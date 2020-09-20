Животные, которых природа наградила необыкновенным окрасом

Мы привыкли видеть определённый набор красок: листья на деревьях должны быть зелёными, иногда жёлтыми, а в крайних случаях красными. Но в природе всё не так однозначно и просто, и порой она показывает всю свою мощь.

"Я смог сфотографировать белого медведя. Впечатляющее зрелище!" 0 Источник:

Котёнок с необычной серебристой шубкой 0 Источник:

Эта рыба была поймана у берегов Гавайев 0 Источник:

Енот-альбинос 0 Источник:

Хэллоуинская змея 0 Источник:

Серебристый питон 0 Источник:

Павлин-альбинос из Малайзии 0 Источник:

Огненная улитка 0 Источник:

Рыжий тюлень-альбинос, найденный в районе Охотского моря 0 Источник:

Редкий голубой лобстер 0 Источник:

Фиолетовая лягушка Atelopus barbotini, находящаяся под угрозой исчезновения 0 Источник:

Морская свинка, которую, кажется, раскрасил художник-абстракционист 0 Источник:

Судя по всему, этот пёсик — альбинос и он безумно очарователен! 0 Источник:

Волк очень необычной бежевой расцветки 0 Источник:

Абсолютно чёрная шиншилла, которая выглядит как бархатный шарик 0 Источник:

Редкая белоснежная кобра 0 Источник:

Котик, который чем-то очень опечален 0 Источник:

Эта лошадь выглядит просто сказочно 0 Источник: