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11 вещей, которые на самом деле гораздо большего размера, чем нам казалось

11 вещей, которые на самом деле гораздо большего размера, чем нам казалось (12 фото)

Автор:
21 сентября 2020 23:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Величина   Громадины   большой   вещи   кажется   размер   
1345
12

Мы часто ошибаемся в оценке размера предметов из окружающего мира. Что-то нам кажется меньше, а что-то больше. Но есть вещи, которые настолько огромны, что нам даже трудно это осознать, пока мы не узнаем их истинную величину. Эти громадины вы и увидите далее в посте.

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Метки: Величина   Громадины   большой   вещи   кажется   размер   
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12  комментариев
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1k
Дарвин и аморальная премия 3 часа назад
11 вещей, которые на самом деле гораздо большего размера, чем нам казалось
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335
im240 Дарвин и аморальная премия 3 часа назад
Денис, а к чему нам тут твоё семейное фото?
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29k
Mamin Sibiriak Полчаса назад
"Генерал "Шерман:
Высота - 83,8 м
Окружность ствола у земли - 31,3 м
Максимальный диаметр ствола у основания - 11,1 м
Диаметр ствола на высоте 1,4 метра - 7,7 м
Диаметр ствола на высоте 18 метров над основанием - 5,3 м
Диаметр ствола на высоте 55 метров над основанием - 4,3 м
Диаметр самой большой ветви - 2,1 м
Высота расположения первой крупной ветви над основанием - 39,6 м
Средний размах кроны - 32,5 м
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11k
Колька Валеркин сын Час назад
чет вспомнилось)
Ссылка www.youtube.com
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5k
Вася 2 часа назад
вроде самая большая бочка для вина эта
вроде самая большая бочка для вина эта
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11k
Corvus Corax 2 часа назад
БелАЗ-75710 полноприводный двухосный карьерный самосвал грузоподъёмностью 450 тонн производства Белорусского автомобильного завода. Самый большой карьерный самосвал в мире, первая модель в новом классе машин особо большой грузоподъёмности. Представлен в сентябре 2013 года, а в январе 2014 года установил рекорд Гиннесса в странах Европы и СНГ, провезя по испытательному полигону груз весом в 503,5 тонны.
Установленные на самосвале радиальные бескамерные шины производства компании Michelin имеют размер 59/80R63 и вес 5,5 тонны на момент постройки грузовика самые большие в мире.
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228
Nane First NameLast 2 часа назад
Ничиво себе авокадо... Столько за раз не стрескать...
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2k
au3 3 часа назад
"Это шина длиной более 4 м, которую японский производитель Bridgestone выпускает для крупнейшего в мире горнодобывающего грузовика. Его вес чуть меньше 6 тонн."

Что такое "длина шины"? Вес крупнейшего грузовика меньше 6 тонн? Излагайте свои мысли яснее.
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17k
Vital Idol au3 38 минут назад
тупое поколение next лепит/передирает не разбираясь...телка, ещё поди! Белаз весит 360 тонн....
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