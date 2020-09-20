Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 10. 2001-2007

Просто интересные фотографии Москвы, москвичей и гостей столицы.
18.
2007. Комсомольская площадь, гостиница Ленинградская
Все части здесь:Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. 1956-1959 г
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 2. 1959-1960г
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 3. 1961-1962г
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 4. 1963-1964 г
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 5. 1966-1967 г
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 6. 1967-1968 г
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 7. 1957-1964
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 8. 1964-1975
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 9. 1985-1996
Все части здесь:Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. 1956-1959 г
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 2. 1959-1960г
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 3. 1961-1962г
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 4. 1963-1964 г
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 5. 1966-1967 г
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 6. 1967-1968 г
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 7. 1957-1964
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 8. 1964-1975
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 9. 1985-1996
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Метки: интересно люди москва россия фотографии
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