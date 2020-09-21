11 вещей, которые на самом деле гораздо большего размера, чем нам казалось

Мы часто ошибаемся в оценке размера предметов из окружающего мира. Что-то нам кажется меньше, а что-то больше. Но есть вещи, которые настолько огромны, что нам даже трудно это осознать, пока мы не узнаем их истинную величину. Эти громадины вы и увидите далее в посте.