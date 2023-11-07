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Власти Амстердама пытаются прогнать британских туристов из квартала "Красных фонарей"

Власти Амстердама пытаются прогнать британских туристов из квартала "Красных фонарей"

Автор:
07 ноября 2023 16:32
Сообщество : Путешествия
Метки: Амстердам   Наркотики   алкоголь   борьба   британцы   квартал красных фонарей   туристы   
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Жители туманного Альбиона ведут себя в тусовочной районе словно скот крайне некорректно, поэтому против них организовали настоящую информационную войну.

Британских туристов за аморальное поведение изгоняют из борделя района "Красных фонарей". Их пьяные выходки приняли настолько массовые и ужасающие масштабы, что в 2019 году власти Нидерландов разработали целую политику борьбы с британскими туристами.


К примеру, власти страны запустили рекламную кампанию "Держись подальше". Всякий раз, когда британец вводит в поисковике такие слова, как "мальчишник", "дешёвый отель" или "прогулка по пабам в Амстердаме", вместе с найденной информацией всплывает реклама, которая демонстрирует риски, связанные с чрезмерным употреблением алкоголя, наркотиков, а также задержания их земляков за правонарушения.


Вместе с этим, Амстердам ещё и ограничил количество рейсов из Великобритании. В общем, британцы обиделись и ограничения начали давать первые плоды — с 2019 года турпоток из Британии сократился на 22%.

Отмечается, что такие меры были приняты после многочисленных жалоб местных жителей, которые заметили, что британцы чаще других туристов устраивают драки, мочатся на дома и блюют в их знаменитые каналы. Поэтому власти Амстердама решили, что их либеральные законы относительно наркотиков, алкоголя и секса создали среди туристов из Британии репутацию "места, где всё можно".

Президент местной ассоциации предпринимателей и владелец бара в Амстердаме Робберт Овермер не совсем согласен с решением властей. Он считает, что представители других национальностей ведут себя в городе не лучше.


"Все они спят в машинах, мочатся на улицах и покупают наркотики, чтобы увезти их домой. Проблема не только в англичанах, но и во французах и немцах. Самое лучшее, что мы можем сделать — это запретить нерезидентам покупать наркотики в кофейнях", — заявил Овермер.

Тем не менее Амстердам всё ещё остаётся у британцев одним из самых популярных направлений для кутежа на выходных. По результатам опроса сайта Bonusetu, Амстердам занимает третье место среди лучших европейских городов, где британцы празднуют девичники, мальчишники и бракосочетания.

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Метки: Амстердам   Наркотики   алкоголь   борьба   британцы   квартал красных фонарей   туристы   
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6  комментариев
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37k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Просто запретить наркоту не пробовали? Дебилы. Построили общественный туалет и ругаются, что в нём гадят.
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9k
Regerald Полчаса назад
Для виду это всё, чтобы местных успокоить. А кому надо туризм приносит хорошие деньги.
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1k
c3nsor3d Полчаса назад
Очень поддерживаю бунты, беспорядки в Европе...
Люди там на правильном пути.. )(
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1k
c3nsor3d Полчаса назад
Нормально отдыхают. -))))))))
не мешайте! -))))
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7k
Умница-красавица Час назад
Кто ещё не успел поймать «букет»невесты?
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20k
Александр Час назад
Ну ХЗ, пусть попробуют запретить проезд машин с российской регистрацией, авось поможет против британских зассык
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