17 изумительных вещичек, которые попались счастливчикам на блошиных рынках

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Многим кажется, что найти что-то действительно ценное на блошином рынке - невыполнимая задача. Но пользователи Интернета доказывают, что просто нужно немного удачи, чтобы обнаружить настоящий эксклюзив! А самым везучим, интересная находка может даже достаться бесплатно. Вы только посмотрите!
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Я не большая любительница украшений, но эта медная брошь в виде мотылька была слишком уникальной
Тарелка для лобстеров и нож для сыра были найдены во время двух отдельных походов, но они идеально сочетаются
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