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Альтернативные версии известных фильмов, которые вы скорее всего не видели

Альтернативные версии известных фильмов, которые вы скорее всего не видели (11 фото)

Автор:
19 сентября 2020 11:17
Сообщество : Кино
Метки: Тёмный рыцарь   альтернативные версии фильмов   во все тяжкие   паразиты   факты о кино   фильмы   
1493
11

Из некоторых картин вырезают целые сцены, другие обесцвечивают, третьи... впрочем, читайте пост.

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Метки: Тёмный рыцарь   альтернативные версии фильмов   во все тяжкие   паразиты   факты о кино   фильмы   
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Александр Иванов Полчаса назад
В наших Советских фильмах тоже много понасокращали, потом, вроде, вернули. Но не всё.
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