Фотографии безобидных вещей и живых существ, способные напугать

Некоторые вещи порой выглядят весьма зловеще, хотя вроде бы даже не представляют опасности. Перед вами подборка фотографий довольно безобидных предметов и живых существ, которые выглядят жутко и создают вокруг себя тревожную атмосферу.
Страх — вещь очень важная, ведь именно он предохранят человека от опасности. Правда порой у этого страха глаза действительно велики: и напугать нас может совершенно неопасная вещь. Главное, чтобы она выглядела хоть немного жутковато, а дальше наша фантазия сама всё сделает, всё додумает, дорисует, да так, что сердце от страха уйдёт в пятки.
«Мы купили занавеску для душа, и я решила её украсить, чуть не довела партнёра до инфаркта»
«Дочка думает, что так дверь по ночам будет выглядеть менее жутко»
А теперь представляем, как вы идёте по коридору в темноте, а там из двери торчит маленькая ручка. А если её ещё и задеть случайно… Всё, можно сразу скорую вызывать.
«Моя приятельница ворона моргнула, когда я её фотографировал. Это выглядело очень зловеще»
«Google, спасибо за сердечный приступ в 22:24»
Даже на камеру бывает проруха, система видеонаблюдения посчитала, что видит человека, лицом которого, по всей видимости, оказались листья.
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