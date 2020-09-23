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Шестеро заключенных сбежали из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных сбежали из колонии в Дагестане (1 фото + 2 видео)

Автор:
23 сентября 2020 10:51
Сообщество : Криминал
Метки: 360подмосковье   видео   дагестан   заключенные   зеки   побег   
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В Дагестане шестеро заключенных оказались на свободе благодаря подкопу. Двое из них сидели за убийство, остальные — за наркопреступления и контрабанду.

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Метки: 360подмосковье   видео   дагестан   заключенные   зеки   побег   
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7  комментариев
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1k
SSD 2 часа назад
Утром читал. Интересно, как на СТРОГОМ режиме, можно копать подкопы, туннели и вообще в пятером такую хрень замутить) У них там не строгий режим, а бордель какой то)
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17k
BillyBonzz Час назад
ну это чувачки ща через горы чухнут в Грузию и там расстворятся.
Ссылка youtu.be
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49k
pynh 2 часа назад
У меня на даче пусть такой проход выкопают. За@бутся бут разбивать. Не на том грунте тюрьмы строят.
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24k
Fat Lynx 2 часа назад
Шестеро заключенных сбежали из колонии в Дагестане
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55k
Опиум для народа Fat Lynx Полчаса назад
Шестеро заключенных сбежали из колонии в Дагестане
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24k
Fat Lynx Опиум для народа Полчаса назад
да брось! я серьезно... почти
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