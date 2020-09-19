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Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней

Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней (83 фото)

Автор:
19 сентября 2020 08:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Хорошие   добрые   новости   россия   фоторепортаж   
266
83
Все СМИ переполнены политическими, криминальными....новостями. Предлагаю подборку добрых, интересных новостей. Даже народная мудрость гласит - "Хорошими делами прославиться нельзя", а очень жаль, приглашаю посмотреть пост как раз о таких делах.

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Метки: Хорошие   добрые   новости   россия   фоторепортаж   
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VL 2 часа назад
минусят либерасты и кастрюльники.
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42k
Чёрный кот Автор поста 45 минут назад
Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней, 7-11 сентября
Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней, 7-11 сентябряВсе СМИ переполнены политическими, криминальными....новостями. Предлагаю подборку добрых, интересных новостей. Даже народная мудрость гласит - "Хорошими делами прославиться нельзя", а...


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Чёрный кот

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