2.
Завершены ходовые испытания головного атомного ледокола «Арктика»
С 23 июня по 16 сентября в Финском заливе и Балтийском море специалисты Балтийского завода, представители заказчика и подрядных организаций провели проверки работы механизмов и оборудования атомохода. Была протестирована электроэнергетическая система судна и его маневренные характеристики при различных вариантах осадки.
«Программа ходовых испытаний выполнена в полном объеме, — отметил генеральный директор ФГУП „Атомфлот“ Мустафа Кашка. — Судостроителями, подрядными организациями и сдаточным экипажем проведена большая работа. Мы удовлетворены результатами. Атомный ледокол „Арктика“ готов к переходу в Мурманск».
3.
КНР приобрела партию российских транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ (Ми-171Ш)
4.
«Курганмашзавод» досрочно завершил контракт с Минобороны на поставку БМП-3
Предприятие уже отгрузило последнюю партию БМП-3, собранную в рамках завершенного контракта. По предварительным данным она поступит на вооружение одной из частей Западного военного округа. В то же время пресс-служба сообщает о заключении «Курганмашзаводом» двух новых долгосрочных контрактов с Минобороны на поставку БМП-3 в период 2020-2022 годов. При этом подчеркивается, что объем заказанной техники превышает предыдущий контракт. На предприятии отметили, что завод уже начал изготовление новой партии БМП-3.
5.
В Иркутской области открыт сельский детский сад
6.
На Сахалине открыт первый на Дальнем Востоке дата-центр «Ростелеком»
Основной задачей ЦОД является обеспечение стабильной работы размещенного в нем оборудования, хранение информации, а также предоставление защищенных каналов связи, по которым происходит обмен данными. На начальном этапе мощность ЦОДа составит 1,5 МВт, емкость машинных залов — 25 стойко-мест с возможностью расширения до 180. Дата-центр имеет надежные системы бесперебойного электропитания и кондиционирования, оборудован всеми необходимыми системами защиты от пожара.
Центр обработки данных связан с материком трехкратно зарезервированной магистральной высокоскоростной линией передачи данных. Такая инфраструктура обеспечит максимальную надежность при реализации высоконагруженных цифровых проектов Дальнего Востока таких, как «Цифровой регион» и «Умный город», АПК «Безопасный город», интеллектуальное видеонаблюдение с функцией аналитики и другие.
7.
В Кабардино-Балкарии открыли новый ФОК
Возведение Многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса в п.Кашхатау началось в 2019 году по линии федерального проекта «Спорт — норма жизни» и было рассчитано на два года. Объект включает в себя универсальный зал для спортивных игр и занятий гимнастикой с трибуной на 300 мест, 25-метровый плавательный бассейн на 4 дорожки, залы для занятий фитнесом и на тренажерах, вспомогательные и административные помещения. Планировка комплекса обеспечивает доступность для всех категорий граждан, в том числе для маломобильных групп населения. Кроме этого смонтированы трансформаторная подстанция и дизельный генератор для резервного питания, блок-модульная котельная и газораспределительный шкаф. Выполнены работы по благоустройству и ограждению территории площадью 3700 квадратных метров.
На спортивном объекте планируется проведение соревнований республиканского и межрегионального уровня по различным видам спорта, тренировочных мероприятий по волейболу, мини-футболу, плаванию и занятий в тренажёрном зале.
8.
В п. Кизляр в Северной Осетии открыта новая амбулатория
Новое лечебное учреждение в Кизляре было построено за счет частных средств предприятия «Карат».
Медучреждение имеет несколько кабинетов: терапевта, педиатра, акушера-гинеколога, стоматолога. Комплектация амбулатории позволит проводить диагностику, в том числе ЭКГ и УЗИ, оказывать первую неотложную помощь и проводить стандартные процедуры. В амбулатории будут работать 22 медработника.
9.
Робот Ronavi Группы «ТехноСпарк» прошел испытания в логистическом комплексе «Газпром нефти»
Для перевозки особо тяжелых грузов в ходе испытаний впервые был применен российский робот Ronavi H1500 с грузоподъемностью 1,5 тонны. Одним из его преимуществ также стал аккумулятор большой емкости, который позволил аппарату действовать без подзарядки в течение 8-часовой смены.
Компания Ronavi Robotics входит в Группу «ТехноСпарк» инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО.
10.
В республике Северная Осетия — Алания в г. Моздок на два месяца раньше до назначенного срока открыт мост, соединяющий две части города — улицу Богдана Хмельницкого и улицу Гагарина.
11.
В Карымском районе Забайкальского края на три месяца раньше завершили капитальный ремонт моста через реку Жимбира, который находится на 85-м км федеральной трассы А-350 «Чита — Забайкальск».
12.
