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Уильям Сэдлер: 10 лучших фильмов с участием выдающегося актёра второго плана

Уильям Сэдлер: 10 лучших фильмов с участием выдающегося актёра второго плана (13 фото)

Автор:
25 октября 2020 11:52
Сообщество : Кино
Метки: Актеры и актрисы   Крепкий орешек 2   Мгла   Побег из Шоушенка   Уильям Сэдлер   Чужая территория   зеленая миля   фильмы   
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Уильям Сэдлер — человек многоликий. Он играл хороших парней. Он играл плохих парней. Он играл неграмотного заключённого и коррумпированного политика. Он даже Смертью был.
Если верить КиноПоиску, с 1977 года и по настоящее время, Уильям Сэдлер принял участие в более чем 170 теле и кинопроектах. Из этого списка мне хочется выделить 10 лучших, на мой взгляд, фильмов с участием актёра.
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Метки: Актеры и актрисы   Крепкий орешек 2   Мгла   Побег из Шоушенка   Уильям Сэдлер   Чужая территория   зеленая миля   фильмы   
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