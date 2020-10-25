Уильям Сэдлер: 10 лучших фильмов с участием выдающегося актёра второго плана

Уильям Сэдлер — человек многоликий. Он играл хороших парней. Он играл плохих парней. Он играл неграмотного заключённого и коррумпированного политика. Он даже Смертью был.
Если верить КиноПоиску, с 1977 года и по настоящее время, Уильям Сэдлер принял участие в более чем 170 теле и кинопроектах. Из этого списка мне хочется выделить 10 лучших, на мой взгляд, фильмов с участием актёра.
Если верить КиноПоиску, с 1977 года и по настоящее время, Уильям Сэдлер принял участие в более чем 170 теле и кинопроектах. Из этого списка мне хочется выделить 10 лучших, на мой взгляд, фильмов с участием актёра.
Уильям Сэдлер — человек многоликий. Он играл хороших парней. Он играл плохих парней. Он играл неграмотного заключённого и коррумпированного политика. Он даже Смертью был.
Сэдлер один из тех актёров, которые, по моему мнению, не получили должного признания у публики. Несмотря на успешную профессиональную карьеру в театре и кино, он никогда не был большой звездой для Голливуда, хотя его роли второго плана оживили огромное количество наших любимых фильмов.
Разноплановый и универсальный актёр Уильям Сэдлер многим знаком по фильмам «Крепкий орешек 2», «Побег из Шоушенка» и «Новые приключения Билла и Теда».
Сэдлер один из тех актёров, которые, по моему мнению, не получили должного признания у публики. Несмотря на успешную профессиональную карьеру в театре и кино, он никогда не был большой звездой для Голливуда, хотя его роли второго плана оживили огромное количество наших любимых фильмов.
Разноплановый и универсальный актёр Уильям Сэдлер многим знаком по фильмам «Крепкий орешек 2», «Побег из Шоушенка» и «Новые приключения Билла и Теда».
Слева направо: полковник Стюарт «Крепкий орешек 2», заключённый Хейвуд «Побег из Шоушенка» и Смерть (Мрачный Жнец) «Новые приключения Билла и Теда».
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Немного биографии актёра.
Сэдлер родился и вырос в Буффало, штат Нью-Йорк, 13 апреля 1950 года. В юном возрасте он увлёкся игрой на банджо и стал выступать в антрактах местного театра с программой «Банджо Билла Сэдлера (Билл — уменьшительная форма от имени Уильям)». Сэдлер до сих пор выступает в ночных клубах Америки в качестве музыканта со своей сольной программой.
Будучи студентом, он заслужил степень бакалавра в Университете штата Нью-Йорк, колледжа в Дженезео «SUNY Geneseo», а затем отправился в Корнелл, где получил степень магистра в области актёрского мастерства. После колледжа, Сэдлер провёл некоторое время в Бостоне, работая днём грузчиком в порту, а по ночам занимаясь актёрским мастерством.
Понимая, что его шансы на актёрский успех возрастут, если он окончательно переберётся в Нью-Йорк, Сэдлер в конце концов собрал свои вещи и в середине 70-х направился на юго-восточное побережье Атлантического океана. Прибыв в «Большое Яблоко (самое известное прозвище Нью-Йорка, возникшее в 20-х годах прошлого века)», Сэдлер быстро нашёл себе работу на нью-йоркской сцене: он принял участие в десятках постановок, как на Бродвее, так и вне его. т
Будучи студентом, он заслужил степень бакалавра в Университете штата Нью-Йорк, колледжа в Дженезео «SUNY Geneseo», а затем отправился в Корнелл, где получил степень магистра в области актёрского мастерства. После колледжа, Сэдлер провёл некоторое время в Бостоне, работая днём грузчиком в порту, а по ночам занимаясь актёрским мастерством.
Понимая, что его шансы на актёрский успех возрастут, если он окончательно переберётся в Нью-Йорк, Сэдлер в конце концов собрал свои вещи и в середине 70-х направился на юго-восточное побережье Атлантического океана. Прибыв в «Большое Яблоко (самое известное прозвище Нью-Йорка, возникшее в 20-х годах прошлого века)», Сэдлер быстро нашёл себе работу на нью-йоркской сцене: он принял участие в десятках постановок, как на Бродвее, так и вне его. т
Уильям Сэдлер и его будущая жена, актриса Марни Джоан Бакст. 1977 год, за несколько часов до свадьбы.