Успешно завершены испытания первого отечественного полногеномного секвенатора ДНК Нанофор СПС
Аппаратно-программный комплекс для определения последовательности ДНК разработан Институтом аналитического приборостроения РАН (г. Санкт-Петербург), а реагенты к нему — научно-производственной компанией «Синтол» (г. Москва). Серийное производство прибора и реагентов планируется запустить в 2021 году на базе экспериментального завода научного приборостроения РАН (г. Черноголовка, Московская обл.).
Появление отечественного оборудования и реагентов сделает технологии секвенирования доступнее и поможет вывести медицинские и эпидемиологические исследования на новый уровень.
13.
На ЭХЗ введены в эксплуатацию центрифуги нового поколения
14.
Представлен первый в России алюминиевый трамвай
Для создания трамвайного кузова ПК «Транспортные системы» модернизировала собственную производственную площадку в Твери: теперь там можно обрабатывать алюминиевые профили, проводить сварочную работу, осуществлять покраску и первичную сборку трамвая (окна, кабина, полы и др.). Конечная сборка, тестовые испытания и обкатка происходят на Невском заводе электрического транспорта.
Подвижной состав планируют продавать в России и отправлять на экспорт.
15.
Более 284 км пути отремонтировали на Забайкальской железной дороге с апреля 2020 года
16.
Линию по производству низкопольных троллейбусов «Адмирал» открыли в Петербурге
Здесь устанавливают электрическое оборудование, приборы, сиденья, производят внутреннюю отделку. Также на линии готовые машины проходят испытания перед тем, как отправиться к заказчику. Мощность нового сборочного цеха до 10 «Адмиралов» в месяц.
Троллейбусы отвечают самым последним требованиям безопасности и комфорта. В них есть порт для зарядки мобильных устройств, места для инвалидов, климат-контроль, установлены мультимедийные системы. Вместимость — до ста человек. Город уже закупил 37 таких троллейбусов, до конца года автопарк пополнят еще пятьдесят машин.
Комплектующие, из которых будут собраны троллейбусы, на 70% изготовлены на российских заводах.
17.
Ростсельмаш продемонстрировал беспилотный комбайн на базе технологии машинного зрения
В частности, TORUM продемонстрировал самостоятельное движение и уборку с помощью первой гибридной системы автовождения собственной разработки Ростсельмаш (движение и разворот с поднятием жатки в конце гона осуществлялся на базе технологии высокоточной навигации до 2.5 см), автоматическую идентификацию и остановку перед препятствием на базе технологии машинного зрения. Оператор машины при этом находился вне кабины.
18.
В Хилокском районе Забайкальского края рабочие отремонтировали мост через реку Улястуй на 819 километре федеральной трассы «Иркутск-Улан-Удэ-Чита» на три месяца раньше обещанного срока.
20.
В Мордовском районе Тамбовской области капитально отремонтировали опоры и пролетные строения моста через ручей, заменили деформационные швы, установили водоотводные лотки из композитных материалов.
21.
В Брянске открыт новый Литейный мост
Историческое событие — ввод в эксплуатацию первой очереди нового Литейного моста через Десну в Бежицком районе — приурочили в 1035-летию Брянска.
Первыми по новому сооружению прошла строительная техника и машины, которые выпускает Брянский автомобильный завод.
Общая стоимость работ на мосту составила 455,7 млн рублей.
22.
На Самусьском ССЗ заложены два обстановочных судна проекта 3052
Заказ поступил от Енисейских речников. Коллектив завода обещает построить теплоходы за восемь месяцев.
23.
Назначение судна — установка, снятие, транспортировка знаков навигационной обстановки, речных и озерных до типоразмера 4, обслуживание знаков навигационной обстановки в местах их установки, контроль глубин судового хода, эпизодическая буксировка кормовым буксирным устройством и буксировка методом толкания барж-площадок водоизмещением не более 250 т. Запрещена перевозка на судне и буксируемой барже опасных грузов, емкостей с нефтепродуктами и транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания.
Длина габаритная, м 36,65
Длина по КВЛ, м 33,56
Ширина габаритная, м 5,97
Ширина по КВЛ, м 5,50
Высота борта, м 2,60
Экипаж, чел. 10
Мощность главных двигателей, кВт 2×205,9
Скорость хода, км/ч 24
Класс судна по Российскому Речному Регистру О-ПР 2,0 (лед 20)
24.
КРЭТ начал выпуск импортозамещающих доплеровских измерителей скорости для вертолетов
Специалисты предприятия с 2015 года вели работы по созданию этого оборудования.
Разработанный в КРЭТ измеритель утвержден для применения на вертолетах Ми-8 и Ми-171А2, также планируется его установка на бортах Ка-31 и Ка-32М.
25.
Русмолко запустила второй доильный зал «Карусель» на крупнейшем молочно-товарном комплексе в России
Вместимость второго зала «Карусель», как и первого, — 80 мест. Пропускная мощность второго зала составляет 550 голов в час или 11 550 доений в сутки.
