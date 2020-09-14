Итоги выборов 2020: изнасилование, наркотики и унижение

В конце прошлой недели прошел единый день голосования, который по каким-то причинам растянули на три дня. Но суть не в этом. Перед вами пост о главных вещах, которые бросились в глаза российским избирателям.

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1. Начнем с людей, которые решили прийти во власть. Это кадры из Омска. Горожане, мягко говоря, были сильно удивлены послужному списку этих ребят 0 Источник:

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4. Чувашия на связи 0 Источник:

5. Из крайности в крайность 0 Источник:

6. На некоторых избирательных участках творилась настоящая вакханалия 0 Источник:

7. Избирательный участок в Тамбове 0 Источник:

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10. Присутствовали на этих выборах и наблюдатели 0 Источник:

11. Команда Навального негодует - тут без сюрпризов «Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о минимальном количестве нарушений на выборах»

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Абсолютная ложь, выборы были грязными. Единый день голосования растянут на 3. Но даже со всеми фальсификациями, пеньками, досрочкой и вбросами удается побеждать.https://t.co/VcwcFU6QZ6 pic.twitter.com/vsgI64pgKT — Соболь Любовь (@SobolLubov) September 14, 2020

12. Те, кто поддерживал Единую Россию, традиционно набирают дизлайки в интернете 0 Источник:

13. Ничего необычного, просто эйфория от победы 0 Источник: