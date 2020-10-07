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Уборщика в московском цирке задрал медведь

Уборщика в московском цирке задрал медведь (5 фото)

Автор:
07 октября 2020 09:19
Сообщество : Истории
Метки: дрессированные животные   история   медведь   москва   нападение на человека   трагедия   цирк   чрезвычайное происшествие   
509
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В московском цирке на проспекте Вернадского бурый медведь задрал одного из служащих. По словам администрации, мужчина сам виноват в происшедшем, поскольку грубо нарушил технику безопасности, зайдя в клетку с животным.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дрессированные животные   история   медведь   москва   нападение на человека   трагедия   цирк   чрезвычайное происшествие   
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11  комментариев
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24k
Acu900 54 минуты назад
Это уже не нарушение Т.Б, а чистой воды суицид. Или номенация на премию Дарвина...
(А вот мишку жалко, его по всем правилам должны усыпить, а он же не виноват что у него сохранились природные охотничьи инстинкты)
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3k
Горожанин 9 минут назад
Да все понятно. Парень мечтал стать дрессировщикам. Обычное дело, когда именно так начинают работать в цирке. Пытался наладить контакт с медведем. Но не учел, что как и любая сложная работа, работа с животными - не просто творчество, но и, в первую очередь, профессионализм и ответственность, в том числе перед самим собой. Парень же, судя по всему, был "за все хорошее" и не думал о последствиях ни для себя, ни для других.
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866
Афраний 15 минут назад
Странный способ самоубийства он выбрал.Есть много других,более простых.
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19k
Батончик с маком Полчаса назад
не пойму зачем клетка запирается изнутри.
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17k
SerGProS Батончик с маком 19 минут назад
А вдруг выбежал?Есть вариант спастись заперевшись изнутри
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4k
Echo Батончик с маком 15 минут назад
ну как же, для того чтобы с медведем уединиться )
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57k
Доктор Джонс 39 минут назад
" погибший любил свою работу"... Убрать говно - любимая работа? Странный малый...
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57k
Доктор Джонс Полчаса назад
Минусаторам расскажу анекдот.
Работал мужик в аэропорту, мыл туалеты.
Ему как-то говорят - а что ты такой куйнёй занимаешься, вокруг полно нормальной работы...
А тот отвечает: Да вы что, чтобы я авиацию бросил!
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