На сегодняшний день поголовье дойного стада на ферме составляет 3 000 голов, производство молока-сырья высшего сорта — свыше 105 тонн молока в сутки.
За восемь месяцев 2020 года средний надой на фуражную голову на комплексе в Сердобском районе достиг 36,2 кг. Общий надой на фуражную голову за восемь месяцев 2020 года составил 8 826 кг.
26.
В России завершены испытания вертолета Ка-52К «Катран»
Винтокрылые машины сейчас привлекают к испытаниям во время сдачи новых фрегатов и корветов. Михеев уточнил, что реализуется программа посадки на новый корабль.
«У каждого корабля своя специфика, конфигурация, аэродинамика, завихрения. Поэтому обязательно проводятся облеты вертолетов, это рабочий процесс для понимания конфигурации, аэродинамики и завихрения новых кораблей», — приводит РИА Новости его слова.
27.
В Калининградской области заложен рыболовный траулер проекта 174610 для Ленинградской области
29.
В Калининградской области спущен на воду новый рыболовный траулер «Всеслав» проекта 174610
Впервые за постсоветский период в регионе реализуется полный технологический цикл строительства судна для калининградских рыбаков. Малый рыболовный траулер «Всеслав» строится по заказу группы компаний «Марфиш» — одного из лидеров рыбодобычи в Балтийском море.
Инжиниринговые и проектные работы выполнены калининградской компанией ООО «Адомат».
Судно предназначено для вылова мелкосельдевых видов рыб в бассейне Балтийского моря. Может использоваться на Черном и Каспийском морях.
30.
В Новосибирске в новом волейбольном центре состоялся первый официальный матч
Пешие посетители попадают на территорию стадиона через контрольно-пропускной пункт. На входе — тщательный досмотр. У каждого измеряют температуру. Ношение макси обязательно. Прибывающие автомобили обследуют на наличие взрывчатых веществ с помощью определенного прибора. Не дремлют и специально обученные собаки.
Любители спорта по достоинству оценили удобство современного центра. На трибунах «Локомотив-Арены», некоторые из которых являются раздвижными, собралось чуть более тысячи зрителей. В регионе действует распоряжение, согласно которому стадионы могут быть заполнены максимум на 25 процентов.
Строительство крупнейшего за Уралом волейбольного центра на 5 тыс. мест началось в 2018 году, его площадь — около 20 тыс. м2. Востребованность центра объясняется тем, что в Новосибирске базируется один из сильнейших волейбольных клубов России — «Локомотив», который неоднократно завоевывал медали российского волейбольного чемпионата и побеждал в кубке Европейской континентальной лиги. В 2017 году «Локомотив» стал бронзовым призером чемпионата России.
34.
На омском объединении «Мир» открылась новая линия производства
Новая линия предназначена для автоматической пайки радиоэлементов поверхностного монтажа на печатные платы. Скорость — до 30 000 компонентов в час. Оборудование позволяет изготавливать печатные узлы для автоматизированных систем в количестве до 15 000 штук в месяц. Для работы на линии поверхностного монтажа дополнительно создано 28 рабочих мест, непосредственно в цехе — 12 рабочих мест и 16 мест — на радиомонтажном участке.
Раньше такие платы приходилось заказывать в других городах. А это увеличивало сроки изготовления счетчиков. С ключевым партнёром «Омскэлектро» — два года назад в регионе стартовал крупный инвестиционный проект по замене приборов учёта на новые и современные.
35.
Новый хирургический корпус открылся в составе подмосковного госпиталя «Лапино»
Новый комплекс специализируется на лечении и профилактике онкологических заболеваний.
Шестиэтажный хирургический комплекс занимает площадь 18 тысяч м2 вместе с парковочной зоной, включает восемь современных операционных и круглосуточный комфортабельный стационар на 120 коек. Мощности новой очереди позволят проводить более 12 тысяч операций в год, а также обеспечат около 180 тысяч амбулаторных посещений. В новом корпусе созданы более 300 рабочих мест.
В комплекс вложили более четырех миллиардов рублей. А впереди — третья очередь строительства.
38.
Петербургский трамвай «Богатырь-М» доставили в Челябинск для тестовых испытаний
Как сообщили телеканалу «Санкт-Петербург» в пресс-службе «ПК Транспортные системы», новый трамвай прибыл в Челябинск для прохождения тестовых испытаний в городских условиях. До этого в Петербурге прошли только заводские испытания.
В основе нового трамвая 71-923М «Богатырь-М» низкопольная поворотная эластичная тележка, которая облегчает высадку и посадку пассажиров.
Для удобства пассажиров в салоне расположены современные мультимедийные комплексы, USB-розетки для зарядки мобильных телефонов, а также есть доступ к Wi-Fi.
