Альтернативные версии известных фильмов, которые вы скорее всего не видели

Из некоторых картин вырезают целые сцены, другие обесцвечивают, третьи... впрочем, читайте пост.
Чёрно-белая версия фильма "Паразиты" (2019)
Также вышла и чёрно-белая версия картины. Пон Джун-хо создал специальную версию фильма, сохранив текстуру каждой сцены. Применили не простое "отбеливание" ленты. Для этого режиссёр дополнительно работал с колористом и кинематографистом.
Британская версия фильма "Довод" (2020)
Специально для Британии была выпущена сокращённая версия фильма, чтобы сохранить рейтинг 12A. Всего из британской версии картины вырезали одну сцену боя.
Сокращённая IMAX-версия картины "Интерстеллар" (2014)
70-миллиметровая IMAX-версия на две минуты короче, чем обычные цифровые 35-миллиметровые и цифровые проекционные версии. Пластины IMAX могут вместить максимум 167 минут фильма. По этой причине титры фильма выпустили в виде слайд-шоу.
Blu-ray версия фильма "Темный рыцарь" (2008)
Blu-ray версия фильма имеет больше экшн-сцен.
"Кабельная версия" сериала "Во все тяжкие"
В некоторых Штатах все эпизоды были повторены на кабельном канале без рекламы, но с дополнительными сценами, не включенными в AMC.
"Побег из Шоушенка" (1994)
Фильм имеет сразу несколько альтернативных версий. Итальянская версия примерно на 15 минут короче американской и пропускает части эпилога, показывающие повседневную жизнь Реда после его выхода из тюрьмы. HBO-версия картины. Один показ HBO включал в себя три дополнительные сцены, представленные Морганом Фрименом. Одна из дополнительных сцен показывала Рэда, после его освобождения. Он удивлялся тому, что женщины больше не носят лифчики. Ещё одна ранее удаленная сцена показывает больше деталей побега Энди, включая охранника, отправленного вниз по шахте и которого тошнит, когда он понимает, что канализация была пробита. Услышав это и поняв, что Энди удалось сбежать, Рэд начинает истерически смеяться в своей камере, за что его отправляют в одиночную камеру, где он продолжает смеяться.
Версии фильма "Криминальное чтиво" (1994)
Существует такое большое количество версий фильма, что только этот фильм заслуживает отдельного поста. Но если коротко, то есть версия фильма, выпущенная специально для ОАЭ, в которой изменён порядок эпизодов. Версия для Саудовской Аравии, которая очень схожа с версией фильма для ОАЭ. Есть испанская версия фильма, в которой изменено несколько фраз. Сокращённая итальянская версия не показывает сцену изнасилования Зедом. Есть также урезанная версия, показанная в Британии. Сильно покромсали австралийскую версию картины. Но есть и несколько расширенных версий фильма. Первая такая версия вышла для американского рынка на специальном DVD, и вторая британская blu-ray версия ленты.
"Поймай меня, если сможешь" (2002)
Для франкоязычных стран сняли специальную версию картины, в которой Фрэнк преподаёт в своей средней школе испанский язык вместо французского.
Три версии фильма "Бешеные псы" (1992)
Есть целых три альтернативных версий фильма: 1. Урезанная финская версия 2. Итальянская версия фильма, в которой герои идут в замедленном темпе 3. Расширенная DVD-версия 2002 года, с дополнительными сценами диалогов.
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