К концу 70-х Сэдлер начал появляться в большом кино и на телевидении. Его стали замечать маститые режиссёры и приглашать в свои проекты.
Если верить КиноПоиску, с 1977 года и по настоящее время, Уильям Сэдлер принял участие в более чем 170 теле и кинопроектах. Из этого списка мне хочется выделить 10 лучших, на мой взгляд, фильмов с участием актёра.
Если верить КиноПоиску, с 1977 года и по настоящее время, Уильям Сэдлер принял участие в более чем 170 теле и кинопроектах. Из этого списка мне хочется выделить 10 лучших, на мой взгляд, фильмов с участием актёра.
1. «Побег из Шоушенка», 1994 год.
Сэдлер в роли заключённого Хейвуда, фильм Фрэнка Дарабонта «Побег из Шоушенка», 1994 год.
«Побег из Шоушенка» – любимая многими, душераздирающая драма о двух мужчинах, которые волею судеб знакомятся в тюрьме и становятся друзьями на всю жизнь. Среди множества сентиментальных и трагичных сцен, в фильме есть один момент, который вас повеселит:
В тюремной библиотеке Хейвуд (Уильям Сэдлер) расставляя книги по соответствующим разделам (таймкод в оригинальной версии фильма: 1:17:19), спрашивает Энди Дюфрейна (Тим Роббинс) куда можно поставить книгу «Граф Монте-Крис-К-о». Лично меня неправильное произношение псевдонима главного героя романа Дюмы улыбнуло, а коверканье фамилии автора самого романа – «Александр Д-А-ма» – заставило смеяться.
В тюремной библиотеке Хейвуд (Уильям Сэдлер) расставляя книги по соответствующим разделам (таймкод в оригинальной версии фильма: 1:17:19), спрашивает Энди Дюфрейна (Тим Роббинс) куда можно поставить книгу «Граф Монте-Крис-К-о». Лично меня неправильное произношение псевдонима главного героя романа Дюмы улыбнуло, а коверканье фамилии автора самого романа – «Александр Д-А-ма» – заставило смеяться.
2. «Зелёная миля», 1999 год.
Сэдлер в роли Клауса Деттерика в фильме Фрэнка Дарабонта «Зелёная миля», 1999 год.
В «Зелёной миле» актёр сыграл отца двух молодых девушек, пропавших без вести. Со слов Сэдлера, играть сцену, в которой Деттерик находит своих убитых дочерей было эмоционально тяжело:
«Самая тяжелая сцена, которую я когда-либо играл, была та – небольшая сцена в «Зелёной миле», где я натыкаюсь на Майкла Кларка Дункана, в тот момент, когда он держит двух маленьких девочек.
Я был молодым отцом в то время и моя маленькая дочь была примерно того же возраста, что и героини фильма. Для меня было ужасно просто прийти туда, а провести там целый день, видя всё это, – было ужасно вдвойне.» – говорил в одном из своих интервью Уильям Сэдлер, – «Я не мог просто войти в кадр и выйти из него. Сцена требовала чего-то другого, и то, что она требовала, означало, что я должен пережить эту роль и находиться в этом состоянии весь съёмочный день.
Я тогда подумал, что они не платят мне достаточно за подобные переживания.»
«Самая тяжелая сцена, которую я когда-либо играл, была та – небольшая сцена в «Зелёной миле», где я натыкаюсь на Майкла Кларка Дункана, в тот момент, когда он держит двух маленьких девочек.
Я был молодым отцом в то время и моя маленькая дочь была примерно того же возраста, что и героини фильма. Для меня было ужасно просто прийти туда, а провести там целый день, видя всё это, – было ужасно вдвойне.» – говорил в одном из своих интервью Уильям Сэдлер, – «Я не мог просто войти в кадр и выйти из него. Сцена требовала чего-то другого, и то, что она требовала, означало, что я должен пережить эту роль и находиться в этом состоянии весь съёмочный день.
Я тогда подумал, что они не платят мне достаточно за подобные переживания.»
3. «Крепкий орешек 2», 1990 год.
Сэдлер в роли полковника Стюарта в фильме «Крепкий орешек 2», 1990 год. Режиссёр: Ренни Харлин.
Сэдлер как-то сказал:
«Играя полковника Стюарта, я чувствовал большое давление и ответственность. То, что Алан Рикман сделал с персонажем Ханса Грубера в первой части – потрясающе. Были сцены, где он был просто феноменальным! Зрителю нравилось его ненавидеть, и, во многом, благодаря Рикману фильм стал таким популярным.
