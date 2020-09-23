Шестеро заключенных сбежали из колонии в Дагестане

Сообщение о побеге поступило в УМВД России по Махачкале 23 сентября, в 02:00. ЧП случилось в исправительной колонии № 2 в поселке Шахмал-Термен в дагестанской столице.



В пресс-службе регионального УФСИН России рассказали, что шести осужденных хватились еще 22 сентября, в 23:40. Тогда в ИК- 2 проводился обход территории. Сотрудники ФСИН заметили подкоп.



«Незамедлительно был проведен подсчет осужденных, в ходе которого выявлен факт отсутствия шести осужденных», — отметили в ведомстве.