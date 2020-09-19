Альтернативные версии известных фильмов, которые вы скорее всего не видели

Фильм имеет сразу несколько альтернативных версий. Итальянская версия примерно на 15 минут короче американской и пропускает части эпилога, показывающие повседневную жизнь Реда после его выхода из тюрьмы. HBO-версия картины. Один показ HBO включал в себя три дополнительные сцены, представленные Морганом Фрименом. Одна из дополнительных сцен показывала Рэда, после его освобождения. Он удивлялся тому, что женщины больше не носят лифчики. Ещё одна ранее удаленная сцена показывает больше деталей побега Энди, включая охранника, отправленного вниз по шахте и которого тошнит, когда он понимает, что канализация была пробита. Услышав это и поняв, что Энди удалось сбежать, Рэд начинает истерически смеяться в своей камере, за что его отправляют в одиночную камеру, где он продолжает смеяться.