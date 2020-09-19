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Новый лёд для новых достижений. В Сухом Логу открылась спортивная арена для хоккея и фигурного катания. Этого события местные жители ждали десятилетия.



На корт они торопятся как никогда раньше. Впервые ученики хоккейной школы «Олимпик» пробуют профессиональный лёд на домашней арене. Раньше ребята катались на самодельном поле. «Мы заливали лёд сами, это было очень трудно. На льду на том были, например, какие-нибудь выступы, а на этом льду всё хорошо», – поделился игрок ХК «Олимпик» Захар Дёмин.



При том, что в хоккейных секциях города сейчас занимаются 600 детей, большую часть года они просто не видели льда. «Тяжело было тренироваться с теми, у кого уже были эти арены. Мы занимались три месяца, на льду были. А все занимались круглый год, нам приходилось с ними соревноваться», – говорит тренер детской спортивной школы «Олимпик» Аркадий Савин.



Это уже 10-ая ледовая арена в Свердловской области. Их строят совместными усилиями региональной власти и Уральской горно-металлургической компании, поэтому комплекс получил имя «Литейщик». «Уникальность этого объекта заключается в том, что он будет центром притяжения, будет своеобразным местом, где будут воспитываться, я не сомневаюсь, чемпионы», – сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



«Самое главное – то, что состоится сегодня. Сегодня после ввода в эксплуатацию этой ледовой арены в Сухом Логу будет большой интерес и к фигурному катанию, и к хоккею с шайбой», – отметил генеральный директор «УГМК-Холдинг» Андрей Козицын.