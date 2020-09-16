FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 10597 постов • 2391 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
15 дурацких ситуаций, абсурд которых просто зашкаливает

15 дурацких ситуаций, абсурд которых просто зашкаливает (16 фото)

Автор:
16 сентября 2020 22:55
Сообщество : Юмор
Метки: абсурд   вещи   люди   нелогичные   ситуация   сошёл с ума   
1929
16

Иногда мы видим в нашей жизни совершенно нелогичные вещи, которые заставляют нас думать, что весь мир сошёл с ума. А уж действия некоторых людей значительно выходят за пределы нашего понимания. В этом посте вы увидите снимки таких нелепых моментов, которые заставят вас воскликнуть: "Что здесь происходит?"

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: абсурд   вещи   люди   нелогичные   ситуация   сошёл с ума   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Идиотизм какой-то
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Alex 19 минут назад
А кто их из дурдома выпустил?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Profinerus 50 минут назад
спекутся...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−10
Виктор 2 часа назад
"Какая цветущая пара!"

Я бы сказал, семья!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Уникальный смартфон Cubot Note 20 Pro с четырьмя камерами по сниженной цене Уникальный смартфон Cubot Note 20 Pro с четырьмя камерами по сниженной цене 20 людей, уровень пофигизма которых просто зашкаливает 20 людей, уровень пофигизма которых просто зашкаливает 18 самых интересных вещей, которые люди когда-либо находили на барахолке 18 самых интересных вещей, которые люди когда-либо находили на барахолке Бангладешские дети просеивают горящие груды мусора, чтобы найти что-то ценное для продажи Бангладешские дети просеивают горящие груды мусора, чтобы найти что-то ценное для продажи Девушка решила обменять невидимку на настоящий дом Девушка решила обменять невидимку на настоящий дом 18 гениальных особенностей жизни в Японии, которые никого не оставят равнодушными 18 гениальных особенностей жизни в Японии, которые никого не оставят равнодушными
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

124419



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Сибири нашли пещерного медведя
1
133
В Сибири нашли пещерного медведя
Убойные примеры человеческой самоиронии, над которыми мы смеялись всем офисом
3
62
Убойные примеры человеческой самоиронии, над которыми мы смеялись всем офисом
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Когда на долг суда нет: почему банки не подают на должников в суд?
0
4
Когда на долг суда нет: почему банки не подают на должников в суд?
Куда уходят учителя
1
10
Куда уходят учителя
Вертолеты: чего вы о них не знали и не видели?
Вертолеты: чего вы о них не знали и не видели?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
21

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#история#животные#сша#дтп#СССР#картинки#автомир#москва#природа
#факты#фото#интересное#россия#в мире#прикольные#разное#на различный вкус#новости#реакция
#интересно#прикол#люди#авария#авто авария#автомобили#смешные#белоруссия#олдтаймер#ретро авто

На что жалуетесь?

Вернуться