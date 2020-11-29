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Удивительные и милые игрушки от Santaniel

Удивительные и милые игрушки от Santaniel (21 фото)

Автор:
29 ноября 2020 20:41
Метки: Мастер Мария Митина   игрушки   интересно   куклы   фотографии   
1037
21
Мастер-кукольник из Москвы Митина Мария, более известная, как Santaniel, изготавливает удивительно милые игрушки.
Каждую игрушку мастер изготавливает вручную, начиная с разработки выкройки и заканчивая покраской. Благодаря высокой степени детализации волшебные существа Santaniel кажутся совершенно живыми.
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Метки: Мастер Мария Митина   игрушки   интересно   куклы   фотографии   
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11k
Алекс 5 часов назад
От 15.000. руб. но красивые.
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609
Hard.NET 2 часа назад
Красивенно )))
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21k
Е-Лена 3 часа назад
Обалдеть, какая красотища! И какая работа!!!!!
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440
MoZaR 5 часов назад
Денег они конечно стоят..., но выглядят супер!
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