Момент, когда у жителей Новой Гвинеи рухнуло всё представление об окружающем мире

Эта фотография была сделана во время «первого контакта» между белыми людьми и коренными жителями центрального нагорья острова Новая Гвинея.
В 1930-х годах группа австралийских золотоискателей во главе с братьями Лихи начала исследование отдаленных районов Новой Гвинеи, где, как выяснилось, проживало более миллиона человек, ранее не контактировавших с остальным миром. Этот момент можно было бы сравнить со встречей испанских конкистадоров и коренных жителей Америки или британцев с аборигенами Австралии.
Для мужчины на фотографии встреча с фотографом означала конец света, каким он его знал. Он только что узнал, что народы, населяющие Новую Гвинею — не единственные люди на Земле, а горный хребет — это не «край света», как представлялось ему и его предкам. Вероятно, туземцу самым страшным было увидеть белых людей, полностью облаченных в одежды. Пришельцев он принял за призраков его предков, которые пришли за ним из загробного мира.
Братья Лихи впервые пересекли горный хребет в 1930 году. Позже они вернулись для дальнейших исследований. Тогда они взяли с собой фотоаппараты и засняли первый контакт с местными племенами. Представленное фото и было сделано одним из братьев.
Скорее всего, при встрече с коренными народами золотоискателей спас их необычный внешний вид для этой местности. Туземцы решили, что им явились духи предков.
Горцы, находившиеся на протяжении тысяч лет в изоляции от внешнего мира, были шокированы современными технологиями, такими как граммофоны и огнестрельное оружие, которое золотоискатели использовали, чтобы припугнуть местных жителей и перестраховаться от их нападения.
Остров Новая Гвинея был открыт европейцами в 16 веке и до начала 20 века практически не был изучен из-за густой растительности и того, что остров разделен разделен горным хребтом с множеством пиков, достигающих высоты 4 000 м. Множество попыток, предпринятых различными колониальными державами для исследования этого острова, закончились провалом, поэтому до 1930-х годов никто и не предполагал, что кто-то может жить в этой местности.
По мнению ученых, племена людей населяющих горы Новой Гвинеи прибыли туда более 40 000 лет назад. Сначала они занимались охотой и собирательством, а потом самостоятельно открыли для себя сельское хозяйство, причем задолго до того, как это сделали европейцы. На момент обнаружения аборигены все еще использовали технологии каменного века.
Из-за сложного ландшафта и труднопроходимой местности они жили в нескольких изолированных сообществах, в которых развились совершенно разные культуры и языки. Сейчас Папуа-Новая Гвинея является страной с самым большим языковым разнообразием в мире.
Источник:
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Как-то двояко получилось.
Хотя доказывать этот факт после песни Высоцкого бесполезно)
Как и отравление Моцарта Сальери после стихов Пушкина.
"Ко времени появления людей европейского типа , численность аборигенов составляла от 750 тысяч до 3 миллионов человек. Колонизация Австралии, сопровождалась целенаправленным истреблением австралийцев, обезземеливанием и вытеснением в экологически неблагоприятные районы, эпидемиями, и привела к резкому снижению их численности до 60 тыс. в 1921 году."
А вот убивать членов соседних племён, теперь злыее власти запрещают. Так что, развлечений у них поубавилось.