Я шёл по стопам мощного злодея и большого актёра – это было волнительно.»
«Играя полковника Стюарта, я чувствовал большое давление и ответственность. То, что Алан Рикман сделал с персонажем Ханса Грубера в первой части – потрясающе. Были сцены, где он был просто феноменальным! Зрителю нравилось его ненавидеть, и, во многом, благодаря Рикману фильм стал таким популярным.
Я шёл по стопам мощного злодея и большого актёра – это было волнительно.»
И вновь экранизация произведения Стивина Кинга, и вновь Сэдлер играет под руководством Дарабонта.
Сэдлер великолепно справился с ролью Джима, ведомого и пленённого предрассудками работяги из глубинки штата Мэн.
В момент, когда к Брайану Либби, который играет байкера, привязали верёвку и он должен был исчезнуть, уходя в туман, у Уильяма Сэдлера возникла идея. Он сказал Фрэнку (режиссёру): «А что, если он выйдет, а верёвка остановится, и вдруг пойдёт вот так (указывает вверх). Зрители не видят, куда исчез байкер и что происходит снаружи, а потом верёвка ослабляется и падает. Всё, что видит зритель – натянутый канат, устремляющийся вверх.»
Идея, что монстр в тумане мог достигать двадцатиметровой высоты, и его не нужно было показывать, понравилась режиссёру.
«Мгла» – один из моих любимых Кинговских фильмов, я его часто пересматриваю. Концовка невероятно мощная.
Сэдлер великолепно справился с ролью Джима, ведомого и пленённого предрассудками работяги из глубинки штата Мэн.
В момент, когда к Брайану Либби, который играет байкера, привязали верёвку и он должен был исчезнуть, уходя в туман, у Уильяма Сэдлера возникла идея. Он сказал Фрэнку (режиссёру): «А что, если он выйдет, а верёвка остановится, и вдруг пойдёт вот так (указывает вверх). Зрители не видят, куда исчез байкер и что происходит снаружи, а потом верёвка ослабляется и падает. Всё, что видит зритель – натянутый канат, устремляющийся вверх.»
Идея, что монстр в тумане мог достигать двадцатиметровой высоты, и его не нужно было показывать, понравилась режиссёру.
«Мгла» – один из моих любимых Кинговских фильмов, я его часто пересматриваю. Концовка невероятно мощная.
5. «Гонщики», 1994 год.
Сэдлер в роли сержанта полиции в фильме Роберта Родригеса «Гонщики», 1994 год.
Если вы не слышали о фильме «Гонщики», 1994 года, то вы не одиноки. Фильм не очень популярен и является частью сериала «Rebel Highway/Шоссе повстанцев» который транслировали на Showtime в том же, 1994, году.
Дьюд Делани (Дэвид Аркетт) – лихой рокер, который ничего не делает, кроме того, как проводит свои дни, зависая со своим приятелем Никсером (Джон Хоукс) и своей подругой Донной (Сальма Хайек). Он мечтает выбраться из маленького городка и сделать наконец-то что-то стоящее в своей жизни. Но тут ему дорогу переезжает банда головорезов и начинаются экстремальные гонки и кровавый замес.
Фильм выглядит стильно. Родригес его снял сразу после «Музыканта/El mariachi», за 1 миллион долларов. Режиссура, операторская работа и монтаж – на высоте. Актёрская игра, в целом, довольно приличная. В фильме много отличной музыки, весёлых экшенов и красочных персонажей. Но вот содержание фильма... Это больше похоже на короткометражку, которую растянули на полнометражный фильм.
Дьюд Делани (Дэвид Аркетт) – лихой рокер, который ничего не делает, кроме того, как проводит свои дни, зависая со своим приятелем Никсером (Джон Хоукс) и своей подругой Донной (Сальма Хайек). Он мечтает выбраться из маленького городка и сделать наконец-то что-то стоящее в своей жизни. Но тут ему дорогу переезжает банда головорезов и начинаются экстремальные гонки и кровавый замес.
Фильм выглядит стильно. Родригес его снял сразу после «Музыканта/El mariachi», за 1 миллион долларов. Режиссура, операторская работа и монтаж – на высоте. Актёрская игра, в целом, довольно приличная. В фильме много отличной музыки, весёлых экшенов и красочных персонажей. Но вот содержание фильма... Это больше похоже на короткометражку, которую растянули на полнометражный фильм.
