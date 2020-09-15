19 раз, когда коты установили в доме свои порядки

Коты запросто могут провозгласить себя хозяевами в доме и установить для остальных членов семьи ряд правил. Из-за них вы забудете о личном пространстве и именно они будут решать, когда и как вам пользоваться компьютером.

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1. Когда в доме есть кошка — это вот так 0 Источник:

2. «Пошёл отсюда, пёс!» 0 Источник:

3. «Кажется, ты что-то забыл положить в свой чемодан» 0 Источник:

4. «Я буду собирать игрушки твоего сына и класть их в поилку, потому что так хочу» 0 Источник:

5. «Не спрашивай как» 0 Источник:

6. «Сейчас моя очередь пользоваться ноутбуком» 0 Источник:

7. «Забудь о личном пространстве, человек» 0 Источник:

8. В дополнение к теме личного пространства 0 Источник:

9. «Мне не нравился этот цветок» 0 Источник:

10. «О, ты ещё используешь эту тарелку? Как жаль, что мне всё равно» 0 Источник:

11. «Ты вчера купил iPad? Никаких гаджетов, ложись спать!» 0 Источник:

12. Яичный воришка 0 Источник:

13. «Так и быть, помогу тебе собрать пазл» 0 Источник: Да уж, коты — те ещё пушистые помощники. Хлебом не корми, дай помочь пазлы собирать, только зашуршат детальки — и они тут как тут.

14. «Ничего не знаю, твоя занавеска для душа тут и лежала» 0 Источник:

15. «Это больше не твой ноутбук» 0 Источник:

16. «И куда это мы поехали?» 0 Источник:

17. «Мы сами знаем, как удобно» 0 Источник:

18. «Я съем твой бамбук!» 0 Источник: