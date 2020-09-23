Шестеро заключенных сбежали из колонии в Дагестане

В Дагестане шестеро заключенных оказались на свободе благодаря подкопу. Двое из них сидели за убийство, остальные — за наркопреступления и контрабанду.
Сообщение о побеге поступило в УМВД России по Махачкале 23 сентября, в 02:00. ЧП случилось в исправительной колонии № 2 в поселке Шахмал-Термен в дагестанской столице.
В пресс-службе регионального УФСИН России рассказали, что шести осужденных хватились еще 22 сентября, в 23:40. Тогда в ИК- 2 проводился обход территории. Сотрудники ФСИН заметили подкоп.
«Незамедлительно был проведен подсчет осужденных, в ходе которого выявлен факт отсутствия шести осужденных», — отметили в ведомстве.
В пресс-службе регионального УФСИН России рассказали, что шести осужденных хватились еще 22 сентября, в 23:40. Тогда в ИК- 2 проводился обход территории. Сотрудники ФСИН заметили подкоп.
«Незамедлительно был проведен подсчет осужденных, в ходе которого выявлен факт отсутствия шести осужденных», — отметили в ведомстве.
Речь идет о 31-летнем Рашиде Аминове, 21-летнем Магомеде Абдулакадирове, 30-летних Шамиле Бойматове и Махмадрасуле Машрабове, 22-летних Нажмудине Ахмеднабиеве и Магди Мириеве. Четверых из них осудили за наркотические преступления, еще двоих — за убийства.
О побеге оповестили всех правоохранителей республики, разосланы ориентировки. Резервные группы и группы преследования отправились искать убежавших по горячим следам. На место выехали начальник УФСИН России по Дагестану Андрей Поляков, его заместители и другие руководящие лица.
О побеге оповестили всех правоохранителей республики, разосланы ориентировки. Резервные группы и группы преследования отправились искать убежавших по горячим следам. На место выехали начальник УФСИН России по Дагестану Андрей Поляков, его заместители и другие руководящие лица.
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Метки: 360подмосковье видео дагестан заключенные зеки побег
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