Власти Амстердама пытаются прогнать британских туристов из квартала "Красных фонарей"

Британских туристов за аморальное поведение изгоняют из борделя района "Красных фонарей". Их пьяные выходки приняли настолько массовые и ужасающие масштабы, что в 2019 году власти Нидерландов разработали целую политику борьбы с британскими туристами.





К примеру, власти страны запустили рекламную кампанию "Держись подальше". Всякий раз, когда британец вводит в поисковике такие слова, как "мальчишник", "дешёвый отель" или "прогулка по пабам в Амстердаме", вместе с найденной информацией всплывает реклама, которая демонстрирует риски, связанные с чрезмерным употреблением алкоголя, наркотиков, а также задержания их земляков за правонарушения.





Вместе с этим, Амстердам ещё и ограничил количество рейсов из Великобритании. В общем, британцы обиделись и ограничения начали давать первые плоды — с 2019 года турпоток из Британии сократился на 22%.