Пара слов о камнепадах на горных дорогах

Буквально на днях в Дагестане прошёл дождь, казалось бы, ну и что тут такого. Вот только из-за него в горах произошёл камнепад. Большой кусок скалы откололся и упал прямо на дорогу, по которой только что проехал автомобиль. Чудом никто не пострадал.