цирке на проспекте Вернадского, где цирковой медведь насмерть задрал одного из сотрудников цирка. 28-летний Валентин Булич числился рабочим по уходу за животными и отвечал, в том числе, за уборку медвежьих клеток. В день трагедии он был у вольера один. Валентин вошел в клетку, зачем-то заперев себя в ней изнутри, и хищник набросился на него. Когда коллеги сумели вытащить его из клетки, у Валентина был полностью снят скальп. Мгновенно приехавшая скорая доставила Валентина в больницу имени Виноградова, но врачи не смогли помочь молодому человеку, и он скончался в больнице, не приходя в сознание.