Для людей с ограниченными возможностями предусмотрена откидная аппарель, место для инвалидной коляски с системой фиксации и системой оповещения водителя.
39.
В Тульской области собран рекордный урожай зерновых культур
Идёт уборка поздних культур — кукурузы и гречихи. Рапса собрано 115 тысяч тонн. В полях находится еще 25% урожая.
Картофеля собрано 169 тысяч тонн, овощей — 15 тысяч тонн. Сев озимых проведен на 150 тысяч га — это половина от запланированного.
Предыдущие рекорды были зафиксированы в 1987 году — более 2 млн тонн и в 2017 году — 1,93 млн га.
40.
Дорожная техника КАМАЗ поставлена в Амурскую область
В общей сложности 17 единиц комбинированных дорожных машин на базе шасси КАМАЗ-53605 закуплены министерством транспорта Амурской области. Автомобили-«пылесосы» предназначены для очистки улиц от камней, опавшей листвы и прочего мусора. Для того, чтобы не затруднять движение транспорта, машины будут задействованы только в ночное время.
Спецнадстройка автомобиля изготовлена официальным партнёром «КАМАЗа» — АО «Кургандормаш».
41.
В Саранске запустили новое производство композиционных материалов для изоляции кабелей
Производительность новой линии составляет до 6 тысяч тонн продукции в год. Для неё был построен новый производственный корпус площадью 1500 кв. метров. В настоящее время на предприятии идет строительство еще одного производственного корпуса, где будут выпускать саморегулирующиеся нагревательные кабели. Запуск этого производства ожидается в четвертом квартале 2020 года.
На реализацию проектов предприятие получило государственную поддержку в виде льготных кредитов из регионального и федерального Фондов развития промышленности в размере более 200 млн рублей.
Завод «Лидер-Компаунд» является единственным в России и СНГ предприятием, выпускающим изоляционные материалы пероксидной сшивки для кабельной промышленности. Вся продукция — импортозамещающая.
42.
В Рязанской области состоялось открытие обхода города Сасово
43.
Первые удлинённые ПАЗ Вектор-NEXT 8.8 320415-04 «доступная среда» поступили в Уфу
44.
Подписан приемный акт траулера проекта Т30 В
В отличие от старших собратьев, траулер проекта Т30 В предназначен для работы в основном в территориальных водах РФ и отличается в первую очередь — существенно меньшей ценой.
Назначение малого рыболовного траулера рефрижераторного Т30В:
промысел рыбы донным тралом;
переработка рыбы на охлажденную продукцию в разделанном и неразделанном виде;
хранение вырабатываемой продукции и транспортировка ее в порт.
Водоизмещение судна — 587 тонн.
45.
Новый мост через реку Малая Свияга открыли в Ульяновской области
Обустроены опоры, пролетное строение, откосы насыпи, заасфальтировано покрытие проезжей части моста и тротуаров.
Подрядчик применил 19 метров современных композитных перильных ограждений.
Новая переправа способна обеспечить движение грузового транспорта с общей массой 80 тонн.
46.
«Северсталь» запустила на Яковлевском ГОКе новый комплекс сушки руды
Площадка «Северстали» в Белгородской области планирует выпускать до 500 тонн сухой руды в час, ее влажность снизится с 8% до 2%. На производстве будут работать два сушильных барабана, два конвейера, два теплогенератора и подстанция с внешними инженерными сетями. В компании заверили, что оборудование соответствует всем стандартам экологической безопасности. Общая площадь построек занимает порядка 5 тыс. кв м. «Северсталь» отмечает, что объем инвестиции на 2023 год в площадку достигнет 27 млрд рублей.
47.
В Тольятти заработали новые очистные сооружения ливневых стоков
Первый этап проекта был включен в федеральную программу «Оздоровление Волги» в составе национального проекта «Экология» и был реализован за счет собственных средств предприятия. Объем инвестиций в первый этап составил 872 млн. рублей, при этом общие инвестиции в проект составят 1,2 млрд рублей. В 2019 проект был одобрен на получение субсидии по федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» — компенсация части уплаченных процентов по кредиту.
С запуском первого этапа ливневые стоки с Северного промузла и части Центрального района г. о. Тольятти будут очищаться от взвешенных веществ и нефтепродуктов, что снизит объем загрязняющих веществ, попадающих в Волгу, на 556 тонн/год.
Производительность очистных сооружений составит 48 000 м3/сут. Всего на объекте создано 20 новых рабочих мест.
48.
Челябинский завод промышленных тракторов произвел новые бульдозеры для Чукотки
49.
На приморской судоверфи «Звезда» начались ходовые испытания танкера «Владимир Мономах»
После этого танкер отшвартовали от достроечной набережной и вывели из акватории верфи, откуда он своим ходом вышел в район испытаний, на протяжении которых специалисты проверят скоростные характеристики судна и управляемость во всех режимах работы.
