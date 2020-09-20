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Животные, которых природа наградила необыкновенным окрасом

Животные, которых природа наградила необыкновенным окрасом (19 фото)

Автор:
20 сентября 2020 11:36
Сообщество : Животные
Метки: дикие животные   животные   интересно   необычные животные   окрас   раскраска   
289
19
Мы привыкли видеть определённый набор красок: листья на деревьях должны быть зелёными, иногда жёлтыми, а в крайних случаях красными. Но в природе всё не так однозначно и просто, и порой она показывает всю свою мощь.

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Метки: дикие животные   животные   интересно   необычные животные   окрас   раскраска   
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9k
Хью́берт Час назад
Панда без черных кругов под глазами.
Панда без черных кругов под глазами.
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28k
Головасыр коричнештанник Полчаса назад
"Котёнок с необычной серебристой шубкой"
где там серебристый то?
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86k
сапер Водичка 2 часа назад
Животные, которых природа наградила необыкновенным окрасом
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