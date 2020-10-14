Отец наказал дочь отжиманиями и теперь его проверяет полиция

В Саратовской области отец наказал свою 15-летнюю дочь, заставив отжиматься. Девочке стало плохо и её увезли на скорой. Позже выяснилось, что с ней всё в порядке, но отца теперь проверяет полиция.
Наверное всех нас наказывали в детстве ставя в угол, лишая денег или хватаясь за ремень. У моего отца был очень интересный способ наказания - тапочком. Китайским, резиновым. Доходило просто мгновенно! В настоящее время же наказывать детей не принято. С ними разговаривают о высоком, все родители кругом осознанные.
Житель города Вольск Саратовской области заставил свою 15-летнюю дочь отжиматься за то, что она вовремя не пришла домой. Во время отжиманий девочке стало плохо и её увезли в больницу. В больнице выяснилось, что она совершенно здорова и отпустили домой. В свою очередь полицейские проверят семью и проведут беседу с отцом. В пресс-службе управления МВД сообщили, что тоже начали проверку. Там добавили, что семья девочки характеризуется положительно и не стоит на учете.
А как вас в детстве наказывали?
Источник:
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Вообще-то,в 15 лет она не девочка, а девушка.
- упал !
- отжался !