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Почему в США температуру меряют во рту, а в России подмышкой?

Почему в США температуру меряют во рту, а в России подмышкой? (3 фото)

Автор:
17 ноября 2020 05:41
Метки: во рту   подмышкой   россия   сша   температура   
808
3
Вы когда-нибудь задумывались, почему американцы кладут градусник в рот, а Россияне подмышку? И причем это не дело случая, это массовое явление. Вы навряд ли встретите в США человека, который кладёт градусник под мышку, а в России очень сомнительно встретить того, кто кладет градусник в рот. При этом в европейских странах вообще предпочитают ректальный метод.
Как это объяснить?

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Метки: во рту   подмышкой   россия   сша   температура   
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11  комментариев
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16k
Андрей Иванов 3 часа назад
В Гейропе и США гоадусники засовывают в жопу потому, что там процент п.и.дрил гораздо выше. Им это просто нравится
А русскому человеку такое непотребно, да и подержать подмышкой градусник не в лом
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1k
RaiJu Андрей Иванов 2 часа назад
Девушки именно так измеряют температуру при овуляции, именно ректальным способом. Так, что, пидрильничество тут ни при чем. Непросвещенность бич нашего народа.
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191k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
именно ректальный...
У некоторых он просто выпадает, да, Вань?
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3k
Пепелац Час назад
Напомнило...
обход в больнице.
врач заходит в палату, подходит к первому больному и говорит:
- что у вас болит?
- у меня геморой!-отвечает больной
- а чем вас лечат?
- ватку в зеленку и мажут.
Подходит ко второму больному
- а у вас что?
- простатит!
- а чем вас лечат?
- ватку в зеленку и мажут.
Подходит к третьему и говорит:
- а у вас что?
- у меня гланды воспалились!
- а чем вас лечат?
- ватку в зеленку и мажут.
Врач говорит:
- Есть какие-нибудь пожелания?
больной у которого гланды говорит:
- можно мне первому мазать будут
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86
WadDad Час назад
Как так можно публиковать?!
>Поэтому наиболее точно отражает истинное самочувствие температура, измеренная под мышкой, а в прямой кишке и под языком .
Где-то что-то пропущено.
Да и вывод странный, противоречащий. Если под мышкой 36,6, а в жопе 37,1, но это норма, то нафига везде за норму считается 36,6? Или "у них" норма 37,1?
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19k
Влад 2 часа назад
Засунуть в рот вещь предназначенную для жопы очень по американски. события последнего времени в США показывают что у них нет разницы.
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7k
Колорад 2 часа назад
Думал, что из-за хрупкости наших градусников. Если такой лопнет во рту или в жопе - рад не будешь.
:D
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11k
Иван Колорад Час назад
а что, у нас градусники какие-то особые?
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1k
Дмитрий ! Колорад 8 минут назад
Возьмите градусник и посмотрите, где он сделан, скорее всего, в США, если свежий.
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