11 вещей, которые на самом деле гораздо большего размера, чем нам казалось

Мы часто ошибаемся в оценке размера предметов из окружающего мира. Что-то нам кажется меньше, а что-то больше. Но есть вещи, которые настолько огромны, что нам даже трудно это осознать, пока мы не узнаем их истинную величину. Эти громадины вы и увидите далее в посте.
Этот экскаватор настоящий гигант в мире землеройной техники. Машина поднимает верхний слой земли, прежде чем начнут добывать минералы.
Amorphophallus titanum имеет одно из крупнейших соцветий в мире (цветок растет до 3 м в высоту) и пахнет гнилой плотью. Раньше, такие цветы росли только в лесах индонезийского острова Суматра, теперь их можно увидеть в ботанических садах всего мира.
Это гнёзда диких пчёл. Они живут на высоте 1,2-4 тысячи метров над уровнем моря. Размер гнезд составляет около 1,2 м в ширину и 1,5 м в длину.
Самый большой в мире комар с размахом крыльев более 11 см был пойман в Китае и принадлежит к виду Holorusia mikado. К счастью он не пьёт кровь, и плохо летает.
Круизный лайнер "Allure of Sea" является одним из крупнейших пассажирских судов в мире. Высота корабля от киля до верхнего края дымохода составляет 72 м, а длина-360 м. Он может вместить в общей сложности 6400 пассажиров и более 2000 членов экипажа.
Это шина диаметром более 4 м, которую японский производитель Bridgestone выпускает для крупнейшего в мире горнодобывающего грузовика. Её вес чуть меньше 6 тонн.
Самый большой бассейн в мире вмещает в себя 250 тысяч кубометров морской воды. Он расположен в Чили на тихоокеанском побережье, в городе Сан-Альфонсо-дель-Мар. Его общая площадь составляет 8 га, а глубина-3,5 м.
Самый большой в мире орех растет на пальмах Сейшельских островов. Он называется Морской Кокос, мальдивский или сейшельский орех.Его ширина почти 1 метр, а длина - более 1,5 м. Вес плода достигает 30 кг.
Дерево "Генерал Шерман “ растет в национальном парке” Секвойя" в Соединенных Штатах. Высота его составляет более 83 м, толщина ствола - 24 м, а окружность кроны-33 м.
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Высота - 83,8 м
Окружность ствола у земли - 31,3 м
Максимальный диаметр ствола у основания - 11,1 м
Диаметр ствола на высоте 1,4 метра - 7,7 м
Диаметр ствола на высоте 18 метров над основанием - 5,3 м
Диаметр ствола на высоте 55 метров над основанием - 4,3 м
Диаметр самой большой ветви - 2,1 м
Высота расположения первой крупной ветви над основанием - 39,6 м
Средний размах кроны - 32,5 м
Установленные на самосвале радиальные бескамерные шины производства компании Michelin имеют размер 59/80R63 и вес 5,5 тонны на момент постройки грузовика самые большие в мире.
Что такое "длина шины"? Вес крупнейшего грузовика меньше 6 тонн? Излагайте свои мысли яснее.