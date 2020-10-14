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Отец наказал дочь отжиманиями и теперь его проверяет полиция

Отец наказал дочь отжиманиями и теперь его проверяет полиция (1 фото)

Автор:
14 октября 2020 16:13
Сообщество : Жить в России
Метки: воспитание   дети   интересное   наказание   отжимания   полиция   фото   
1595
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В Саратовской области отец наказал свою 15-летнюю дочь, заставив отжиматься. Девочке стало плохо и её увезли на скорой. Позже выяснилось, что с ней всё в порядке, но отца теперь проверяет полиция.

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Метки: воспитание   дети   интересное   наказание   отжимания   полиция   фото   
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28  комментариев
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5k
Nikita 3 часа назад
Симулянтка
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346
Утренний вечер Час назад
Ссылка youtu.be
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2k
Vasiliy Pakazyava Час назад
Собрала вещи и нафуй в детдом, через месяц будет шолковой
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6k
Артём Час назад
"Житель города Вольск Саратовской области заставил свою 15-летнюю дочь отжиматься за то, что она вовремя не пришла домой. Во время отжиманий девочке стало плохо и её увезли в больницу."(с)
Вообще-то,в 15 лет она не девочка, а девушка.
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32k
jonnyD 2 часа назад
Батя , небось , старшина роты :
- упал !
- отжался !
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2k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Главное,что бы девочка не затаила обиду,не купила обрез и не замочила всех подряд
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1k
maloy 2 часа назад
Думаю там ещё жёсткие факты после проверки всплывут: заставлял мыть посуду, убираться в комнате и о боже, гладить вещи
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870
Руслан Новак maloy 2 часа назад
Вот это жесть. А представьте если кровать заставили заправить!? Это уже на сексуальные домогательства тянет!
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1k
maloy Руслан Новак 2 часа назад
Не исключено
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71k
Я Только спросить. 2 часа назад
Насилие не доводит до добра..
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9k
Serg2001 2 часа назад
Отец наказал дочь отжиманиями и теперь его проверяет полиция
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3k
Мих 2 часа назад
За симуляцию надо бы еще сотенку.
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20k
Vazari 2 часа назад
Автор, на фото 15-летняя девочка, или ты просто д.о.л.б.о.е.б?
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27k
winergy2012 Vazari 23 минуты назад
На полмира читающих фишки,одол.бо.ёбился только ты.
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1k
Digektor 2 часа назад
Как наказывали? Ногу, лбя, отпиливали за плохое поведение...а за хорошее - приклеивали обратно! А если очень хорошо себя вел, то приклеивали и третью...и четвертую... :)))))))))))))
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2k
Запускайте Берлагу! Digektor Час назад
Отец наказал дочь отжиманиями и теперь его проверяет полиция
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30k
Элек Мек 3 часа назад
Профессия тренера и учителя физкультуры резко стала небезопасной
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15k
Андрей Иванов 3 часа назад
И я так понимаю, что фото не той девочки. Раз ей стало плохо от отжиманий при "полном здоровье", то она потолще этой. Кило на 20-30
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6k
Артём Андрей Иванов Час назад
На фото девочке лет 9-10. А в истории речь про взрослую кобылу 15 лет от роду.
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757
Сергей 3 часа назад
т.е. физкультурой теперь заниматься нельзя?!
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15k
Андрей Иванов 3 часа назад
Меня пороли. Нечасто и всегда по делу. Это удержало от большинства серьёзных проступков.
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374
qwer Андрей Иванов 2 часа назад
Да уж, папиного офицерского ремня я боялся как огня. Хотя за все время он меня наказал им раза три.. Но доходчиво было очень.
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