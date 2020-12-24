Блогер из Индонезии удивился своей популярности в России

Естественно, ролик форсили не только Фишки, но и другие блогосоциальные платформы. Число перепостов в социальных сетях даже подсчитать трудно.

И всё бы ничего, но это одно из самых просматриваемых видео у блогера из Индонезии. Примечателен тот факт, что основная аудитория у него — русскоязычная, чему он очень-очень удивился.

Даже несколько фраз выучила на русском языке, чтобы выразить своё удивление и благодарность русскоязычным фанатам.