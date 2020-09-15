19 раз, когда коты установили в доме свои порядки

Коты запросто могут провозгласить себя хозяевами в доме и установить для остальных членов семьи ряд правил. Из-за них вы забудете о личном пространстве и именно они будут решать, когда и как вам пользоваться компьютером.
13. «Так и быть, помогу тебе собрать пазл»
Да уж, коты — те ещё пушистые помощники. Хлебом не корми, дай помочь пазлы собирать, только зашуршат детальки — и они тут как тут.
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