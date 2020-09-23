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Рыцари запрещенки: как работали и жили советские фарцовщики

Рыцари запрещенки: как работали и жили советские фарцовщики (14 фото)

Автор:
23 сентября 2020 10:02
Сообщество : СССР
Метки: СССР   интересное   история   фарцовщики   
1778
14
Окно в соблазнительный мир материального благополучия в советское время открыли фарцовщики. Они умели в этом дефиците достать все, о чем только можно было мечтать: джинсы, значки, импортную одежду, иностранные книги, зарубежную музыку, сувениры, мелочи, сигареты, алкоголь, технику, журналы. Все, на что сегодня и внимания не обратят, тогда моментально превращалось в карго-культ. А карго-культ отлично продается.

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Метки: СССР   интересное   история   фарцовщики   
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2k
svp 68 3 часа назад
( "Рыцари запрещенки.....") Они не рыцари , а плесень и паразиты на экономике государства . Пользовались всеми благами социалистического общества ( от бесплатных квартир, до бесплатного образования и медицины ) , имели огромный доход ( по советским меркам ) и при этом не платили ни копейки налога этому государству . В той же Америке , они бы за это , сели бы на двухзначное количество лет . У нас же их сейчас возводят в стан добродетели.
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6k
DumDum Полчаса назад
Любят же сейчас рассказывать про что-то плохое так, как будто это что-то хорошее...
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8k
Serg2001 39 минут назад
Вот ведь. Оказывается система комиссионных магазинов была звеном в преступной деятельности фарцы. Т.е. государство осуждало и боролось с этим явлением и само же предоставляло им площадку для сбыта. Казалось бы чего легче: запрети в комиссионных магазинах прием импортных товаров и все. Так может фарцовка и продажа импортных товаров людьми, которые эти товары получили легально, это несколько разные вещи? Например, музыкант выехал на гастроли, купил там законно вещь на свои кровные, здесь законно продал через государственный магазин. Какой же он фарцовщик? Он музыкант. А фарцовщики это те, кто занимался этим ПРОФЕССИОНАЛЬНО и на постоянной основе. Что-то тут автор путает теплое с круглым.
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5k
Вася 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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52k
Racer777 4 часа назад
Недалекое и древнее руководство СССР проспало эту тему. А это была и возможность и угроза - одновременно. С дефицитом не боролись, а только высмеивали в прессе. Ну и получили то, что имеем...
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10k
Yasen_Perec 4 часа назад
Это обыкновенный несун. Я не припомню, чтобы фарцевали радиодеталями.
Это обыкновенный несун. Я не припомню, чтобы фарцевали радиодеталями.
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70k
Броненосец Потелкам Yasen_Perec 4 часа назад
В 80-е в Краснодаре по воскресеньям под мостом работал Тургенеский радио рынок.
От резистора до импортного магнитофона.
Бешеный успех.
Знающие ходили на квартиры к торгашам.
Купить в магазинах было просто нечего, либо - продавались откровенные отходы с радио заводов.
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10k
Yasen_Perec Броненосец Потелкам 3 часа назад
В Москве в ЦДМ, купил К174УН7 10штук, из них только 7 оказались рабочими. Паянные обратно не вернёшь, а пока не припаяешь, не узнаешь рабочая или нет.
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6k
Саша Смирнов Yasen_Perec 57 минут назад
Я всегда паял только рабочие микросхемы. А проверял в разъёме для микросхем, куда втыкалась микросхема. И проверка, и отсутствие следов пайки.
Я всегда паял только рабочие микросхемы. А проверял в разъёме для микросхем, куда втыкалась микросхема. И проверка, и отсутствие следов пайки.
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70k
Броненосец Потелкам Саша Смирнов 9 минут назад
В магазин обратно микросхему не примут.
И втыкать её никуда не разрешат.
Неизвестно, что там у тебя за пробник - вдруг спалит её.
А КТ 315 с магазина имели коэффициент усиления 20-30, по нижней планке норматива.
Нахер такое покупать, с радио рынка - коэфф 200-250.
Такшта работала радиофарца, ещё как !
Особенно когда __Z-80 пошли на Синклеры.....
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33k
dima423 4 часа назад
государство ТУПОЕ было при ссср, вместо того чтобы подстроиться и возглавить форцу, они с ней боролись... А Китай возвел ее в ранг государственной экономической модели... И вот что в итоге получилось, Китай сохранил строй, страну, и имеет 1 из самых развитых экономик мира... а СССР давно канул в лету, сменил строй и разрушил экономику...
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27k
Alex dima423 2 часа назад
"Тупое" государство тебе жизнь подарило, освоило атом и космос, дятел.
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33k
dima423 Alex 56 минут назад
и что дальше дятел? во первых жизнь мне родители подарили, во вторых космос оно освоило, а людям не только космос и атом нужен был... космосом и атомом сыт не будешь... Я был бы рад чтобы и союз не развалился и чтобы даже пусть ком партия бы осталась, но при условии перехода на рыночную экономику и частную собственность... вот та модель что сейчас в Китае меня полностью устраивает... Но СССР оказался тупым и не гибким, и в итоге исчез из реальности
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6k
DumDum dima423 Полчаса назад
Этот ваш комментарий от непонимания целей и задач социализма. В Китае сейчас уже не социализм и уж точно не коммунизм. А то, что в СССР получилось в итоге, как раз заслуга фарцы и сторонников.
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33k
dima423 DumDum 19 минут назад
Да какие бы там ни были цели и задачи, по факту при СССР жили хуже чем на западе, и даже хуже чем сейчас в РФ. И в Китае хуже жили при плановой экономике, и сейчас с каждым годом уровень жизни растет. И в КНДР плохо живут при плановой экономике. Короче нет стран где хорошо работает социалистическая плановая экономика. А СССР четко доказал что ни чистый социализм ни тем более коммунизм не эффективны и невозможны на данном этапе развития человечества)
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6k
DumDum dima423 2 минуты назад
По меркам жабы стриж есть существо несчастное, к жизни не приспособленное и бесполезное. Ни в воде спрятаться, ни в земле перезимовать, ни с кочкой болотной слиться неспособное. Вы в своей оценке социализма и СССР обеими ногами стоите на позиции капитализма. С неё же и определяете, кому где хуже, кто что доказал и возможности с эффективностями. Точка зрения наиболее распространенная, но это не делает её ни единственной, ни, даже, само-собой верной.
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20k
Vazari 4 часа назад
Помню свои первые джинсы, купленные у "спекульянтов" ( так у нас в городе называли фацовщиков), в 12-13 лет. Это были индийские "Milton's", они безбожно красили ноги в синий цвет, но я сносил их до дыр.
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