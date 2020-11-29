Удивительные и милые игрушки от Santaniel

Мастер-кукольник из Москвы Митина Мария, более известная, как Santaniel, изготавливает удивительно милые игрушки.
Каждую игрушку мастер изготавливает вручную, начиная с разработки выкройки и заканчивая покраской. Благодаря высокой степени детализации волшебные существа Santaniel кажутся совершенно живыми.
Каждую игрушку мастер изготавливает вручную, начиная с разработки выкройки и заканчивая покраской. Благодаря высокой степени детализации волшебные существа Santaniel кажутся совершенно живыми.
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Игрушки, изготовленные Santaniel мягконабивные с пластиковыми деталями: конечности и головы у них сделаны из кукольного пластика (глаза тоже сделаны из пластика), в качестве набивки используется холлофайбер и\или синтепон, в нижнюю часть куклы кладется гранулят (утяжелитель) либо стеклянный, либо каменный (морская галька). Тело выполнено из искусственного меха.
Как говорит автор, ее игрушки – игрушки «взрослых детей», декоративные предметы интерьера.
Как говорит автор, ее игрушки – игрушки «взрослых детей», декоративные предметы интерьера.
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