50.
«Швабе» разработал новый окуляр для прицелов
Окуляр — часть оптической системы, обращенная к глазу наблюдателя. Окуляры используются в телескопах, зрительных трубах, биноклях и оптических прицелах. Уникальность изобретения Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ) холдинга «Швабе» заключается в сочетании короткого фокусного расстояния и большого удаления выходного зрачка. Это позволяет создавать прицелы с большим увеличением, малой длиной прицела и большим удалением выходного зрачка, которое обеспечивает возможность стрельбы из крупнокалиберного оружия с высокой отдачей.
51.
На Саткинском чугуноплавильном заводе запустили новую ТЭЦ
На сегодняшний день завершены все пуско-наладочные работы и все оборудование успешно введено в эксплуатацию. В процессе работы специалисты продолжают осуществлять более точное регулирование и подрегулирование режимов.
52.
В Псковской области открылись новые медицинские центры
Общая площадь вводимых в строй зданий и сооружений превышает 17 тысяч м2. Сотрудники медицинских центров проходили подготовку в Военно-медицинской академии им. Кирова.
Центры оснащены самым современным оборудованием, включая компьютерные томографы, оборудование анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации. В учреждении предусмотрены боксированные палаты с входом с улицы, системы оповещения и видеонаблюдения. «В Псковской области ничего подобного не было», — сообщила главный врач Анастасия Повторейко.
С учетом больниц в Псковской области Министерством обороны в целом по стране уже построено 23 специализированных медицинских центра. Ещё один такой же медцентр в Республике Тыва планируется ввести в строй в конце сентября.
55.
В центре «Сколково» открылся конференц-центр Гиперкуб
АНО «Агентство по технологическому развитию» провело презентацию высокотехнологичной площадки — Гиперкуб и открытие сезона деловых мероприятий.
Представители Агентства провели экскурсию и рассказали гостям о возможностях комплекса Гиперкуб, к которым относятся:
многофункциональные помещения для проведения мероприятий разного уровня;
профессиональное техническое оснащение площадки;
собственные вертолётные площадки;
парковка на 150 машиномест;
собственный парк интерактивного оборудования.
Гостям особенно понравился зал-трансформер площадью 530 м2. Это многофункциональное помещение, в котором комфортабельные кресла при необходимости убираются в подиум зала, открывая площадь под комнату для отдыха. Таким образом помещение-трансформер может менять вместимость от 192 мест с рассадкой «театр» и до 300 гостей̆ при организации конференции или фуршета.
56.
В Тульской области запущена новая линия завода Procter & Gamble
Расширение местного производства — часть стратегического инвестиционного плана P&G. Общий объем объявленных инвестиций P&G составил порядка 2,5 млрд рублей, значительная часть которых была направлена на локализацию производства средств женской гигиены под брендом Discreet.
Завод P&G в Новомосковске — крупнейшая производственная площадка компании в России. С 2017 года общий объем инвестиций P&G в расширение, модернизацию производства и создание дистрибьюторского центра компании составил порядка 10 млрд рублей. Более 50% сырья, компонентов для производства и сопутствующих услуг предоставляется местными поставщиками.
57.
Под Ярославлем строят молочно-товарную ферму на 2000 голов дойного стада
В компании сообщили, что в результате увеличения поголовья скота, объемы производства молока будут увеличены почти в два раза, до 16,6 тыс. т в год. На новом объекте будет создано около 40 рабочих мест. По словам генерального директор ЗАО агрофирма «Пахма» Сергея Иванова, из общей суммы инвестиций в проект в размере 1,2 млрд рублей, большая часть — кредит, полученный в Россельхозбанке на условиях льготного кредитования под 2,3% годовых.
58.
«Крымтроллейбус» получил первые 30 новых автобусов марки КАВЗ
Газомоторные автобусы ориентированы на перевозки пассажиров по городской местности и адаптированы к нуждам маломобильных групп населения. Все автобусы оснащены системой кондиционирования, системой видеонаблюдения и системой ГЛОНАСС.
Новый транспорт появится в Керчи, Красноперекопске, Симферополе, Ялте, Кировском районе, Красногвардейском районе, Бахчисарае и Феодосии.
59.
В Чувашии открылся сельский детский сад
В детском саду «Мечта» на 110 мест разместились 6 групп: ясельная, младшая и 4 дошкольные, а также физкультурный и актовый залы, медицинский блок, логопедический кабинет и комната детского психолога, современный пищеблок.
60.
На заводе «Газпром нефтехим Салават» введена в эксплуатацию новая установка по производству водорода
Установка построена в рамках масштабной программы модернизации нефтеперерабатывающего завода, ее ввод в эксплуатацию позволит увеличить выпуск высококачественного топлива экологического стандарта Евро-5.
