Уильям Сэдлер: 10 лучших фильмов с участием выдающегося актёра второго плана

В «Зелёной миле» актёр сыграл отца двух молодых девушек, пропавших без вести. Со слов Сэдлера, играть сцену, в которой Деттерик находит своих убитых дочерей было эмоционально тяжело:



«Самая тяжелая сцена, которую я когда-либо играл, была та – небольшая сцена в «Зелёной миле», где я натыкаюсь на Майкла Кларка Дункана, в тот момент, когда он держит двух маленьких девочек.

Я был молодым отцом в то время и моя маленькая дочь была примерно того же возраста, что и героини фильма. Для меня было ужасно просто прийти туда, а провести там целый день, видя всё это, – было ужасно вдвойне.» – говорил в одном из своих интервью Уильям Сэдлер, – «Я не мог просто войти в кадр и выйти из него. Сцена требовала чего-то другого, и то, что она требовала, означало, что я должен пережить эту роль и находиться в этом состоянии весь съёмочный день.



Я тогда подумал, что они не платят мне достаточно за подобные переживания.»