6. «Байки из склепа: Демон ночи», 1995 год.
Сэдлер в роли Фрэнка Брейкера в фильме «Байки из склепа: Демон ночи», 1995 год, режиссёр: Эрнест Р. Дикерсон.
Это был первый настоящий фильм ужасов, который я увидел в детстве, взяв в прокате VHS-кассету.
Уильям Сэдлер играет роль доброго Бессмертного, Фрэнка Брейкера, который прячется в церкви с разного рода сбродом, в то время как Коллекционер, демон в исполнении Билли Зейна, охотится за ним.
Фильм безжалостно-аморальный, мультяшно-жестокий и очень весёлый. Сэдлер в роли Брейкера – решительно-брутальный!
Уильям Сэдлер играет роль доброго Бессмертного, Фрэнка Брейкера, который прячется в церкви с разного рода сбродом, в то время как Коллекционер, демон в исполнении Билли Зейна, охотится за ним.
Фильм безжалостно-аморальный, мультяшно-жестокий и очень весёлый. Сэдлер в роли Брейкера – решительно-брутальный!
7. «Смерти вопреки», 1990 год.
Сэдлер в роли сенатора Вернона Трента в фильме Брюса Мэлмата «Смерти вопреки», 1990 год.
И опять Сэдлер переиграл своих коллег по съёмочной площадке. Яркая роль коррумпированного политика в проходном, казалось-бы, фильме начала 90-х.
В одном из своих интервью Сэдлер рассказал, как обезьяны в зоопарке кидались в съёмочную группу своим дерьмом.
«Есть сцена, не вошедшая в фильм, где мы снимаемся в зоопарке. Мы перед вольером для обезьян. Есть ров, а потом этот утёс и все обезьяны, все эти шимпанзе, сидят там и смотрят, как мы снимаем. Итак, Стивен и я находимся на этом холме, а он, по сценарию, поднялся наверх», – рассказывает Сэдлер, – «В середине сцены позади нас стоят эти обезьяны, и тут я слышу, как оператор кричит: «Начали!» Обезьяны, по-видимому, заранее нагадили в свои руки и испугавшись крика оператора, будто по команде, начали кидать в нас своё дерьмо. Шёл дождь обезьяньего дерьма, и я подумал: "Ух ты, какие критики".
Стивен был достаточно быстр в сражениях с врагом, но не был достаточно быстр, чтобы увернуться от обезьяних какашек!»
В одном из своих интервью Сэдлер рассказал, как обезьяны в зоопарке кидались в съёмочную группу своим дерьмом.
«Есть сцена, не вошедшая в фильм, где мы снимаемся в зоопарке. Мы перед вольером для обезьян. Есть ров, а потом этот утёс и все обезьяны, все эти шимпанзе, сидят там и смотрят, как мы снимаем. Итак, Стивен и я находимся на этом холме, а он, по сценарию, поднялся наверх», – рассказывает Сэдлер, – «В середине сцены позади нас стоят эти обезьяны, и тут я слышу, как оператор кричит: «Начали!» Обезьяны, по-видимому, заранее нагадили в свои руки и испугавшись крика оператора, будто по команде, начали кидать в нас своё дерьмо. Шёл дождь обезьяньего дерьма, и я подумал: "Ух ты, какие критики".
Стивен был достаточно быстр в сражениях с врагом, но не был достаточно быстр, чтобы увернуться от обезьяних какашек!»
8. «Чужая территория», 1992 год.
Сэдлер в роли Дона, пожарного с неуравновешенной психикой, в фильме «Чужая территория», 1992 год, режиссёр: Уолтер Хилл.
Билл Пакстон (Винс) и Уильям Сэдлер (Дон) играют двух пожарных, которые случайно находят карту сокровищ, ведущую к схрону золота внутри одной фабрики. Там же они встречают местного бездомного (Арт Эванс). Они привязывают случайного свидетеля их находки к стулу и решают, что с ним делать. Тем же временем, неподалёку, уличная банда совершает экзекуцию над предавшим их курьером, свидетелем которой случайно становится один из пожарных.
Почти всё действие фильма происходит на заброшенном складе. «Чужая территория» снят по киноканонам того времени и полностью подчиняется моде: моральный цинизм, чрезмерное использование попсовых склеек (часто используемых в видеоклипах того времени), рэп-саундтреки, усиливающие огненную бойню в финале фильма.