Объем инвестиций составил 8,5 млрд рублей, было создано 43 новых рабочих места.
Установка по производству водорода — крупный инвестиционный проект ООО «Газпром нефтехим Салават». Производительность нового объекта составляет 25 000 нормальных кубических метров водорода в час.
61.
В Подмосковье открылся музыкальный колледж имени Прокофьева
Строительство нового здания колледжа было начато в 2016 году.
Под крышей колледжа теперь будет работать и детская школа искусств. Такая интеграция сохранит преемственность и единый цикл обучения учащихся.
Заниматься в новом колледже смогут 850 человек — 250 студентов и 600 учеников детской музыкальной школы.
Общая площадь объекта составляет свыше 5,9 тысячи м2. В новом здании предусмотрены концертный зал на 300 мест, просторные классы для занятий, репетиционные залы, современный читальный зал с возможностью использования мультимедиа; спортивно-хореографический зал.
62.
Новый сервисный центр для обслуживания самолётов группы «Аэрофлот» открыт в «Шереметьево»
В состав комплекса общей площадью 16 760 м2 входят ангарная секция для технического обслуживания воздушных судов с 5-этажной производственной пристройкой и 2-этажной пристройкой взрывоопасных производств, компрессорная станция, насосная станция пожаротушения с резервуарами противопожарного запаса воды, трансформаторная подстанция с дизель- генераторной установкой. Также на территории комплекса находится предангарная площадь для стоянки и транспортировки воздушных судов в ангар с дорогами и технологическими площадками для проезда и маневрирования спецтехники.
Общие инвестиции в объект составили 4 млрд рублей.
63.
Крымская «Массандра» закупила 104 единицы новой авто и сельхозтехники
Технику на 260 млн рублей удалось получить благодаря поддержке АО «Росагролизинг».
64.
В Севастополе начали работу три новых детских сада
Строительство новых школ и детских садов в Севастополе будет продолжаться и дальше.
Новый корпус детского сада № 126 на Северной стороне напоминает корабль и носит название «Мечта». Просторные комнаты, светлые коридоры, и самое главное — вкусная и полезная еда. Здесь всё предусмотрено для комфортного прибывания маленьких севастопольцев. Он ещё и инновационный: 150 солнечных батарей-коллекторов, которые будут отапливать помещение здесь внутри (и полы тёплые, и просто отопление).
Детский сад № 127 на Хрусталева оснащен 13 игровыми и тремя спортивными площадками (одна из них предназначена для занятий футболом), с многофункциональными малыми архитектурными формами. В музыкальном зале установлены светомузыка, проектор, современное музыкальное оборудование.
В детском саду в Орлином оборудована сенсорная комната и логопедический кабинет для занятий с детьми. Территория сада озеленена насаждениями по всему периметру.
65.
Одну из самых сложных проходок тоннеля закончили на Большой кольцевой линии метро
В начале лета была завершена проходка правого перегонного тоннеля из уникальной круглой демонтажно-щитовой камеры вблизи станции «Рижская» к действующей «Савеловской», а теперь закончено строительство соседнего левого. Это один из сложнейших участков Большого кольца протяженностью более 3 километров.
Тоннелепроходческий щит «Инна» за год с небольшим прошёл два межстанционных перегона — сквозь будущие станции Большого кольца «Рижская» и «Марьина Роща».
Большая кольцевая линия — самый масштабный проект в истории московского метростроения. Его протяженность составит 70 км. Новое кольцо столичной подземки объединит периферийные районы города и сократит время в пути в два раза.
66.
В Камышинском районе Волгоградской области на месяц раньше срока открыли после капитального ремонта мост через суходол на трассе Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград».
Для устройства дорожной одежды применили усовершенствованный щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-16), который обеспечивает лучшее сцепление колес с проезжей частью, снижает риски образования колеи летом и разрушения зимой.
67.
В Якутии на трассе «Лена» отремонтировали мост через ручей Каменка.
Дорожники отремонтировали балки пролетного строения и опор моста. Были проведены берегоукрепительные мероприятия — для укрепления конусов насыпи береговых опор и их защиты от эрозии произвели укладку габионных конструкций типа матрацев Рено. Кроме того, на объекте обновили барьерное ограждение — 120 метров.
Еще 6 искусственных сооружений планируется ввести в эксплуатацию до конца 2020 года.
68.
В г. Тобольске построена новая ледовая арена
До сих пор крытая площадка для катания была в городе одна, а часы её использования расписаны по минутам. И все-равно времени всем желающим не хватало. Тренировки хоккеистов и фигуристов начинались ранним утром, завершались поздним вечером. Нередко вместе приходилось заниматься сразу двум группам, а для свободного катания оставались считанные часы в неделю.
69.
413 новых вагонов дальнего следования поступили на сеть РЖД
70.
