Блогер из Индонезии удивился своей популярности в России

Недавно ролик "Степан, ты где?" стал очень популярным в России. На Фишках уже был пост об очаровательной барышне, искавшей Степана (или Сепана).
То самое видео
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Если перейти на Ютуб, то можно увидеть, что комментарии оставляют в основном на русском языке.
Естественно, ролик форсили не только Фишки, но и другие блогосоциальные платформы. Число перепостов в социальных сетях даже подсчитать трудно.
И всё бы ничего, но это одно из самых просматриваемых видео у блогера из Индонезии. Примечателен тот факт, что основная аудитория у него — русскоязычная, чему он очень-очень удивился.
Даже несколько фраз выучила на русском языке, чтобы выразить своё удивление и благодарность русскоязычным фанатам.
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Передайте привет автору на русском, ведь он старался, в том числе и для вас ;)
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Очень интересно на пацана посмотреть!