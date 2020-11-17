Почему в США температуру меряют во рту, а в России подмышкой?

По науке правильней мерить температуру во рту. Тело может легко нагреться, полежи вы под одеялом, или пробеги стометровку, а вот во рту она постоянная. Помимо этого, во рту температура меряется быстрее. Достаточно примерно 1-2 минутки, против 5-ти подмышкой. Да и одежду не надо задирать, не приходится неподвижно лежать, меньше шансов выронить градусник, в общем одни плюсы.



Почему же в России пошла привычка держать подмышкой, если так менее точно, да и менее удобно?



Для этого нужно вспомнить времена СССР. В больницах, при большой очереди, было очень не гигиенично брать в рот градусник за незнакомым человеком, ротовая полость это все же очень личная зона. Спиртом не протрёшь (тогда во рту будет вкус спирта), в кипяток не положишь (может лопнуть), одним словом было не с руки, поэтому врачи мерили температуру подмышкой, по сути плюс, минус, точно, а особой точности и не требуется, главное чтобы было удобнее для самих врачей. Ну и советские люди повторяли за врачами, ведь если так делает врач - значит так правильно! Вот так и пошла привычка мерить температуру подмышкой.



Правда, следует учитывать, что привычная нам температура 36,6 считается нормальной только при аксиллярном методе измерения. При оральном — нормальные показатели составляют 37,3 — 37,7 градусов, а при ректальном — 37,1 — 37,5.