На предприятии «Алтай-Кокс» в Алтайском крае запущен новый комплекс трамбования угольной шихты
При строительстве объектов нового комплекса использовались наилучшие доступные технологии.
Технология трамбования угля уникальна для коксохимической промышленности России. Ни одно предприятие не внедряло ее на действующей батарее. Угольную шихту загружают в коксовую печь не насыпью сверху, а горизонтально, в виде предварительно уплотненного, утрамбованного угольного брикета. Технология внедрена на пятой, самой современной коксовой батарее предприятия. Ее производственная мощность — 1,1 млн т кокса в год.
Основные плюсы проекта — выше качество кокса, лучше экологические показатели.
71.
Детский сад на 240 мест открыли в Кстовском районе Нижегородской области
В дошкольном учреждении работают 12 групп. Четыре из них посещают дети в возрасте от двух до трех лет, по три группы открыты для детей 3-4-х и 4-5-ти лет и по одной — для 5-6-ти и 6-7-летних ребят.
В 2020 году в регионе введены в эксплуатацию 3 детских сада и 9 новых корпусов к функционирующим детским садам на 1260 мест. В следующем году запланирован ввод 20 детских садов.
72.
В Татарстане открылся кормовой центр и заложена новая молочная ферма на 1000 голов КРС
Строительство кормового центра началось в апреле 2020 года. В хозяйстве имеется 2 единицы стационарного смесителя АКМ-24-С и погрузчик КУН-10 (TURS).
Кормосмесители готовят 5-6 видов рациона. Среди них — готовые рационы для раздойных, разгарных, сухостоиных коров, для молодняка и для КРС на откорм.
Производительность кормового центра 50 куб в час монокорма.
Также ООО «Алан» в Татарстане начало строительство молочной фермы на 1000 голов. Объект расположится в с. Алан Тюлячинского района республики.
73.
В Башкирии начали строить откормочную площадку на 1000 голов КРС
Аграрии уже приступили к работе: смонтировали и изготовили фермы, оградили кормовую зону, уложили дорожные плиты, закупили часть оборудования и техники.
Объём инвестиций в проект до 2024 года составит 147 млн руб.
Сегодня в этом хозяйстве работают 6 полеводческих бригад и столько же молочно-товарных ферм, в которых трудятся 288 человек. На предприятии в 2019 году произвели 4 тыс. 417 тонн молока, 426 тонн мяса, 6 тыс. 982 тонн зерна и 8 тыс. 771,5 тонн подсолнечника.
74.
В Якутске открыт Центр культуры и современного искусства имени Ю.А.Гагарина
Трехэтажное здание оснащено современным мультимедийным и звуковым оборудованием, вмещает в себя киноконцертный зал на 500 зрителей, музей гражданской авиации, кабинеты для клубных формирований, переговорные комнаты, а также мастерские, танцевальный зал и многое другое. Общая площадь составляет порядка шести тысяч квадратных метров. Просторные помещения позволяют проводить широкую культурно-досуговую деятельность с максимальным охватом населения.
Центр культуры и современного искусства имени Ю.А.Гагарина является завершающим объектом строительства в рамках Соглашения о государственно-частном партнерстве между Правительством Республики Саха (Якутия), Окружной администрацией города Якутска и ООО «Газэнергомонтаж», входящим в группу компаний «ВИС».
За последние годы город получил 4 школы, где учатся порядка 4 тысяч детей, 5 детских садов, которые посещает около 2 тысяч детей, единственную на Дальнем Востоке смарт-библиотеку, прекрасно оснащенный Центр детского искусства и ультрасовременный Центр культуры и современного искусства. Благодаря этим объектам Якутск получил огромный рывок в развитии социальной инфраструктуры.
75.
Автомобили КАМАЗ поставлены в Гану
Семь полноприводных автомобилей КАМАЗ-53228 (6×6) были отгружены в порт Санкт-Петербурга для дальнейшей доставки морским путём в Гану. Планируется, что машины прибудут в пункт назначения в соответствии с графиком и будут выгружены на терминал во второй половине сентября. Поставщиком автомобилей выступила «Внешнеторговая компания КАМАЗ». Поставленные грузовики специально разработаны для эксплуатации в тропических условиях и будут использоваться заказчиком для транспортировки «золота» Ганы — орехов ши, которые широко используются как в косметологии, так и в пищевой промышленности.
76.
Россияне завоевали три золотые медали на Международной олимпиаде школьников по экономике
На втором месте расположился Гильермо Кутрим Коста из Бразилии, первокурсник Массачусетского технологического университета, на третьем — Флорентиана Ювоно из Индонезии.
Золото в командном зачете второй год подряд досталось команде из Бразилии. Серебро взяла команда Индонезии.Россияне стали бронзовыми призерами в командном зачете, в индивидуальном завоевали три золотые медали и две бронзовые.
77.
