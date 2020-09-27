Забытые экспедиции, открывшие нам мир

Александра Маккензи помнят как великого исследователя в Канаде и его родной Шотландии, но заслуженного всемирного признания он так и не получил. В отличие от своих современников, Льюиса и Кларка, отправившихся в экспедицию осваивать новые американские территории. Их трансконтитентальное путешествие завершилось в 1806 году, а вот Маккензи проделал тот же путь почти на десять лет раньше. Его группа прошла до побережья Тихого океана, и не гонящийся за славой путешественник оставил на камне простую надпись — «Алекс Маккензи из Канады, по суше, 22 июля 1793».