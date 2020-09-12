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Пара слов о камнепадах на горных дорогах

Пара слов о камнепадах на горных дорогах (6 фото + 4 видео)

Автор:
12 сентября 2020 15:01
Сообщество : Автомир
Метки: адреналин   горы   дорога   камнепад   машины   опасность   
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Как бы человек ни старался обуздать природу, она всё же порой показывает, насколько ничтожны перед ней люди.

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Метки: адреналин   горы   дорога   камнепад   машины   опасность   
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1  комментарий
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Nane First NameLast Час назад
Та да. За чистый горный воздух тоже нада платить.
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