Итоги выборов 2020: изнасилование, наркотики и унижение

В конце прошлой недели прошел единый день голосования, который по каким-то причинам растянули на три дня. Но суть не в этом. Перед вами пост о главных вещах, которые бросились в глаза российским избирателям.
1. Начнем с людей, которые решили прийти во власть. Это кадры из Омска. Горожане, мягко говоря, были сильно удивлены послужному списку этих ребят
11. Команда Навального негодует - тут без сюрпризов
«Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о минимальном количестве нарушений на выборах»— Соболь Любовь (@SobolLubov) September 14, 2020
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Абсолютная ложь, выборы были грязными. Единый день голосования растянут на 3. Но даже со всеми фальсификациями, пеньками, досрочкой и вбросами удается побеждать.https://t.co/VcwcFU6QZ6 pic.twitter.com/vsgI64pgKT
А вы остались довольны итогами выборов в своем регионе?
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Хохлы-либерасты!!! Это еще эпичнее, чем... вампиры-инопланетяне или привидения-мутанты ))))))
А ты, я погляжу, сразу бежишь на звуки громкого пердежа и с жадностью начинаешь глубоко вдыхать. ))