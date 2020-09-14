FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 3369 постов • 631 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Итоги выборов 2020: изнасилование, наркотики и унижение

Итоги выборов 2020: изнасилование, наркотики и унижение (14 фото)

Автор:
14 сентября 2020 17:20
Сообщество : Жить в России
Метки: 228   выборы   единая россия   изнасилование   победа   политика   статья   
3028
14
В конце прошлой недели прошел единый день голосования, который по каким-то причинам растянули на три дня. Но суть не в этом. Перед вами пост о главных вещах, которые бросились в глаза российским избирателям.

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: 228   выборы   единая россия   изнасилование   победа   политика   статья   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
17
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
230
МИХАН 2 часа назад
Голосуй не голосуй все равно получишь ..х
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Ashabad Минуту назад
Стэнка снова говна на вентилятор накидал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Василий 9 минут назад
выборы? какие выборы? где были выборы? в Московской области тоже были выборы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Bhaal Полчаса назад
Лучшие люди. Как он вообще преподавателем работает с таким бэкраундом. Ст. 331 ТК РФ отменили?
Лучшие люди. Как он вообще преподавателем работает с таким бэкраундом. Ст. 331 ТК РФ отменили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Роман Гамзалиев Полчаса назад
Выборы, выборы - кандидаты [мат]....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Bhaal Полчаса назад
Итоги выборов 2020: изнасилование, наркотики и унижение
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Vampire 37 минут назад
После развала Союза очень многие лица попали случайно в Верховные Советы бывших союзных республик, после принятия закона "о неприкосновенности" подобные финты не реальны и слишком дорого стоят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−10
Beglov 43 минуты назад
Россия и честные выборы понятия несовместимые.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
85k
Дмитрий 48 минут назад
едросне опять голосов накидали - Медведев очень рад - теперь можно ещё обдирать с лохов три шкуры
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−38
Алещенко Олександр Час назад
Последнее прикольно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
AlekseiTFS 2 часа назад
СМИ чуть ли не каждый месяц рассказывает об утечке баз данных, то рассказывает о каком то честном голосовании с возможностью голосовани Чере интернет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Урий Урьевич 2 часа назад
Увы и ах! Эту едросню можно выгнать только вилами...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
tamin 2 часа назад
И так глазами хохлов и либерастов, т.е. тех же хохлов, видно.....а самое забавное, если начать раскапывать, окажется 100% фейк, переврато и.т.д. но никому это не нужно. Нужно грмко пернуть. Уже 4 дня тут одни хохлы. Что происходит? Прям просто их засилье
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7
Стас Станиславский tamin Полчаса назад
Ахахахаха!
Хохлы-либерасты!!! Это еще эпичнее, чем... вампиры-инопланетяне или привидения-мутанты ))))))
А ты, я погляжу, сразу бежишь на звуки громкого пердежа и с жадностью начинаешь глубоко вдыхать. ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Bhaal tamin 24 минуты назад
Твоё место у параши.
Твоё место у параши.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
667
KASPER Bhaal 4 минуты назад
У параши?!Ну-ну....:)
У параши?!Ну-ну....:)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Элек Мек 2 часа назад
Итоги выборов 2020: изнасилование, наркотики и унижение
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Им не стыдно. Звезды, которые показали свои телесные изъяны (30 фото) Им не стыдно. Звезды, которые показали свои телесные изъяны (30 фото) Лукашенко заявил о нежелании оппозиции проверить результаты голосования Лукашенко заявил о нежелании оппозиции проверить результаты голосования В Гродно власти пошли навстречу протестующим и выполнили все их требования В Гродно власти пошли навстречу протестующим и выполнили все их требования События второго дня протестов в Белоруссии в прямом эфире События второго дня протестов в Белоруссии в прямом эфире "Живёт по принципу дармоед": российские политики и артисты о Лукашенко и выборах в Белоруссии "Живёт по принципу дармоед": российские политики и артисты о Лукашенко и выборах в Белоруссии Реакция соцсетей на события в Белоруссии Реакция соцсетей на события в Белоруссии
Stan from Russia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1010920



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Фельдшер скорой помощи отсудила 30 тысяч рублей у неадекватной женщины
0
87
Фельдшер скорой помощи отсудила 30 тысяч рублей у неадекватной женщины
Пассажир автобуса наказал автохама на "Лексусе", мешающего движению
1
108
Пассажир автобуса наказал автохама на "Лексусе", мешающего движению
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Агрессия мушиной братии: какие факторы вынуждают насекомых по осени проявлять агрессию и больно кусать?
1
4
Агрессия мушиной братии: какие факторы вынуждают насекомых по осени проявлять агрессию...
Картина в мрачных тонах: опасно ли, когда ребенок использует для рисования черные цвета?
0
5
Картина в мрачных тонах: опасно ли, когда ребенок использует для рисования черные цвета?
Им не стыдно. Звезды, которые показали свои телесные изъяны (30 фото)
Им не стыдно. Звезды, которые показали свои телесные изъяны (30 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Шокирующие кадры с места ДТП
1
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересное#кино#россия#прикольные#москва#оружие#спорт#авто авария
#юмор#факты#СССР#сделай сам#картинки#девушки#настроение#подборка#фотографии#актеры
#интересно#прикол#своими руками#животные#сша#люди#новости#природа#авария#дтп

На что жалуетесь?

Вернуться