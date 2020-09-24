16 человек, которые не выглядят на свой возраст

Обычно, можно хотя бы примерно определить сколько человеку, стоящему перед вами лет. То есть вы понимаете, что перед вами взрослый мужчина, а не 15-летний юнец или маленькая девочка, а не великовозрастная дама. Но подождите, всё не так просто. Есть люди-загадки, чей возраст так сложно определить, что вы запутаетесь.