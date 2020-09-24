16 человек, которые не выглядят на свой возраст

Подборка фотографий людей, которые не выглядят на свои года. Неизвестно в чем их секрет, но возраст порой угадать весьма непросто.
Обычно, можно хотя бы примерно определить сколько человеку, стоящему перед вами лет. То есть вы понимаете, что перед вами взрослый мужчина, а не 15-летний юнец или маленькая девочка, а не великовозрастная дама. Но подождите, всё не так просто. Есть люди-загадки, чей возраст так сложно определить, что вы запутаетесь.
Милли Бобби Браун 15 или 36? На самом деле ей 16, но на этом фото она выглядит очень по-взрослому
"На этом фото мне 14 или 15 лет, но я выгляжу так, будто собираюсь присоединиться к армии амишей"
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