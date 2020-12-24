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Блогер из Индонезии удивился своей популярности в России

Блогер из Индонезии удивился своей популярности в России (3 фото + 2 видео)

Автор:
24 декабря 2020 10:44
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: youtube   Индонезиец   алгоритмы ютуба   неожиданная реакция   русскоязычная аудитория   ютуб   
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Недавно ролик "Степан, ты где?" стал очень популярным в России. На Фишках уже был пост об очаровательной барышне, искавшей Степана (или Сепана).

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Метки: youtube   Индонезиец   алгоритмы ютуба   неожиданная реакция   русскоязычная аудитория   ютуб   
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6  комментариев
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12k
Объект реальности Полчаса назад
Привет.
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938k
Никифоридис Автор поста Объект реальности Полчаса назад
Вы всё понимаете слишком буквально?
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10k
Великий Кормчий 18 минут назад
Пусть снимет видос про самого Степана.
Очень интересно на пацана посмотреть!
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65k
Пётровыч 22 минуты назад
Как же она всё таки на мужика похожа
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