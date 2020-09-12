Пара слов о камнепадах на горных дорогах

Как бы человек ни старался обуздать природу, она всё же порой показывает, насколько ничтожны перед ней люди.
Буквально на днях в Дагестане прошёл дождь, казалось бы, ну и что тут такого. Вот только из-за него в горах произошёл камнепад. Большой кусок скалы откололся и упал прямо на дорогу, по которой только что проехал автомобиль. Чудом никто не пострадал.
Хотя камнепады не редкость для горных дорог, но каждый раз для людей это серьёзный стресс.
Хотя камнепады не редкость для горных дорог, но каждый раз для людей это серьёзный стресс.
Вот собираешься ты в дорогу, всё хорошо и тут на те!
И ведь ничего не предвещает беды…
А природа решает, что пришло время немного поправить рельеф. И как бы ни старался человек, не строил защитные ограждения, большим глыбам всё равно.
Но люди не унывают, восстанавливают повреждённые дороги
А некоторые и вовсе предпочитают обходиться без них
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