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Момент, когда у жителей Новой Гвинеи рухнуло всё представление об окружающем мире

Момент, когда у жителей Новой Гвинеи рухнуло всё представление об окружающем мире (5 фото)

Автор:
22 сентября 2020 14:25
Сообщество : Факты
Метки: интересно   история   народы   
2534
5

Эта фотография была сделана во время «первого контакта» между белыми людьми и коренными жителями центрального нагорья острова Новая Гвинея.

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Метки: интересно   история   народы   
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19  комментариев
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28k
Azesh 2 часа назад
Все фильмы врут, а вот так примерно будет выглядеть человечество при встрече с инопланетной цивилизацией
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27k
Alex Полчаса назад
Жили нормально люди, но тут пришли белые в все испортили
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10k
Yasen_Perec 55 минут назад
Момент, когда у жителей Новой Гвинеи рухнуло всё представление об окружающем мире
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1k
Гончаров Николай Yasen_Perec 3 минуты назад
Разве что черви... Не ел никто Кука, сто раз уже разжевано.
Как-то двояко получилось.
Хотя доказывать этот факт после песни Высоцкого бесполезно)
Как и отравление Моцарта Сальери после стихов Пушкина.
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1k
Гончаров Николай 2 минуты назад
т.е. опровергать отравление Моцарта Сальери) Не так выразился
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13k
Alex ASK Час назад
Почему-то напомнило
Почему-то напомнило
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12k
Konstantin 2 часа назад
Сразу вспомнил "Томек среди охотников за человеческими головами" =)) прям ооооочень похож и иллюстрации на эти фото.
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3k
Mike Snow Konstantin Час назад
Даже интересно как много из здешнего контингента читало Шклярского.
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17k
turyst Mike Snow Час назад
Те, кто старше, то точно читали. :)
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20k
Vazari Mike Snow Час назад
Я читал,книжку до сих пор помню, в сером переплете)
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8k
котегRUS 2 часа назад
у моего деда такая же "коробка с голосами духов" была, потом он ее в школьный музей передал
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20k
Vazari 2 часа назад
И ничего хорошего аборигенам эта встреча не принесла...
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8k
Serg2001 Марина 2 часа назад
А еще джинсы, жвачка и сосасола... ))
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3k
Schumacher Злодей Час назад
да и демократия у них пока без ковровых бомбардировок...
да и демократия у них пока без ковровых бомбардировок...
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20k
Vazari Марина Час назад
Как раз тот случай, когда помолчишь-сойдешь за умную.
"Ко времени появления людей европейского типа , численность аборигенов составляла от 750 тысяч до 3 миллионов человек. Колонизация Австралии, сопровождалась целенаправленным истреблением австралийцев, обезземеливанием и вытеснением в экологически неблагоприятные районы, эпидемиями, и привела к резкому снижению их численности до 60 тыс. в 1921 году."
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15k
Марина Vazari Час назад
Вы в курсе что этот пост про папуасов Новой Гвинеи открытых в 30х, а не про австралийских аборигенов 20х?
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15k
Марина Злодей Час назад
Ну в большинстве крупных селений есть христианские миссии от разных конфессий со школами и больницами.
А вот убивать членов соседних племён, теперь злыее власти запрещают. Так что, развлечений у них поубавилось.
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