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Сообщество Без кота и жизнь не та 640 постов • 320 подписчиков подписаться
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19 раз, когда коты установили в доме свои порядки

19 раз, когда коты установили в доме свои порядки (20 фото)

Автор:
15 сентября 2020 08:46
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   коты   позитив   прикол   хозяин   юмор   
712
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Коты запросто могут провозгласить себя хозяевами в доме и установить для остальных членов семьи ряд правил. Из-за них вы забудете о личном пространстве и именно они будут решать, когда и как вам пользоваться компьютером.

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Метки: животные   коты   позитив   прикол   хозяин   юмор   
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Lev Asriev Час назад
Погода портится, дома стало прохладнее. Котейка третий день пытается греть пузо о трубу полотенцесушителя.
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12k
homerchik 9 минут назад
19 раз, когда коты установили в доме свои порядки
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