В Карелии открыты два новых автомобильных моста
Железобетонные переправы соединили берега реки Колежма и ручья Чёрный на 17-м и 35-м километрах дороги. Также рабочие привели в порядок и подъезды к мостам.
Строительство мостов велось в рамках Федеральной целевой программы развития Карелии. В прошлом году по этой же программе новые переправы появились на 82-м километре автодороги «Тикша — Реболы» и на 38-м километре дороги «Реболы — Лендеры — государственная граница».
78.
В Курганской области завершён ремонт моста через реку Деулка на автомобильной дороге федерального значения Екатеринбург — Шадринск — Курган.
Специалисты обустроили водоотвод, лестничные сходы, провели ремонтные работы на подходах к мосту. Для повышения безопасности дорожного движения установили оцинкованное барьерное и перильное ограждения, нанесли разметку термопластиком, установили новые дорожные знаки.
При укладке дорожной одежды использовали двухслойное покрытие, где нижний слой — литая горячая асфальтобетонная смесь, а верхний — высокопрочный щебечно-мастичный асфальтобетон. Для обеспечения «плавности» проезда смонтировали деформационные швы.
79.
В Красноярском крае завершен ремонт моста через реку Листвянка.
В ходе ремонта полностью заменили мостовое полотно, резино-металлические опорные части, выполнили укрепление конусов моста матрасно-габионными конструкциями, устроили организованный водоотвод через фильтрующий колодец. Деформационные швы выполнены с околошовной зоной из эластомерного бетона, обладающего повышенной прочностью и износостойкостью. Кроме того, в ходе ремонта приведено в нормативное состояние существующее барьерное ограждение, на проезжую часть термопластиком нанесена разметка.
Благодаря замене устаревших конструкций, искусственное сооружение будет отвечать всем современным требованиям безопасности и справится с существующими нагрузками.
80.
Новая ледовая арена появилась в Сухом Логу
На корт они торопятся как никогда раньше. Впервые ученики хоккейной школы «Олимпик» пробуют профессиональный лёд на домашней арене. Раньше ребята катались на самодельном поле. «Мы заливали лёд сами, это было очень трудно. На льду на том были, например, какие-нибудь выступы, а на этом льду всё хорошо», – поделился игрок ХК «Олимпик» Захар Дёмин.
При том, что в хоккейных секциях города сейчас занимаются 600 детей, большую часть года они просто не видели льда. «Тяжело было тренироваться с теми, у кого уже были эти арены. Мы занимались три месяца, на льду были. А все занимались круглый год, нам приходилось с ними соревноваться», – говорит тренер детской спортивной школы «Олимпик» Аркадий Савин.
Это уже 10-ая ледовая арена в Свердловской области. Их строят совместными усилиями региональной власти и Уральской горно-металлургической компании, поэтому комплекс получил имя «Литейщик». «Уникальность этого объекта заключается в том, что он будет центром притяжения, будет своеобразным местом, где будут воспитываться, я не сомневаюсь, чемпионы», – сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
«Самое главное – то, что состоится сегодня. Сегодня после ввода в эксплуатацию этой ледовой арены в Сухом Логу будет большой интерес и к фигурному катанию, и к хоккею с шайбой», – отметил генеральный директор «УГМК-Холдинг» Андрей Козицын.
81.
Новая модульная детская поликлиника открылась в Ростовской области
Общая стоимость работ составила 49 млн рублей. Площадь учреждения — 790 квадратных метров. Прием будут вести четыре педиатра, а также невролог, отоларинголог, офтальмолог, хирург, стоматолог. Установлено новое оборудование, оборудованы кабинеты неотложной и паллиативной помощи.
Работа будет организована в соответствии с требованиями «бережливой поликлиники». С помощью маршрутизации максимально разделяются потоки здоровых и больных, также она позволяет сократить время ожидания и поиска нужного кабинета. В помещении созданы игровая зона, места для кормления детей, «парковка» для колясок. Созданы необходимые условия для передвижения маломобильных групп населения.
Получить медицинскую помощь в новой поликлинике смогут 4,5 тыс. детей
82.
Новый детский сад на 280 мест открыли в Михайловске
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в рамках рабочей поездки в Михайловске посетил новый детский сад №35. Как сообщили в пресс-службе главы региона, дошкольное учреждение построили в рамках нацпроекта. В сентябре 2020 года детсад принял первых воспитанников.
83.
В Новомосковске торжественно отметили открытие нового детского сада
Строительные работы в нем закончились еще весной, но, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, открытие задержалось.
84.
Нижегородским лесникам вручили ключи от 50 новых автомобилей
Сейчас в полную силу работает система видеонаблюдения за лесами. В 31 муниципальном районе установлена 91 камера, следящая за территорией более 3,2 млн га. «Эффективность обнаружения лесных пожаров возросла с 15% в 2014 году до 60% в 2020-м», — добавил Люлин.
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