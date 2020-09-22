Фотографии безобидных вещей и живых существ, способные напугать

Страх — вещь очень важная, ведь именно он предохранят человека от опасности. Правда порой у этого страха глаза действительно велики: и напугать нас может совершенно неопасная вещь. Главное, чтобы она выглядела хоть немного жутковато, а дальше наша фантазия сама всё сделает, всё додумает, дорисует, да так, что сердце от страха уйдёт в пятки.