Почему в США температуру меряют во рту, а в России подмышкой?

Вы когда-нибудь задумывались, почему американцы кладут градусник в рот, а Россияне подмышку? И причем это не дело случая, это массовое явление. Вы навряд ли встретите в США человека, который кладёт градусник под мышку, а в России очень сомнительно встретить того, кто кладет градусник в рот. При этом в европейских странах вообще предпочитают ректальный метод.
Как это объяснить?
Как это объяснить?
Правильнее всего измерять температуру в точках, наиболее близких к той зоне организма, где температура тела постоянна. Поэтому наиболее точно отражает истинное самочувствие температура, измеренная под мышкой, а в прямой кишке и под языком .
Ирония заключается в том, что самый точный способ определения температуры тела – это именно ректальный. И практикуется он вовсе не только в Европе, а во все мире. И Россия с США здесь не исключения. Именно ректальный способ с установкой градусника в пятую точку врачи применяют при измерении температуры младенцев, так как едва родившийся ребенок не сможет держать градусник ни подмышкой, ни во рту. Кроме того, самый «пикантный» метод применяется врачами и при работе со взрослыми людьми, когда необходимо снять максимально точные показания.
Ирония заключается в том, что самый точный способ определения температуры тела – это именно ректальный. И практикуется он вовсе не только в Европе, а во все мире. И Россия с США здесь не исключения. Именно ректальный способ с установкой градусника в пятую точку врачи применяют при измерении температуры младенцев, так как едва родившийся ребенок не сможет держать градусник ни подмышкой, ни во рту. Кроме того, самый «пикантный» метод применяется врачами и при работе со взрослыми людьми, когда необходимо снять максимально точные показания.
По науке правильней мерить температуру во рту. Тело может легко нагреться, полежи вы под одеялом, или пробеги стометровку, а вот во рту она постоянная. Помимо этого, во рту температура меряется быстрее. Достаточно примерно 1-2 минутки, против 5-ти подмышкой. Да и одежду не надо задирать, не приходится неподвижно лежать, меньше шансов выронить градусник, в общем одни плюсы.
Почему же в России пошла привычка держать подмышкой, если так менее точно, да и менее удобно?
Для этого нужно вспомнить времена СССР. В больницах, при большой очереди, было очень не гигиенично брать в рот градусник за незнакомым человеком, ротовая полость это все же очень личная зона. Спиртом не протрёшь (тогда во рту будет вкус спирта), в кипяток не положишь (может лопнуть), одним словом было не с руки, поэтому врачи мерили температуру подмышкой, по сути плюс, минус, точно, а особой точности и не требуется, главное чтобы было удобнее для самих врачей. Ну и советские люди повторяли за врачами, ведь если так делает врач - значит так правильно! Вот так и пошла привычка мерить температуру подмышкой.
Правда, следует учитывать, что привычная нам температура 36,6 считается нормальной только при аксиллярном методе измерения. При оральном — нормальные показатели составляют 37,3 — 37,7 градусов, а при ректальном — 37,1 — 37,5.
Почему же в России пошла привычка держать подмышкой, если так менее точно, да и менее удобно?
Для этого нужно вспомнить времена СССР. В больницах, при большой очереди, было очень не гигиенично брать в рот градусник за незнакомым человеком, ротовая полость это все же очень личная зона. Спиртом не протрёшь (тогда во рту будет вкус спирта), в кипяток не положишь (может лопнуть), одним словом было не с руки, поэтому врачи мерили температуру подмышкой, по сути плюс, минус, точно, а особой точности и не требуется, главное чтобы было удобнее для самих врачей. Ну и советские люди повторяли за врачами, ведь если так делает врач - значит так правильно! Вот так и пошла привычка мерить температуру подмышкой.
Правда, следует учитывать, что привычная нам температура 36,6 считается нормальной только при аксиллярном методе измерения. При оральном — нормальные показатели составляют 37,3 — 37,7 градусов, а при ректальном — 37,1 — 37,5.
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Метки: во рту подмышкой россия сша температура
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А русскому человеку такое непотребно, да и подержать подмышкой градусник не в лом
У некоторых он просто выпадает, да, Вань?
обход в больнице.
врач заходит в палату, подходит к первому больному и говорит:
- что у вас болит?
- у меня геморой!-отвечает больной
- а чем вас лечат?
- ватку в зеленку и мажут.
Подходит ко второму больному
- а у вас что?
- простатит!
- а чем вас лечат?
- ватку в зеленку и мажут.
Подходит к третьему и говорит:
- а у вас что?
- у меня гланды воспалились!
- а чем вас лечат?
- ватку в зеленку и мажут.
Врач говорит:
- Есть какие-нибудь пожелания?
больной у которого гланды говорит:
- можно мне первому мазать будут
>Поэтому наиболее точно отражает истинное самочувствие температура, измеренная под мышкой, а в прямой кишке и под языком .
Где-то что-то пропущено.
Да и вывод странный, противоречащий. Если под мышкой 36,6, а в жопе 37,1, но это норма, то нафига везде за норму считается 36,6? Или "у них" норма 37,1?
:D