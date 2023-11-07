Власти Амстердама пытаются прогнать британских туристов из квартала "Красных фонарей"

Жители туманного Альбиона ведут себя в тусовочной районе
словно скот крайне некорректно, поэтому против них организовали настоящую информационную войну.
Британских туристов за аморальное поведение изгоняют из
борделя района "Красных фонарей". Их пьяные выходки приняли настолько массовые и ужасающие масштабы, что в 2019 году власти Нидерландов разработали целую политику борьбы с британскими туристами.
К примеру, власти страны запустили рекламную кампанию "Держись подальше". Всякий раз, когда британец вводит в поисковике такие слова, как "мальчишник", "дешёвый отель" или "прогулка по пабам в Амстердаме", вместе с найденной информацией всплывает реклама, которая демонстрирует риски, связанные с чрезмерным употреблением алкоголя, наркотиков, а также задержания их земляков за правонарушения.
Вместе с этим, Амстердам ещё и ограничил количество рейсов из Великобритании. В общем, британцы обиделись и ограничения начали давать первые плоды — с 2019 года турпоток из Британии сократился на 22%.
Отмечается, что такие меры были приняты после многочисленных жалоб местных жителей, которые заметили, что британцы чаще других туристов устраивают драки, мочатся на дома и блюют в их знаменитые каналы. Поэтому власти Амстердама решили, что их либеральные законы относительно наркотиков, алкоголя и секса создали среди туристов из Британии репутацию "места, где всё можно".
Президент местной ассоциации предпринимателей и владелец бара в Амстердаме Робберт Овермер не совсем согласен с решением властей. Он считает, что представители других национальностей ведут себя в городе не лучше.
"Все они спят в машинах, мочатся на улицах и покупают наркотики, чтобы увезти их домой. Проблема не только в англичанах, но и во французах и немцах. Самое лучшее, что мы можем сделать — это запретить нерезидентам покупать наркотики в кофейнях", — заявил Овермер.
Тем не менее Амстердам всё ещё остаётся у британцев одним из самых популярных направлений для кутежа на выходных. По результатам опроса сайта Bonusetu, Амстердам занимает третье место среди лучших европейских городов, где британцы празднуют девичники, мальчишники и бракосочетания.
Источник:
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Люди там на правильном пути.. )(
не мешайте! -))))