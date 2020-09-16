15 дурацких ситуаций, абсурд которых просто зашкаливает

Иногда мы видим в нашей жизни совершенно нелогичные вещи, которые заставляют нас думать, что весь мир сошёл с ума. А уж действия некоторых людей значительно выходят за пределы нашего понимания. В этом посте вы увидите снимки таких нелепых моментов, которые заставят вас воскликнуть: "Что здесь происходит?"