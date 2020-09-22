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Фотографии безобидных вещей и живых существ, способные напугать

Фотографии безобидных вещей и живых существ, способные напугать (18 фото)

Автор:
22 сентября 2020 08:37
Сообщество : Юмор
Метки: вещи   животные   жуть   люди   прикол   страх   
272
18
Некоторые вещи порой выглядят весьма зловеще, хотя вроде бы даже не представляют опасности. Перед вами подборка фотографий довольно безобидных предметов и живых существ, которые выглядят жутко и создают вокруг себя тревожную атмосферу.

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Метки: вещи   животные   жуть   люди   прикол   страх   
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krivsan 20 минут назад
Фотографии безобидных вещей и живых существ, способные напугать
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