Почти всё действие фильма происходит на заброшенном складе. «Чужая территория» снят по киноканонам того времени и полностью подчиняется моде: моральный цинизм, чрезмерное использование попсовых склеек (часто используемых в видеоклипах того времени), рэп-саундтреки, усиливающие огненную бойню в финале фильма.
9. «Проект Икс», 1987 год.
Доктор Кэрролл в исполнении Уильяма Сэдлера, «Проект Икс», 1987 год, режиссёр: Джонатан Каплан.
Мэтью Бродерик играет молодого военного Джимми Гарретта, пилота американских ВВС, который управляет секретным проектом ВВС США по использованию обезьян для тестирования лётных тренажеров. Вскоре после начала эксперимента, Гарретт в одном из подопытных шимпанзе (которого играет Вилли) находит друга, с которым может общаться с помощью языка жестов.
«Проект X» слабоват и банален, при этом визуально он достаточно симпатичен. Неплохой фантастический триллер с достаточным количеством саспенса для того, чтобы скоротать вечер.
Доктор Кэрролл, маниакально преданный своему делу учёный, – ещё одна интересная роль в послужном списке актёра.
«Проект X» слабоват и банален, при этом визуально он достаточно симпатичен. Неплохой фантастический триллер с достаточным количеством саспенса для того, чтобы скоротать вечер.
Доктор Кэрролл, маниакально преданный своему делу учёный, – ещё одна интересная роль в послужном списке актёра.
10. «Новые приключения Билла и Теда», 1991 год.
Сэдлер в роли Смерти (Мрачный Жнец), «Новые приключения Билла и Теда», 1991 год, режиссёр: Питер Хьюит.
Один из любимейших фильмов юности и самая необычная роль Сэдлера.
«Этот фильм – самое весёлое, где я когда-либо играл», – рассказал в одном из своих интервью Сэдлер, – «Помню, как я придумал чехословацкий акцент и предложил включить эту особенность в роль. Сначала режиссёр меня не поддержал в этом, но как только мне сделали тот смешной макияж – всё изменилось.
Я ходил по съёмочной площадке в таком виде, накрашенный, с женоподобными жестами, в балахоне, и всех доставал своими речами с чехословацким акцентом. Было весело! Я всё-таки убедил режиссёра добавить моему герою эту особенность.
У меня постоянно возникали идеи во время съёмок «Билла и Теда», как-то я сказал Питеру Хьюитту (режиссёру): "Было бы здорово, если бы Жнец прошёл мимо курильщика и сказал: "Очень скоро увидимся". Питеру эта идея понравилась и он сам сыграл роль курильщика. У нас не было актёра, чтобы сыграть его, идея возникла на съёмочной площадке, когда мы снимали совершенно другую часть сюжета.»
«Этот фильм – самое весёлое, где я когда-либо играл», – рассказал в одном из своих интервью Сэдлер, – «Помню, как я придумал чехословацкий акцент и предложил включить эту особенность в роль. Сначала режиссёр меня не поддержал в этом, но как только мне сделали тот смешной макияж – всё изменилось.
Я ходил по съёмочной площадке в таком виде, накрашенный, с женоподобными жестами, в балахоне, и всех доставал своими речами с чехословацким акцентом. Было весело! Я всё-таки убедил режиссёра добавить моему герою эту особенность.
У меня постоянно возникали идеи во время съёмок «Билла и Теда», как-то я сказал Питеру Хьюитту (режиссёру): "Было бы здорово, если бы Жнец прошёл мимо курильщика и сказал: "Очень скоро увидимся". Питеру эта идея понравилась и он сам сыграл роль курильщика. У нас не было актёра, чтобы сыграть его, идея возникла на съёмочной площадке, когда мы снимали совершенно другую часть сюжета.»
Уильям Сэдлер разноплановый и уникальный актёр. В свои 70 лет он продолжает работу в кино и театре, радуя своих поклонников новыми ролями.
На этом всё!
Рад, что читаете меня,
Алексей Гарруда.
(источник: телеграм канал "Гарруда знает!")
Рад, что читаете меня,
Алексей Гарруда.
(источник: телеграм канал "Гарруда знает!")
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Метки: Актеры и актрисы Крепкий орешек 2 Мгла Побег из Шоушенка Уильям Сэдлер Чужая территория зеленая миля фильмы
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