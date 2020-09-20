Животные, которых природа наградила необыкновенным окрасом

Мы привыкли видеть определённый набор красок: листья на деревьях должны быть зелёными, иногда жёлтыми, а в крайних случаях красными. Но в природе всё не так однозначно и просто, и порой она показывает всю свою мощь.
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где там серебристый то?