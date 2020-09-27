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Забытые экспедиции, открывшие нам мир

Забытые экспедиции, открывшие нам мир (5 фото)

Автор:
27 сентября 2020 07:53
Сообщество : Путешествия
Метки: забытые   история   факты   экспедиции   
266
5
Наше современное понимание мира основано на достижениях смелых, не боящихся суровых испытаний и смерти людях. Исследователи были готовы рискнуть очень многим, предпринимая экспедиции в суровые, до селе не открытые места. История изобилует примерами подобной храбрости, однако, имена лишь очень немногих путешественников остаются на ее нерушимых скрижалях. Перед вами несколько незаслуженно забытых экспедиций, каждая из которых серьезно изменила карту мира

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Метки: забытые   история   факты   экспедиции   
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5  комментариев
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10k
Yasen_Perec 3 часа назад
На первом месте был поиск новых колоний. А вот "открытие нам мира" это дело десятое. Все эти походы, должны были как то окупаться.
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10k
Сибирячка 3 часа назад
Конечно первооткрывателем новых земель слава. Но не надо забывать, что за открытие новой земли шли качественные ништяки. Губернаторство как наименьший ништяк, или вступление во владение. А сколько погибло простых матросов и спутников сопровождающих эти экспедиции. Меня еще в школьные годы корежило от пафосных слов. "шел к цели, потерял почти всех членов экспедиции, но дошел и открыл". За счет чего он остался живым пока остальные умирали?. За счет того. что питался лучше и условия были лучше. прислуга и прочее.
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8k
Денис Сибирячка 2 часа назад
Не стоит также забывать, что и моряков, которых набирали на такие путешествия не подписывали на них обманом. Прямо говорили что идём куда-то туда, там должна быть земля, если найдем, получите энное кол-во бабла.
Все в расчёте на это и вписывались.
не надо держать морячком тех времён за энтузиастов научных открытий.
Пофиг им было на науку, все шли за золотом.
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4k
☣️Месть печенегов☣️ Денис Час назад
Но питание матросов и офицеров в те времена было действительно кардинально разным. Матросы питались в основном солониноц и протухшей водой, в то время как офицеры ни в чем себе не оказывали.

Одной из причин, по которым Англия стала королевой морей, это налаживание нормального рациона и санитарии на флоте
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